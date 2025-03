CDP attribue la plus haute note à Konica Minolta et l’inclut dans la Climate A List 2024

MISSISSAUGA, Ontario, 13 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) annonce aujourd’hui que son siège social mondial, Konica Minolta, Inc., se retrouve sur la Climate A List dans l’enquête de CDP pour l’exercice 2024. C’est la huitième fois que Konica Minolta se voit classer dans la plus haute liste de cet organisme international sans but lucratif.

CDP gère un système mondial de divulgation de l’information écologique par les organisations publiques et privées. À l’exercice 2024, plus de 24 800 entreprises de partout lui ont transmis des données à la demande de plus de 700 institutions financières valant collectivement plus de 142 billions de dollars américains. C’est ainsi que CDP détient la plus grande des bases de données écologiques conformes aux recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), laquelle sert souvent à éclairer les décisions d’investissement et d’acquisition.

La Climate A List

La Climate A List regroupe des entreprises reconnues comme chefs de file mondiaux tant pour leur divulgation d’information que pour leur établissement d’objectifs et leur prise de mesures en vue de lutter contre les changements climatiques. CDP a sondé des sociétés menant leurs activités dans 130 pays et dont l’actif combiné équivaut aux deux tiers de la capitalisation boursière mondiale. Cette année, les entreprises retenues sur la liste sont celles dont les mesures visant à réduire les émissions de CO 2 , à atténuer les changements climatiques et à contribuer à une économie sobre en carbone ont été les mieux évaluées.

Destination : carboneutralité 2050

Konica Minolta s’attèle à rendre ses produits carboneutres d’un bout à l’autre de leur cycle de vie. Elle prend ainsi la responsabilité de s’attaquer à cinq problèmes majeurs d’ici 2050, dont les changements climatiques et l’utilisation efficiente des ressources limitées. L’entreprise vise en outre à devenir « carbonégative », c’est-à-dire à réduire les émissions de CO 2 hors de son champ de responsabilité encore plus que les émissions dont elle est responsable au cours de l’exercice 2025. Pour ce faire, elle compte non seulement améliorer ses technologies fondamentales par le recours à l’intégration technologique ainsi qu’à l’IA dans l’ensemble de ses secteurs d’activité, mais aussi diminuer le CO 2 émis par ses clients et ses fournisseurs.

Konica Minolta reste déterminée à contribuer à l’édification d’une société décarbonée tout en contribuant à la création et à la croissance des entreprises.

Référence : évaluations externes

Konica Minolta figure actuellement dans les indices ESG mondiaux, où elle est hautement cotée, comme on le voit ci-dessous.

CDP (R.-U.) Figure dans la Climate A List

(2013-2014, 2016-2017, 2020-2022, 2024) Série d’indices FTSE4Good (R.-U.) Figure dans l’indice chaque année depuis 2003 Indice FTSE Blossom Japan (R.-U.) Figure dans l’indice chaque année depuis son lancement en 2017 Indice relatif FTSE Blossom Japan Sector (R.-U.) Figure dans l’indice chaque année depuis son lancement en 2022 Indice MSCI Japan ESG Select Leaders (É.-U.) Figure dans l’indice chaque année depuis son lancement en 2017 Indice MSCI Japan Empowering Women (É.-U.) Figure dans l’indice chaque année depuis son lancement en 2017 Indice Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt (É.-U.) Figure dans l’indice chaque année depuis son lancement en 2023

(dans le groupe 1, le mieux coté) Indice de durabilité Dow Jones (É.-U.) Figure dans l’indice de l’Asie-Pacifique (indice DJSI Asia Pacific) chaque année depuis 2009 Indice S&P/JPX Carbon Efficient (É.-U., Japon) Figure dans l’indice chaque année depuis son lancement en 2018 Sustainability Yearbook de S&P Global (É.-U.) Figure dans le Sustainability Yearbook chaque année depuis 2011 Corporate Knights (Canada) Figure parmi les 100 sociétés les plus durables au monde (2011, 2019-2023) ISS ESG (É.-U.) Maintient le statut « Prime » depuis 2011 CDP (R.-U.) Nommée « leader de la mobilisation des fournisseurs » (Supplier Engagement Leader)

(2016, 2018, 2020-2023) Asia-Pacific Climate Leaders (R.-U., Allemagne) Sélectionnée en 2024

Au sujet de Konica Minolta Canada

Konica Minolta a entamé son parcours il y a plus de 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle fait équipe avec ses clients pour donner forme à leurs idées en appuyant leur transformation numérique grâce à un riche portefeuille de solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. L’année 2025 marque le 20e anniversaire de l’entrée de Konica Minolta dans le marché de l’impression de production; l’entreprise souligne « 20 années d’excellence, d’innovation et de résultats » tout en continuant d’être une figure de proue dans l’impression numérique commerciale. C’est aussi l’année où la marque bizhub de Konica Minolta célèbre ses 20 ans. Au cours des 20 dernières années, la gamme bizhub a révolutionné la technologie de bureau, redéfini les processus des entreprises, et évolué continuellement pour répondre aux besoins des milieux de travail modernes, mue par les avancées technologiques et la volonté d’innover. Konica Minolta est fière d’avoir figuré à plusieurs reprises au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés, d’avoir été nommée la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions par Brand Keys pendant 18 années consécutives, et de s’être vue décerner les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et 2025 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, X (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

