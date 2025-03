Communiqué de presse - Top départ pour Place d'Avenir 2025 : Sanofi recrute 1000 alternants avec Mozaïk RH

Top départ pour Place d’Avenir 2025 : Sanofi recrute 1000 alternants avec Mozaïk RH

Paris, 13 mars 2025. En partenariat avec Mozaïk RH, Sanofi lance la 5ᵉ édition de Place d’Avenir, son programme phare de coaching, de networking et de job dating dédié au recrutement d’alternants. Employeur de premier plan, Sanofi ambitionne de recruter et former plus de 1 000 jeunes, dont 10% issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), pour la rentrée de septembre 2025.

Nicolas Pouchain

Directeur Talent Acquisition, Sanofi France

“ En 2024, Place d’Avenir a permis de recruter 100 jeunes en alternance ou stage chez Sanofi. Notre partenariat avec Mozaïk RH incarne notre vision d'un recrutement responsable, inclusif et témoigne de notre mobilisation pour favoriser l’employabilité de tous les jeunes. En allant directement à leur rencontre dans plusieurs villes de France, nous souhaitons ainsi susciter des vocations dans la science et la santé et permettre à chacun de se projeter professionnellement chez Sanofi.”

Une nouvelle édition sous le signe de l’attractivité de la science et de la santé

Alors que le secteur des sciences et de la santé connaît un réel dynamisme et offre de nombreuses opportunités professionnelles, ses métiers restent encore méconnus par de nombreux jeunes. A l’occasion de cette nouvelle édition de Place d’Avenir, plus de 300 collaborateurs de Sanofi iront à leur rencontre pour leur présenter de manière pédagogique les différents métiers disponibles au sein de l’entreprise et les postes ouverts en alternance pour la rentrée prochaine dans le digital, la production, la qualité et la supply chain.

4 événements pour présenter Sanofi, ses métiers et susciter des vocations

Place d’Avenir 2025 prendra la forme de 4 événements organisés dans des régions où l’implantation de Sanofi est plus particulièrement significative :

à Rouen le 20 mars,

À Lyon le 27 mars,

À Montpellier le 1er avril,

et Créteil le 08 avril.

Lors de chaque événement, Sanofi proposera un dispositif spécial comprenant :

un village événementiel interactif , structuré autour de quatre univers métiers , qui permet aux jeunes de découvrir les grands projets d’avenir de Sanofi.

, structuré autour de , qui permet aux jeunes de découvrir les grands projets d’avenir de Sanofi. Des “talks” animés par des experts Sanofi et des alternants, pour leur donner de l’inspiration.

animés par des experts Sanofi et des alternants, pour leur donner de l’inspiration. Des sessions de coaching de recrutement , en partenariat avec Mozaïk RH , pour aider les jeunes à optimiser leur CV et à réussir leurs entretiens.

, en partenariat avec , pour aider les jeunes à optimiser leur CV et à réussir leurs entretiens. Des espaces de job dating, pour que les jeunes candidats rencontrent directement et sur place les recruteurs.

Saïd Hammouche

Président fondateur du groupe Mozaïk RH

« Notre engagement aux côtés de Sanofi dans le cadre de Place d'Avenir témoigne de l'importance des partenariats entre les entreprises et les acteurs de l'inclusion. Le défi n'est pas seulement de recruter, mais de créer de véritables opportunités pour les jeunes talents des quartiers prioritaires dans les métiers scientifiques. Les résultats des éditions précédentes montrent que lorsqu'on donne aux jeunes les clés pour réussir, à travers un accompagnement personnalisé et des rencontres directes avec les recruteurs, ils sont capables de saisir leur chance. »

Cliquez sur ce lien pour retrouver toutes les informations sur la 5ème édition de Place d'Avenir

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. À travers le monde, nos équipes s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

A propos du Groupe Mozaïk RH

Le groupe Mozaïk RH est le premier groupe en France spécialisé dans l’inclusion économique. Il est composé de plusieurs entités. Depuis 2008, le cabinet de conseil en stratégie d’inclusion Mozaïk RH accompagne entreprises et organisations dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie RH inclusive à travers 3 expertises : audit/mesure, recrutement, formation. Visant un recrutement 100% inclusif, la Fondation Mozaïk a pour ambition d’impulser un changement systémique. Acteur de l’entrepreneuriat social, elle favorise la rencontre des candidats et des entreprises en accélérant la mise en relation grâce à une stratégie d’innovations basée, notamment, sur le numérique et l’intelligence artificielle. Elle compte une soixantaine de collaborateurs répartis dans 5 antennes régionales et un réseau de milliers de bénévoles et partenaires locaux.

www.fondation-mozaik.org

Contacts Sanofi

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Léo Le Bourhis | + 33 6 75 06 43 81 | leo.lebourhis@sanofi.com

Nicolas Obrist | + 33 6 77 21 27 55 | nicolas.obrist@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Léa Ubaldi | + 33 6 30 19 66 46 | lea.ubaldi@sanofi.com

Contacts Fondation Mozaïk RH

Irène Fasseu | + 33 7 64 26 13 93 | irene.fasseu@fondation-mozaik.org

Pièce jointe