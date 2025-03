Statkraft og Alcoa inngår to nye kraftkontrakter for aluminiumsverket på Lista 

(Oslo/Lista, 13. mars 2025) Statkraft og Alcoa Norway AS har undertegnet to nye kraftkontrakter for aluminiumsverket på Lista. Avtalene øker konkurransekraften ved verket og har et samlet volum på inntil 1800 GWh.

Kontraktene har en varighet på 3 år, og den første løper fra 1. april 2025. Den andre kontrakten vil gradvis øke leveringsvolumet over tid.

– Vi er meget godt fornøyde med å ha signert disse avtalene. Teamet på Lista og organisasjonen rundt dem har stått veldig på for å komme i denne posisjonen, og samarbeidet med Statkraft har fungert utmerket, sier Norgessjef Grethe Hindersland i Alcoa.

– Vi er svært glade for å inngå to nye kraftavtaler med Alcoa. Som Norges største kraftprodusent er det viktig for oss å kunne tilby konkurransedyktige vilkår og bidra til forutsigbarhet for store og viktige industribedrifter som Alcoa, sier konserndirektør for marked i Statkraft, Hallvard Granheim.

I fjor inngikk Statkraft og Alcoa to tre-årige kraftavtaler, én for anlegget på Lista og én for aluminiumsverket i Mosjøen, med et samlet volum på nærmere 3,4 TWh.

Om Alcoa Lista

Alcoa Lista består av tre elektrolysehaller og et støperi som hovedsakelig produserer pressbolter til ekstruderingsformål. Lista er den lokale hjørnesteinsbedriften og har omtrent 270 heltidsansatte. Ved full kapasitet produseres det rundt 94.000 tonn primæraluminium hvorav nabofabrikken – bildelprodusenten Aludyne – tar en del, mens resten eksporteres som bolter til EU med trailer og på skip. Den samlede produksjonskapasiteten i støperiet er på omtrent 150.000. Alcoa Lista er Norges sørligste aluminiumsverk.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har rundt 7000 ansatte i mer enn 20 land.





