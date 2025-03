Kutsu Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen





Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.3.2025 klo 13.30

Kutsu Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Verkkokauppa.com Oyj:n (“Verkkokauppa.com” tai “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.4.2025 kello 14.00 alkaen. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä Yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän kutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän kutsun osassa C.5.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus





Yhtiön raportointikokonaisuus vuodelta 2024, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen, on ollut saatavilla Verkkokauppa.comin sijoittajasivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi tai kohdassa Sijoittajat — Varsinainen yhtiökokous 2025 13.3.2025 alkaen.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio siirretään voittovarat-tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Neuvoa-antava päätös Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy neuvoa-antavalla päätöksellä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024.

Yhtiön palkitsemisraportti on saatavilla sijoittajasivuilla kohdassa Sijoittajat — Varsinainen yhtiökokous 2025 ja on julkaistu pörssitiedotteena 13.3.2025.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous kannattaa Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin viimeksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 25.3.2021. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Ehdotettu muutos sisältää tarkennuksen, että pitkän aikavälin kannustimet eivät voi ylittää 200 prosenttia toimitusjohtajan vuotuisesta kiinteästä palkasta.

Palkitsemispolitiikka on saatavilla sijoittajasivuilla kohdassa Sijoittajat - Varsinainen yhtiökokous 2025 ja on julkaistu pörssitiedotteena 13.3.2025.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa ja

kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Ehdotetut vuosipalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.comin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetaan, että Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen, tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntiin valittaville jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa,

tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa,

kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa,

palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa, ja

kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.





Ehdotetut valiokuntapalkkiot vastaavat nykyisiä valiokuntapalkkioita.

Valiokuntien palkkiot ehdotetaan maksettavan rahana. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä.

Mikäli kuka tahansa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä olisi estynyt valittavaksi hallitukseen yhtiökokouksessa, ehdotetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi käytettävissä olevien ehdokkaiden lukumäärää.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytkönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.

Mikäli kuka tahansa yllä esitetyistä ehdokkaista olisi estynyt valittavaksi hallitukseen yhtiökokouksessa, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan edellä esitetyn mukaisesti.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdokkaat Samuli Seppälää ja Enel Sintosta lukuun ottamatta ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Samuli Seppälä ei ole riippumaton Yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Enel Sintonen ei ole riippumaton Yhtiöstä.

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Arja Talman hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöesittelyt ovat saatavilla sijoittajasivuilla kohdassa Sijoittajat — Hallitus.

15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että valitulle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin myös korvaus kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että Yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyystarkastajana toimisi KHT, KRT Mikko Nieminen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut tilintarkastajaa koskevan suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Hallituksen tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokunnalta ole edellytetty sellaisen EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista, mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia miltä tahansa markkinapaikalta tai markkinapaikan ulkopuolella kyseisen hankintahetken markkinaehdoin ja markkinahintaan, tai muuten markkinoilla hankintahetkenä muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, Yhtiön mahdollisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, Yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät Yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta suunnatulla osakeannilla, mikäli siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, Yhtiön mahdollisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä yhtiökokouskutsu, joka sisältää varsinaisen yhtiökokouksen asialistan, ja päätösehdotukset ovat saatavilla Verkkokauppa.comin sijoittajasivuilla kohdassa Sijoittajat — Varsinainen yhtiökokous 2025. Verkkokauppa.comin tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat olleet saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla 13.3.2025 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 22.4.2025 alkaen.

C. OHJEITA VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 14.3.2025 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 31.3.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiöllä. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) Sijoittajasivujen kautta kohdassa Sijoittajat — Varsinainen yhtiökokous 2025





Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse



Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa ilmoittautumisen Innovatics Oy:lle, joka avustaa yhtiökokouksen järjestelyssä, sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää sähköpostiviestiin sijoittajasivujen kohdassa Sijoittajat — Varsinainen yhtiökokous 2025 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, kuten nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot.

Osakkeenomistajan ja asiamiehen Verkkokauppa.com:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaiseen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Yhtiön henkilötietojen käsittelystä on varsinaista yhtiökokousta koskevassa tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla sijoittajasivujen kohdassa Sijoittajat — Varsinainen yhtiökokous 2025.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2025 olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osallistumisoikeus varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 3.4.2025 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan päteväksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon ja huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta 3.4.2025 klo 10.00 mennessä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka on ilmoittautunut varsinaiseen yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajansa välityksellä, voi osallistua yhtiökokoukseen myös reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä. Tilapäiseen osakasluetteloon merkitsemisen lisäksi hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistuminen yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä edellyttää osakkeenomistajan ja mahdollisen asiamiehen nimen, sähköpostisoitteen ja puhelinnumeron sekä edustajan osalta valtakirjan tai muun edustusoikeuden todistavan asiakirjan toimittamista sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi viimeistään 3.4.2025 klo 10.00, jotta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana yhtiökokoukseen osallistumista varten. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin yhtiökokouksessa.

3. Asiamiehet ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä yksilöitävä ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mallit valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi ovat saatavilla sijoittajasivujen kohdassa Sijoittajat — Varsinainen yhtiökokous 2025 14.3.2025 alkaen. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Osakkeenomistaja valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Lisätietoa tulee olemaan saatavilla myös sijoittajasivujen kohdassa Sijoittajat — Varsinainen yhtiökokous 2025.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 14.3.2025 klo 10.00 – 31.3.2025 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestää voi seuraavilla tavoilla:

a) Sijoittajasivujen kautta kohdassa Sijoittajat — Varsinainen yhtiökokous 2025



Sähköinen ennakkoäänestys vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse



Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa sijoittajasivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä Innovatics Oy:llä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistaja, joka on äänestänyt ennakkoon, voi osakeyhtiölain mukaisesti pyytää tietoja tai pyytää äänestystä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, jos osakkeenomistaja on läsnä tai edustettuna varsinaisessa yhtiökokouksessa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeen omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla sijoittajasivuilla kohdassa Sijoittajat — Varsinainen yhtiökokous 2025.

5. Osallistumisohjeet

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voivat osallistua kokoukseen etäyhteydellä ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä tai äänestämällä ennakkoon.

Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti mikrofonin avulla.

Yhtiökokoukseen osallistutaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousalusta ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen edellyttää internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni puheenvuorojen esittämistä varten. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi yleisimpiä selaimia (Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera). Kokousalustalle suositellaan kirjautumaan hyvissä ajoin ennen kokousta.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä kaikille varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat myös osallistua yhtiökokoukseen kokousalustalla. Ennakkoon annetut äänet otetaan huomioon yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko nämä osakkeenomistajat yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Osakkeenomistajalla, joka osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, on mahdollisuus kokouksen aikana muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä, mikäli äänestys suoritetaan.

Tarkemmat tiedot kokousalustasta, lisäohjeet useampaa osakkeenomistajaa edustavalle asiamiehelle, palveluntarjoajan yhteystiedot sekä ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle ovat saatavilla osoitteessa https://vagm.fi/support. Linkki laitteen verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. Osallistujia suositellaan tutustumaan osallistumisohjeisiin ennen kokousta.

Yhtiökokouksen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa osakkeenomistajia kehotetaan olemaan viipymättä yhteydessä yhtiökokouspalveluntarjoajan tukeen. Kokoukseen sisäänkirjautumista koskevissa kysymyksissä apua saa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 tai sähköpostitse osoitteesta agm@innovatics.fi. Ongelmatapauksissa liittyen kokouksen seuraamiseen, puheoikeuden käyttämiseen tai äänestämiseen kokouksen aikana apua saa puhelimitse numerosta +358 20 729 1449 tai sähköpostitse osoitteesta support@videosync.fi.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti mikrofonin avulla.

Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaisen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Verkkokauppa.comilla on tämän yhtiökokouskutsun päivänä 13.3.2025 yhteensä 45 354 532 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 2025

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Klaus Korhonen, lakiasiainjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

klaus.korhonen@verkkokauppa.com

puh +358 50 32 555 28

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.