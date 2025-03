Verkkokauppa.com Oyj on julkaissut vuoden 2024 raportointikokonaisuuden ja palkitsemispolitiikan

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.3.2025 klo 13.00



Verkkokauppa.com on julkaissut vuoden 2024 raportointikokonaisuutensa. Raportointikokonaisuuteen sisältyy tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti, sekä yhtiöesite.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Verkkokauppa.comin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.



Kestävyysraportti on laadittu noudattaen EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) asettamia vaatimuksia ja käsittelee laajasti yhtiön hallintakäytäntöjä olennaisiksi tunnistettujen kestävyysaiheiden osalta ja esittelee yhtiön vastuullisuustavoitteet ja niissä edistymisen vuonna 2024. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on varmentanut raportin rajoitetun varmuuden tasolla.

Verkkokauppa.com on myös julkaissut palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka esitettiin viimeksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 25.3.2021. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Raportointikokonaisuuteen kuuluvat dokumentit ja yhtiön palkitsemispolitiikka ovat tämän tiedotteen liitteenä, sekä luettavissa ja ladattavissa Verkkokauppa.comin verkkosivuilla erillisinä pdf-tiedostoina suomeksi ja englanniksi: investors.verkkokauppa.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Jesper Blomster, talousjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

investors@verkkokauppa.com



