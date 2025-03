Toronto (Ontario), 13 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LSQ - Les Services canadiens de l’ouïe lancent Accès rapide : interprétation en langue des signes à la demande

Fièrement canadien, et à la pointe de l’innovation en matière d’accessibilité partout au pays

Les Services canadiens de l’ouïe, les chefs de file canadiens en matière de services d’accessibilité, sont ravis d’annoncer le lancement d’Accès rapide : interprétation en langue des signes à la demande (Accès rapide), une solution révolutionnaire conçue pour combler les écarts en matière de communication au sein des communautés de personnes Sourdes et malentendantes.

Depuis 1940, les Services canadiens de l’ouïe sont restés fidèles à leur mission, soit d’éliminer les obstacles en offrant des services novateurs et accessibles. Accès rapide permet de bénéficier rapidement de services d’interprètes professionnels en langue des signes, à tout moment et en tout lieu, grâce à une plateforme en ligne simple et conviviale. Que ce soit sur le lieu de travail, au service à la clientèle ou dans le domaine de la santé, ce nouveau service garantit que les personnes qui dépendent de la langue des signes pour communiquer peuvent le faire en temps réel, sans délai.

« La mission des Services canadiens de l’ouïe a toujours été de veiller à ce que les personnes Sourdes et malentendantes aient accès aux outils, aux ressources et aux services dont elles ont besoin pour profiter pleinement de leur vie », a déclaré Chantal Graveline, vice-présidente, Programmes et services. « Grâce au lancement d’Accès rapide, nous franchissons une étape marquante pour soutenir les communautés Sourdes et leur offrir la possibilité de communiquer sans obstacle, quel que soit l’endroit. »

Les Services canadiens de l’ouïe sont ravis de s’associer à VIA Rail pour offrir Accès rapide à la gare d’Ottawa. « VIA Rail s’engage à créer un environnement accessible et inclusif pour tous. Dans le cadre de cet engagement, la compagnie met tout en œuvre pour éliminer les obstacles pour les personnes en situation de handicap », a déclaré l’équipe responsable de l’accessibilité chez VIA Rail. « Accès rapide est une excellente initiative qui soutient cette mission. La plateforme offre une expérience pratique et transparente aux personnes qui utilisent la langue des signes et contribue à notre objectif de faire en sorte que tout le monde puisse voyager en toute confiance et en toute facilité. »

Accès rapide est un outil conçu pour répondre aux besoins des entreprises modernes, car il offre un moyen rapide et efficace de joindre des interprètes en ASL (American Sign Language) et en LSQ (Langue des signes québécoise) en quelques minutes seulement. Qu’il s’agisse de rendez-vous, de réunions de travail ou de situations d’urgence, le service assure une communication transparente et accessible.

Les Services canadiens de l’ouïe sont depuis longtemps un chef de file de confiance pour favoriser l’accessibilité et l’inclusion. Fondé sur 85 ans de professionnalisme, d’expertise et de service inégalés, Accès rapide ouvre la voie et fait en sorte que tous les Canadiens puissent avoir un accès égal aux outils de communication dont ils ont besoin pour réussir.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.chs.ca/fr/QuickAccess.

Contact pour les médias :

Lisa Flowers

Directrice des communications

Services canadiens de l’ouïe

Courriel : media@chs.ca

Téléphone : (647) 327-1344

À propos des Services canadiens de l’ouïe :

Nous autonomisons des vies. Fièrement canadiens depuis 1940, les Services canadiens de l’ouïe (SCO) sont le chef de file national en matière de solution d’accessibilité, de programmes, de services, de formations et de produits qui permettent à la communauté Sourde et malentendante de surpasser les obstacles à la participation sociale. Forts de 85 années d’expérience, nous proposons des solutions d’accessibilité et des services cliniques et sociaux de pointe. Notre équipe s’engage à respecter les normes les plus élevées, comme le confirme la mention d’honneur d’Agrément Canada. Nous sommes fiers de proposer des bourses d’études aux étudiants qui en ont besoin à l’échelle nationale, et nous constituons la plus grande organisation à but non lucratif au Canada à financer des recherches pour améliorer la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes par le biais des Partenariats mondiaux des SCO.