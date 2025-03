OP Ryhmä

Pörssitiedote

13.3.2025 klo 14.00

OP Ryhmän vuosikertomus 2024 on julkaistu



OP Ryhmä on julkaissut vuoden 2024 vuosikertomuksensa osoitteessa vuosi.op.fi/2024.

Vuosikertomus sisältää OP Ryhmän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin ja -politiikan sekä OP Ryhmän tietotilinpäätöksen. Toimintakertomus sisältää kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen kestävyysraportin.

Vuosikertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. XHTML-tiedosto ja sen sisältämät tilinpäätöksen XBRL-merkinnät on varmennettu.



OP Ryhmän vuosikertomus 2024 on tämän tiedotteen liitteenä, ja vuosiraportointisivuston lisäksi se on saatavilla osoitteessa op.fi – OP Ryhmä – Medialle – OP Ryhmän raportit.

OP Osuuskunta

Lisätiedot:

OP Ryhmän sijoittajasuhteet, IR@op.fi

Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

