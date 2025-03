ACTEOS : Résultats annuels 2024

Des résultats impactés par le ralentissement de l’activité au second semestre et les sorties du périmètre du Groupe

2025 : priorité au retour à la rentabilité

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2024 arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu le 13 mars 2025.





IFRS en K€







31 12 2024



31 12 2023 Chiffre d’affaires



13 044







14 543







CA Software

En % de CA

CA RFID/Auto ID/Mobilité

En % de CA







Dont revenus récurrents

En % de CA



8 695

66,7%

4 349

33,3%







6 776

51,9% 10 020

68,9%

4 523

31,1%







6 726

46,2% Marge brute

En % du CA 8 093

62,0% 8 498

58,4% EBITDA

En % de CA



(75)

-0,6% 467

3,2% Résultat Opérationnel (1 875) (51) Résultat courant avant impôt (1 192) (108) Résultat net (part du Groupe) (1 241) (134)



Evolution du périmètre de consolidation

Au cours du second semestre 2024, le Groupe a procédé à la cession de ses deux filiales allemandes Acteos Gmbh et Acteos Beteiligungs, ainsi qu’à la liquidation de sa filiale libanaise Acteos SARL Liban en sommeil depuis plusieurs années.

Les deux filiales allemandes cédées le 30 novembre 2024, restent intégrées dans la consolidation des onze premiers mois de l’exercice. Pour rappel ces opérations ont été motivées par les performances insuffisantes enregistrées en Allemagne associées à des synergies limitées sur les activités Software.

Au global, les écritures de déconsolidation liées à ces évolutions de périmètres impactent positivement les résultats de l’exercice à hauteur de 0,8 M€.

Depuis le 1er janvier 2025, l’activité du Groupe est adossée à deux sociétés : la société mère Acteos France et sa filiale libanaise Acteos SAL Production.

Des retards dans les prises de commandes qui pénalisent l’activité du second semestre

Comme annoncé dans le communiqué du 27 janvier 2025, le chiffre d’affaires 2024 s’établit à 13,4 M€ en repli de 10,3%.

Après un premier semestre en hausse de 6,2%, le chiffre d’affaires de la seconde partie de l’exercice, a été fortement impacté par des retards dans les prises de commandes et les conséquences de la sortie du périmètre des filiales allemandes.

En France, malgré ce ralentissement, le chiffre d’affaires annuel reste en croissance de près de 2% soit 9,3 M€. En Allemagne, le chiffre d’affaires de l’exercice ressort à près de 3,8 M€, en repli de 30,5%. Cette baisse comprend à la fois l’intégration limitée à 11 mois des deux filiales cédées mais également le faible niveau d’activité enregistré dans un pays confronté à une conjoncture particulièrement difficile.

Nette appréciation de la marge brute

Compte tenu de l’évolution du mix produits au bénéfice des activités Software en particulier facturées en France, la marge brute affiche un repli limité à 4,8% à comparer à la baisse de plus de 10% du chiffre d’affaires. Elle représente ainsi 62% du chiffre d’affaires total contre 58,4% au titre de l’exercice 2023.

EBITDA proche de l’équilibre

Cette évolution de la marge brute permet de limiter le repli de l’EBITDA légèrement négatif à hauteur de 75 K€ contre un résultat positif de plus de 460 K€ en 2023. Au cours de l’exercice ACTEOS a poursuivi une stricte discipline de gestion, les charges externes restant stables par rapport à 2023. Concernant la masse salariale, sur l’exercice les effectifs ont été portés de 74 collaborateurs à fin décembre 2023 à 62 à fin décembre 2024 (en neutralisant la sortie de l’Allemagne). Cette baisse ne s’inscrit que partiellement dans les charges de personnel qui ressortent à 4,6 M€. Après plusieurs exercices de fort investissements R&D (nouvelle génération de la solution TMS) les investissements sont revenus en 2024 à un rythme annuel normal, engendrant mécaniquement une neutralisation limitée des charges de personnel par rapport à l’exercice 2023, avec un impact de 574 K€ de charges en plus sur l’exercice 2024.

Une hausse de la perte opérationnelle, reflet des opérations exceptionnelles réalisées sur les exercices 2023 et 2024

Le résultat opérationnel de l’exercice est négatif à hauteur de près de 1,9 M€ comparé à une perte limitée de 75 K€ en 2023. Au-delà des éléments déjà détaillés, cette évolution reflète les opérations exceptionnelles réalisées sur les exercices 2023 et 2024.

Ainsi, pour rappel, la cession du siège social en 2023 avait généré une plus-value de 653 K€. A contrario, la cession des filiales allemandes pour un montant de 585 K€, a généré une moins-value comptable de 642 K€ en 2024.

A noter également l’ajustement d’une provision avec un impact négatif de 352 K€ lié à la dévaluation de la livre libanaise.

Résultat financier positif intégrant les écritures de déconsolidation

Le résultat financier est positif à hauteur de 0,7 M€ intégrant l’effet positif des écritures de déconsolidation liées à l’évolution des périmètres. Cet impact permet de dégager une perte nette consolidée de 1,2 M€ contre une perte nette de 134 K€ au titre de l’exercice 2023.

Attention accrue sur l’évolution de la situation financière

Au 31 décembre 2024, la trésorerie s’établit à 1,5 M€ en augmentation de 35% par rapport à la position à fin décembre 2023. Cette évolution intègre notamment une amélioration de près de 400 K€ sur l’exercice.

A fin février 2025, le solde des PGE à rembourser en 2024 et 2025 ressort à un peu plus de 2 M€. Un accord en cours de formalisation a été conclu avec les partenaires bancaires afin de neutraliser les échéances de prêts sur les 15 prochains mois.

Priorité 2025 : recentrage sur les activités Software françaises pour un retour à la profitabilité opérationnelle dès 2025

Désormais engagé sur un périmètre resserré, ACTEOS peut se recentrer sur son cœur de métier : l’édition et l’intégration de logiciels pour la Supply Chain en mobilisant tous ses efforts sur des technologies d’analyse prédictive, d’intelligence artificielle et de business intelligence.

La priorité du Groupe reste de renouer dès cette année avec une rentabilité opérationnelle positive grâce à l’intensification de ses efforts commerciaux et la poursuite d’une stricte discipline de maîtrise des charges.

L’offre produits à travers la nouvelle génération de solutions TMS (solution de planification, de gestion et d’optimisation des transports), WMS (solution de pilotage et gestion des entrepôts) et FPS (solution de prévisions et gestion des approvisionnements) doit ainsi permettre de dynamiser les prises de commandes et de capitaliser sur l’ensemble des investissements réalisés au cours des dernières années pour relancer une dynamique de croissance pérenne grâce à des produits compétitifs d’un point de vue tarifaire mais surtout d’un point de vue conceptuel, technique et fonctionnel.

Prochains évènements :

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 6 mai 2025 à 10H00 au siège social de la société.

Publication du chiffre d’affaires de S1 2025, le 28 juillet 2025 après bourse.

Publication des résultats de S1 2025, le 11 septembre 2025 après bourse.

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)



Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com



Contacts :



ACTEOS SEITOSEI ACTIFIN

Joseph Felfeli Stephane Ruiz

Président Directeur Général Communication financière

Tél : +33 3 20 11 44 64 Tél : 01.56.88.11.11

Mail : j.felfeli@acteos.com Mail : stephane.ruiz@seitosei-actifin.com

