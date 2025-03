Jeunesse, J’écoute célèbre la nomination de sa PDG Katherine Hay au Sénat du Canada

TORONTO, 13 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeunesse, J’écoute (JJE) est fier d’annoncer que sa présidente et directrice générale, Katherine (Kathy) Hay, a été nommée pour siéger au Sénat du Canada.

Le leadership de Kathy a guidé Jeunesse, J’écoute à travers une période de croissance et d’innovation remarquables. Ces dernières années, l’organisme a élargi sa capacité à rejoindre les jeunes d’un bout à l’autre du pays, offrant du soutien en français, en anglais et dans plus de 100 autres langues, 24 h/24, 7 j/7 et gratuitement.

En 2019, JJE a aidé 1,9 million de jeunes. Aujourd’hui, ce chiffre a grimpé à plus de 22 millions d’interactions, grâce aux nouvelles technologies, aux données et à une approche axée sur les communautés racisées et marginalisées.

Alors que Kathy débute son rôle de sénatrice, elle demeure engagée à faire avancer le soutien en santé mentale pour les jeunes dans toutes les régions du Canada.

« Je suis honorée d’avoir été sélectionnée par le premier ministre et nommée par la gouverneure générale pour siéger au Sénat, » déclare Kathy Hay. « À travers ce rôle indépendant et non partisan, j’ai hâte de contribuer aux travaux législatifs essentiels du Sénat, tout en restant fidèle à mon engagement d’aborder les défis et les opportunités qui se présentent à notre pays. J’espère que cette nomination mettra en lumière le service essentiel que Jeunesse, J’écoute offre aux jeunes dans le besoin. »

La mission de JJE est d’assurer que les jeunes aient toujours une place vers laquelle se tourner. Sous la direction de Kathy, l’organisme a lancé des initiatives comme Trouver l’espoir, Surmonter et Nouveaux parcours, conçues pour soutenir les jeunes Autochtones, noir·e·s, nouvellement arrivé·e·s et réfugié·e·s. Ces programmes reflètent un engagement profond envers l’équité et la justice sociale, des valeurs que Kathy entend porter avec elle dans son nouveau rôle au Sénat.

Citations supplémentaires :

« Recevoir cette nomination est un honneur incroyable. Le service public a toujours fait partie de ma vie, bien avant que j’en comprenne pleinement le sens. J’ai grandi dans une famille où la communauté avait de l’importance et où le bénévolat était une évidence. Dans la famille Hay, s’impliquer dans les collectes de fonds d’un club de services, participer à la journée des hot-dogs de l’école ou aider à l’hôpital communautaire où ma mère était infirmière, c’était faire partie de la communauté. C’est ainsi qu’a commencé ce que j’appelle ma quête de toute une vie : faire partie de quelque chose de plus grand que moi – le service public.

Aux jeunes du Canada, et à toutes les personnes au pays, je veux vous assurer que je m’engage à servir avec intégrité, dévouement et un profond respect pour les valeurs qui nous unissent. Je ne vous laisserai pas tomber. »

Sénatrice Katherine Hay, Présidente et directrice générale, Jeunesse, J’écoute

« Nous sommes extrêmement fier·ère·s de la nomination de Kathy au Sénat. Elle témoigne de son engagement exceptionnel à soutenir et à accompagner les jeunes partout au Canada.

Sous sa direction, Jeunesse, J’écoute est devenu un service de santé mentale novateur et axé sur les données – toujours gratuit, accessible 24 h/24, 7 j/7 et fondé sur un profond engagement envers l’équité.

Grâce à la passion et à l’expertise de Kathy, je n’ai aucun doute qu’en tant que sénatrice, elle continuera à défendre la santé mentale et le bien-être dans chaque communauté qu’elle servira. »

Tracy Sandler, présidente du conseil d’administration, Jeunesse, J’écoute

À propos de Jeunesse, J’écoute

Jeunesse, J’écoute (JJE) est la première et seule solution numérique innovante de santé mentale accessible 24 h/24, 7 j/7 au Canada, ainsi qu’un leader mondial en innovation pour la santé mentale des jeunes. Depuis plus de 35 ans, JJE est un espace de confiance où toutes les émotions et préoccupations, grandes ou petites, peuvent être exprimées. L’organisme permet aux jeunes partout au pays de libérer leurs émotions grâce à un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. Avec l’innovation au cœur de notre ADN, JJE évolue constamment en combinant technologie et empathie grâce à l’expertise de nos professionnel·le·s cliniques, afin de mieux répondre aux besoins des jeunes. JJE a récemment lancé l’accélérateurJJ’E, une initiative visant à développer des solutions évolutives pour des enjeux complexes de santé mentale, tout en amplifiant les voix des jeunes et en favorisant les partenariats à l’échelle mondiale. Jeunesse, J’écoute s’appuie avec gratitude sur la générosité des donateur·rice·s, bénévoles, partenaires communautaires, entreprises et gouvernements pour soutenir et développer ses programmes. Découvrez-en plus sur jeunessejecoute.ca.

