KommuneKredit offentliggør Årsrapport 2024

Nettorenteindtægter blev 730 mio. kr. mod 467 mio. kr. i 2023.

Årets resultat før skat og værdireguleringer blev 523 mio. kr. Det er en stigning på 259 mio. kr. i forhold til 2023, hvilket skyldes stigningen i nettorenteindtægterne.

Årets totalindkomst blev 8 mio. kr. mod 414 mio. kr. i 2023. Årsagen til den lavere totalindkomst er, at vi de seneste år har haft store positive værdireguleringer, som er blevet modsvaret af negative værdireguleringer i 2024.

Nettoudlån, det vil sige nye udlån inkl. leasing minus afdrag og indfrielser, udgjorde 6,2 mia. kr.

Samlede udlån og leasing udgjorde 194 mia. kr. ved udgangen af året, og den samlede balance var 252 mia. kr.

Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg ved udgangen af 2024 til 10.188 mio. kr. i forhold til 10.180 mio. kr. året før.

Resultatet før skat og værdireguleringer i 2024 er med 523 mio. kr. lidt højere end forventet ved halvåret. Resultatet før skat og værdireguleringer er steget 259 mio. kr. i forhold til 2023, hvilket overvejende er et resultat af de højere nettorenteindtægter, som var 730 mio. kr. i 2024 mod 467 mio. kr. i 2023. Årsagen til stigningen i nettorenteindtægter skal findes i bedre indtjening på værdipapirer.

Årets værdiregulering udgjorde -510 mio. kr., hvilket hovedsageligt er en følge af, at tidligere års positive værdireguleringer er blevet modsvaret af negativ værdiregulering i 2024. På den baggrund er totalindkomsten for 2024 positiv med 8 mio. kr.

I overensstemmelse med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen, der var 10.188 mio. kr. ved udgangen af 2024 mod 10.180 mio. kr. i 2023.

Nettoudlånet på 6,2 mia. kr. er hovedsageligt drevet af lån til fjernvarmeselskaber, der er i gang med at etablere eller udvide fjernvarmeområder. Hertil kommer andre investeringer, som er relateret til den grønne omstilling, f.eks. investeringer i vandforsyning og spildevandshåndtering.

KommuneKredit forventer fortsat gode og stabile finansieringsmuligheder i 2025. Nye udlån og leasing forventes at blive på niveau med 2024, men vi forventer et større afløb af eksisterende udlån end normalt. Vi har således en forventning om et nettoudlån på 0,5 mia. kr., hvilket er noget lavere end normalt.

Det er vores vurdering, at andelen af grønne udlån vil fortsætte med at stige i tråd med udviklingen fra tidligere år. Vi forventer at kunne fastholde egenkapitalgraden over 3 pct., at nettorenteindtægterne vil være på ca. 750 mio. kr., og at administrationsomkostningerne vil være på omkring 215 mio. kr.

Adm. direktør Jens Lundager,

telefon 3369 7622, e-mail: jlu@kommunekredit.dk

