BELIEVE : Amélioration significative de la rentabilité et solide croissance organique malgré des effets devises négatifs en 2024

Amélioration significative de la rentabilité et solide croissance organique malgré des effets devises négatifs en 2024

Paris, France – 13 mars 2025

Chiffres Clés 20241

Chiffre d'affaires de 988,8 millions d'euros en 2024 en ligne avec les objectifs donnés au 1 er semestre 2024, en hausse de +12,3 % à taux courant par rapport à 2023, reflétant une croissance organique de +11,5 % incluant des effets devises de marché embarqués négatifs dans les Solutions Premium. La croissance organique ajustée 2 s'élève à +13,9 % en 2024.

semestre 2024, en hausse de +12,3 % à taux courant par rapport à 2023, reflétant une croissance organique de +11,5 % incluant des effets devises de marché embarqués négatifs dans les Solutions Premium. Forte croissance en Europe hors France et Allemagne (+23,3 %) et aux Amériques (+18,0 %), et une croissance plus modérée en Asie-Pacifique et Afrique (+3,5 %), qui a été pénalisée par une croissance modérée du streaming financé par la publicité et des effets devises embarqués négatifs (bien que les tendances sur le long terme en Asie restent très fortes). La France (+10,3 %) reste bien orientée malgré un dernier trimestre plus difficile pour les ventes non numériques et l’Allemagne se redresse malgré la réduction en cours de son exposition à la distribution physique.

Les ventes numériques enregistrent une solide progression, reflétant la résilience du streaming par abonnement et des gains de parts de marché, qui ont été atténués par l’absence de reprise du streaming financé par la publicité dans les pays émergents et la persistance des effets devises négatifs.

Forte croissance de l’EBITDA ajusté qui atteint 67,1 millions d’euros, en hausse de + 33,5 % par rapport à 2023, soit une marge de 6,8 % , en progression de 110 pbs d’une année sur l’autre, reflétant la stratégie d’optimisation de valeur, d’investissements mesurés et de levier opérationnel.

qui atteint 67,1 millions d’euros, en hausse de + 33,5 % par rapport à 2023, soit , en progression de 110 pbs d’une année sur l’autre, reflétant la stratégie d’optimisation de valeur, d’investissements mesurés et de levier opérationnel. Augmentation des avances aux artistes et labels en retrait par rapport à 2023, se traduisant par une génération de cash-flow libre positive. La position de trésorerie nette à fin décembre est de 139,8 millions d’euros, en raison notamment de dépenses de croissance externe de 91 millions d’euros.

Faits marquants 2024

Atteinte de nouveaux jalons avec plus de 800 milliards de streams générés à l’échelle mondiale, poursuite de l’expansion avec le lancement de nouveaux labels, PlayCode au Japon et Krumulo en Indonésie, et croissance du portefeuille de labels en Turquie, France, Inde et Europe de l’Est.

Solide performance du roster dans une plus grande diversité de genres et leadership reconnu dans l’accompagnement des artistes locaux.

Croissance externe dynamique au cours de l’année, marquée par une accentuation des acquisitions de catalogues.

Perspectives 2025

Les effets devises de marché embarqués devraient être globalement stables par rapport à l’année dernière. Avec une croissance limitée du streaming financé par la publicité en 2025 et en ne tablant sur aucune augmentation de prix significative des principales plateformes de streaming, Believe s’attend à une croissance organique supérieure à +13,0 %.

Le Groupe va renforcer ses efforts en matière d’optimisation de valeur, accélérer sa stratégie d’investissements maîtrisés et mettre en place des plans d’automatisation et d’efficacité plus agressifs. Believe s’attend par conséquent à une marge d’EBITDA ajusté d’environ 8 %. Avec ces objectifs de croissance organique et de marge, l’EBITDA ajusté devrait continuer de progresser en 2025 d’au moins 35 % par rapport à 2024.

Avec cette augmentation de la rentabilité, Believe confirme ses attentes d’un cash-flow libre positif, supérieur au niveau atteint en 2024.

CHIFFRES CLES 2024





En millions d’euros 2023 2024 Variation annuelle Croissance organique Croissance organique ajustée Chiffre d’affaires du Groupe 880,3 988,8 + 12,3 % + 11,5 % +13,9 % Solutions Premium 825,1 924,2 + 12,0 % + 11,2 % +13,8 % Solutions Automatisées 55,2 64,6 + 17,0 % + 15,9 % +15,9 % EBITDA ajusté avant Plateforme Centrale 128,4 155,0 +20,7 % En % du chiffre d’affaires 14,6 % 15,7 % 110bps Solutions Premium 118,3 142,4 +20,4 % Solutions Automatisées 10,1 12,6 +25,1 % Plateforme Centrale (78,1) (87,9) +12,6 % EBITDA ajusté du Groupe 50,3 67,1 +33,5 % En % du chiffre d’affaires 5,7 % 6,8 % 110 pbs Résultat d’exploitation (EBIT) (18,1) (2,1) Résultat net (2,7) 0,6 Cash-flow libre (3,1) 7,1 Trésorerie au bilan 214,2 139,8





FAITS MARQUANTS DU 2024

Croissance organique ajustée du chiffre d'affaires de +13,9 %, une performance solide malgré la persistance des effets devises embarqués négatifs et un streaming financé par la publicité peu favorable

Les tendances du streaming par abonnement sont restées solides tout au long de l’année, mais l’effet positif des hausses de prix mises en place par les grandes plateformes de streaming au 3ème trimestre 2023 s’est estompé au 2nd semestre 2024, et la nouvelle vague de hausses de prix attendue ne s’est pas concrétisée. Les tendances du streaming financé par la publicité ont enregistré quelques progrès, mais n’ont pas retrouvé leurs niveaux antérieurs dans de nombreux pays émergents, notamment en Asie. Les effets de change de marchés embarqués sont restés négatifs tout au long de l’année, bien qu’une amélioration ait été observée par rapport à l’année précédente, en particulier au 4ème trimestre 2024. La croissance organique ajustée s'élève à +13,9 % en 2024, reflétant respectivement une hausse de +15,4 % au 1er semestre 2024 et de +12,7 % au 2nd semestre 2024. La croissance organique aurait été de +13,1 % (contre +11,5 % pour le Groupe) en excluant l’Allemagne, qui poursuit sa gestion proactive de sortie des contrats trop dépendants des ventes physiques et qui a continué à pénaliser la trajectoire de croissance du Groupe.

Les ventes numériques ont continué de croître de plus de 10 % tout au long de l’année, y compris au 4ème trimestre 2024, malgré l’absence de nouvelles hausses de prix au sein des grandes plateformes de streaming. Les ventes non numériques, qui incluent la contribution de Sentric, sont restées solides jusqu’en septembre, mais ont été impactées négativement au 4ème trimestre 2024 en raison de changements comptables dans l’édition au sein des Solutions Automatisées, ainsi que d’une baisse de l’activité live et des ventes physiques dans les Solutions Premium.

Une année record à travers le monde tout en poursuivant son expansion mondiale

Believe a connu une année record pour ses artistes à travers le monde, générant plus de 800 milliards de streams à l’échelle mondiale et remportant plus de 77 récompenses, avec des performances exceptionnelles enregistrées sur les marchés locaux. Ce fut une année de transformation pour le Groupe, marquée par son expansion dans de nouveaux territoires, notamment avec le lancement de son premier label au Japon, PlayCode, et l’exploration de nouveaux horizons avec l’imprint indonésien de Java Pop, Krumulo. Le portefeuille de labels a continué de s’élargir avec l’intégration à 100% du label turque de premier plan DMC, le lancement du label électro All Night Long en France en partenariat avec Kidding Aside, l’acquisition du légendaire label pendjabi White Hill Music, ainsi qu’un partenariat stratégique avec Global Records, la plus grande société indépendante de musique dance en Europe de l’Est.

Une performance solide du portefeuille d’artistes dans une plus grande diversité de genres

Believe a une fois de plus affirmé son leadership en France en 2024 grâce à des performances remarquables qui témoignent de son expertise et de son engagement envers les artistes. Pour la première fois, Believe a décroché la première place des productions locales les plus populaires de 2024, tout en dominant les classements des meilleurs singles ainsi que des 200 meilleurs albums3 (physiques et streaming). Le Groupe collabore notamment depuis plusieurs années avec Jul, l’artiste le plus vendu de l’année pour la quatrième année consécutive, ainsi qu’avec Werenoi, qui est arrivé en tête des ventes d’albums pour la deuxième année de suite. Believe a également soutenu Gims en partenariat avec Playtwo, dont le titre Spider s’est hissé en tête du classement des singles. Believe a poursuivi la diversification de son portefeuille au sein de ses labels, accompagnant des talents tels que NTO, Urumi, Trym, et bien d’autres, contribuant ainsi à l’enrichissement et au dynamisme de la scène électronique française.

Son développement dans la musique latino-américaine, notamment avec des artistes du Mexique et du Brésil, a également été mis à l’honneur, avec des succès à l’échelle locale, régionale et mondiale. Believe a brillé lors de la 25ème édition des Latin Grammy Awards en novembre, où 17 artistes ont été nominés 24 fois et ont reçu un total de 4 récompenses. Hermeto Pascoal & Grupo a remporté le prix du Meilleur Album de Jazz Latino. Danilo y Chapis a reçu le prix du Meilleur Album Latin pour Enfants. Grupo Frontera a confirmé son leadership dans la musique mexicaine en remportant le prix du Meilleur Album Norteño. Enfin, le Brésil a également été bien représenté avec 8 nominations, réparties entre 6 artistes et groupes, dont João Gomes, Chitãozinho & Xororó, Jovem Dionísio, Hermeto Pascoal & Grupo, et Os Garotin, nommé dans la catégorie Meilleur Nouvel Artiste.

Attractivité confirmée de TuneCore pour les artistes auto-distribués cherchant à se démarquer

Alors que certains artistes des Solutions Premium ont battu des records de streaming, dominé les classements, remporté des prix et même participé aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques, le Groupe a continué de développer et de servir au mieux les artistes à chaque étape de leur carrière à l’ère numérique.

La plateforme automatisée du Groupe a poursuivi le déploiement de TuneCore Accelerator, son nouveau programme phare de marketing, qui accueille plus de 450 000 artistes auto-distribués à date. Le programme TuneCore Accelerator intègre désormais un plus grand nombre de nouvelles sorties musicales grâce aux améliorations de la technologie d’optimisation des catalogues et accompagne plus d’artistes que jamais. Ce programme a permis à un artiste sur cinq de progresser vers un segment supérieur au cours des 12 derniers mois, avec une augmentation multipliée par cinq de leurs revenus de royalties médians sur cette période. Il aide ainsi les artistes à trouver de nouveaux publics face à une multitude de sorties musicales et à propulser leur fanbase.

CHIFFRES CLES 2024

Solutions Premium et Solutions Automatisées, tous deux moteurs de croissance du chiffre d'affaires en 2024

Les ventes de musique numérique (Digital Music Sales, DMS4) s'élèvent à 1 311,7 millions d'euros en 2024, en hausse de +8,3 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance à deux chiffres pour les Solutions Premium et une solide performance pour les Solutions Automatisées.

En 2024, le chiffre d'affaires des Solutions Premium s'élève à 924,2 millions d'euros, en hausse d'environ +12,0 % à taux courant, reflétant une croissance de +13,5 % au 1er semestre et de +10,7 % au 2nd semestre. Cette hausse provient principalement d’une croissance organique de +11,2% et un effet périmètre lié à l’acquisition de Sentric finalisée en mars 2023 de +1,1 %. Les ventes numériques ont enregistré un taux de croissance à deux chiffres tout au long de l’année. Les marchés adressables ont fait preuve de résilience mais la croissance organique reste cependant pénalisée par l’absence de reprise du streaming financé par la publicité, notamment en Asie. La croissance organique ajustée s’élève à +13,8 % en 2024. Les effets devises de marché embarqués se sont améliorés tout en restant négatifs au second semestre (-1,9 % au 2nd semestre 2024 contre -3,3 % au 1er semestre 2024).

Le chiffre d’affaires des Solutions Automatisées s’élève à 64,6 millions d’euros, en hausse de +17.0 % en 2024, reflétant une croissance de +23,4 % au 1er semestre 2024 et de +10, 9 % au 2nd semestre 2024. Les ventes numériques affichent une progression significative à partir du 2nd trimestre 2024, pendant que les ventes non numériques sont affectées par l’intégration des activités en libre-service de Sentric. Au dernier trimestre, les activités d’édition musicale ont en effet été impactées par le transfert de certains contrats vers les Solutions Premium en raison de leurs conditions et termes plus en ligne avec l’offre développée pour les clients des Solutions Premium. Le succès du programme marketing phare TuneCore Accelerator a par ailleurs confirmé la position de TuneCore comme une des meilleures plateformes pour soutenir le développement des artistes autodistribués.

Forte croissance en Europe hors France et Allemagne et aux Amériques

En millions d’euros FY 2023 FY 2024 Variation annuelle Europe hors France et Allemagne 264,6 326,4 + 23,3 % Amériques 128,1 151,2 + 18,0 % France 147,8 162,9 + 10,3 % Asie Pacifique / Afrique 228,9 237,0 + 3,5 % Allemagne 110,9 111,3 +0,4 % Total 880,3 988,8 + 12,3 %

La croissance du chiffre d'affaires s'est élevée à +23,3 % en Europe (hors France et Allemagne) et a représenté 33,0 % du chiffre d'affaires total en 2024. Believe a enregistré une forte croissance en Europe de l'Est et en Espagne. Le Groupe a également vu son chiffre d’affaires continuer de croître significativement en Turquie en 2024. La performance au Royaume-Uni a été relevée grâce à l’intégration du chiffre d’affaires de Sentric sur une base annuelle. 5

Les Amériques ont progressé de +18,0 % et ont représenté 15,3 % du chiffre d'affaires du Groupe en 2024. La performance a été réhaussée en 2024 par la réallocation d’une partie du chiffre d’affaires de Sentric aux Etats-Unis à partir du 2ème trimestre. Le niveau d'activité est resté solide au Mexique et au Brésil au second semestre 2024, permettant ainsi à Believe de poursuivre la construction de sa position sur le segment de la musique Latino-américaine. Cette solide performance reflète également des progrès significatifs aux Etats-Unis, générés notamment par les performances de TuneCore. La plateforme automatisée du Groupe a enregistré une très forte croissance de son chiffre d’affaires tout au long de l’année, et sa performance a largement bénéficié du nouveau programme marketing TuneCore Accelerator.

En France, le chiffre d'affaires a augmenté de +10,3 % en 2024 et représente 16,5 % du chiffre d'affaires du Groupe. Les ventes numériques ont continué de progresser, mais le taux de croissance a ralenti au 4ème trimestre 2024 par rapport au 3ème trimestre 2024, qui avait bénéficié d’un calendrier riche en nouvelles sorties. Le Groupe a confirmé son leadership auprès des artistes locaux en France, atteignant de nouveaux sommets dans les classements annuels. Les ventes non numériques ont chuté au 4ème trimestre 2024, reflétant un recul des activités de live par rapport au 4ème trimestre 2023. Compte tenu de la position sur le marché et du poids d’Artist Services, les ventes non numériques sont devenues significatives, Believe proposant une gamme complète de services aux meilleurs artistes locaux qu’il accompagne.

La croissance du chiffre d'affaires a atteint +3,5 % en Asie-Pacifique et en Afrique, qui représentent 24,0% du chiffre d'affaires du Groupe. Le niveau d'activité en Chine et au Japon, où le Groupe construit actuellement sa position, a été fort tout au long de l’année. Les activités de streaming financé par la publicité sont restées modérées tout au long de l'année en Asie du Sud-Est et en Inde, ces marchés dépendants encore largement du modèle freemium des DSP internationaux. Les tendances du streaming par abonnement sont restées solides, mais moins dynamiques que prévu dans certains marchés et ont été affectées en Inde par la fermeture du service de streaming local Wynk.

En Allemagne, le chiffre d’affaires reste stable d’une année sur l’autre, avec une hausse en fin d’année, la stratégie du Groupe visant à réorganiser ses activités dans le pays commençant à porter ses fruits. Après avoir stabilisé ses ventes au 2nd trimestre et au 3ème trimestre, le Groupe a enregistré une augmentation au 4ème trimestre 2024. Les ventes non numériques ont continué de reculer en raison de la décision proactive de Believe d’accélérer la sortie des contrats trop dépendants des ventes physiques et du merchandising, tandis que les ventes numériques ont confirmé leur retour à une trajectoire positive. Le positionnement sur les artistes locaux et la diversification continue du catalogue du Groupe ont soutenu ce redressement.

Forte augmentation de la marge d'EBITDA ajusté illustrant le contrôle des investissements et le levier opérationnel

Believe a adapté son rythme d'investissement au niveau de croissance de chaque pays et s'est concentré sur l'optimisation de la valeur, tout en poursuivant l'amélioration de l'efficacité et le déploiement de l'automatisation en 2024. Le Groupe a révisé l’investissement dans les équipes locales pendant l’année et réduit ses plans de recrutement dans certaines régions. L’année est également marquée par le lancement du programme Be Odyssey, qui a pour objectif d’optimiser les capacités technologiques de la Plateforme Centrale. Ce programme génère une augmentation des dépenses dédiées à la Technologie et au Produit au sein de la Plateforme Centrale.

L'EBITDA ajusté avant coûts de la Plateforme Centrale6 a augmenté de +20,7 % en 2024 pour atteindre 155 millions d’euros (128,4 millions d’euros en 2023). Believe a poursuivi le déploiement de sa stratégie de croissance rentable avec la maîtrise des investissements dans les pays clés, une réorganisation des activités en Allemagne et des plans d’automatisation supplémentaires. Believe a poursuivi également le déploiement de TuneCore Accelerator, le nouveau programme marketing phare pour les artistes autodistribués, qui a contribué positivement à la rentabilité de la plateforme automatisée. Cet impact positif a été atténué par les coûts générés en vue d’une plus grande convergence technologique avec les Solutions Premium. En conséquence, la marge d’EBITDA Ajusté avant coûts de la Plateforme Centrale a poursuivi sa progression et atteint 15,7 % en 2024, soit une croissance de 110 points de base par rapport à 2023 (14,6 %).

Les coûts de la Plateforme Centrale (87,9 millions d’euros en 2024 contre 78,1 millions d’euros en 2023) augmentent de +12,6 % d’une année sur l’autre. Les dépenses liées à la Technologie et au Produit augmentent significativement et constituent, sans conteste, la contribution la plus forte à cette hausse de coûts, reflétant le déploiement de son programme Be Odyssey. Les dépenses générales et administratives et les dépenses de Vente & Marketing progressent également mais à un rythme moins soutenu que celui de la croissance du chiffre d’affaires. Les coûts de la Plateforme Centrale sont restés stables en pourcentage du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière (8,9 %).

Comme pour les années précédentes, certains investissements de la Plateforme Centrale sont capitalisés selon les principes comptables IFRS. En 2024, l’investissement total (P&L et coûts capitalisés) dans la Plateforme Centrale s’élève à 102,2 millions d’euros. La capitalisation des dépenses en matière de technologie reste cependant limitée en raison de leur nature basée sur le cloud et la majorité des coûts liés au déploiement de Be Odyssey ont été pris en compte dans le P&L. L’investissement total augmente de +11,5 % d’une année sur l’autre et affiche une légère baisse en pourcentage du chiffre d’affaires pour atteindre 10,3 % en 2024, contre 10,4% en 2023 soit une baisse de 10 points de base.

L’EBITDA Ajusté du Groupe augmente de +33,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 67,1 millions d’euros, comparé à 50,3 millions d’euros en 2023. La marge d’EBITDA Ajusté s’élève à 6,8 % en 2024 contre 5,7 % en 2023 grâce à l’augmentation de la rentabilité des segments Solutions Premium et Solutions Automatisées et au contrôle des investissements dans la Plateforme Centrale en dépit d’une hausse conséquente des dépenses en Technologie en vue de préparer la prochaine phase de croissance et d’échelle.

Résultat d'exploitation (EBIT) en amélioration en dépit des coûts opérationnels liés à la procédure d'offre publique

Les dépréciations et amortissements s’élèvent à 50,4 millions d’euros en 2024, en baisse par rapport à 2023 qui incluaient une dépréciation d’actif de 13 millions d’euros résultant de la réorganisation des Solutions Premium en Allemagne. Retraités de cet élément non récurrent, les dépréciations et amortissements ont renoué avec la croissance suite à la reprise par Believe de sa stratégie de croissance externe à partir du 1er trimestre 2023, avec notamment des acquisitions de catalogues finalisées en 2023 et 2024. Le Groupe a par ailleurs reconnu d’autres charges opérationnelles pour 10,1 millions d’euros, largement généré par les coûts liés à l’offre publique initiée par le consortium constitué de fonds TCV, d’EQT X et de Denis Ladegaillerie. En conséquence, l’EBIT est négatif de 2,1 millions d’euros.

Résultat net positif

Le résultat net financier a été divisé d’une année sur l’autre, reflétant des pertes de change nettement moins élevées que l’année dernière et un impact positif généré par l’hyperinflation en Turquie. Believe enregistre également une charge d’impôt de 4,6 millions d’euros en 2024. Le Groupe génère un résultat net positif en 2024.

Cash-flow libre positif, en ligne avec les objectifs moyen terme du Groupe présentés à l’introduction en bourse. Solide niveau de trésorerie nette à fin décembre 2024

La variation du besoin en fonds de roulement est négative de 24,6 millions d’euros, reflétant une hausse des avances aux artistes et aux labels, qui s’élèvent à 34,5 millions d’euros par rapport à fin décembre 2023. Après avoir approfondi sa relation avec son catalogue existant et renouvelé certains grands labels Tier1 à des conditions plus longues et avantageuses au 1er semestre 2024, Believe a poursuivi son approche sélective dans sa politique d’avances au 2nd semestre. Comme cela fut le cas en 2023, il n’y a pas eu de renouvellement de grands labels Tier1 sur une période plus longue au cours de la seconde partie de l’année.

Le cash-flow libre est positif de 7,1 millions d’euros en 2024 en raison de l’augmentation de la rentabilité. Les investissements s’élèvent à 41,6 millions d’euros et incluent des coûts capitalisés de 17,8 millions d’euros, représentant 4,2% du chiffre d’affaires contre 49,2 millions d’euros soit 5,6 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2023. Les coûts capitalisés sont globalement stables d’une année sur l’autre.

La position de trésorerie nette s’élève à 139,8 millions d’euros à fin décembre 2024 par rapport à 183,6millions d’euros à fin juin 2024 et 214,2 millions d’euros à fin décembre 2023. Cette baisse reflète principalement les dépenses liées à la stratégie de croissance externe. Le Groupe a acquis la part des minoritaires restante dans DMC, une participation minoritaire dans Global Records et plusieurs catalogues de droits musicaux.

PERSPECTIVES 2025

En 2025, Le Groupe va poursuivre sa trajectoire de croissance rentable en direction de son objectif long terme de marge d’EBITDA Ajusté de 15 %.

Le Groupe a revu ses prévisions de croissance de marché et rebasé son scénario de croissance organique en l’absence de hausses de prix des principales plateformes de streaming en 2024. La croissance organique devrait s’appuyer principalement sur les volumes (résilience du streaming par abonnement, base de comparaison plus favorable pour le streaming financé par la publicité) et des gains de part de marché. Les effets devises de marché embarqués devraient être globalement stables sur l’année par rapport à 2024. Sur la base de ces hypothèses, Believe table sur une croissance organique d’au moins +13,0%.

Le Groupe va renforcer ses efforts en matière d’optimisation de valeur, accélérer sa stratégie d’investissements maîtrisés et mettre en place des plans d’automatisation et d’efficacité plus agressifs. Believe s’attend par conséquent à une marge d’EBITDA ajusté d’environ 8 %. Avec ces objectifs de croissance organique et de marge, l’EBITDA ajusté devrait continuer de progresser en 2025, d’au moins +35,0 % par rapport à 2024.

En raison de cette augmentation de la rentabilité, Believe confirme une génération positive de cash-flow libre, qui devrait être supérieure à celle de 2024. Le Groupe a pour objectif de poursuivre sa stratégie de croissance externes d’acquisitions complémentaires et sa politique sélective d’avances aux artistes et aux labels.

Les états financiers et les annexes aux comptes sont disponibles dans la rubrique dédiée aux investisseurs de notre site internet : Investisseurs | Believe

Relations investisseurs

Emilie MEGEL



investors@believe.com

Tél : +33 1 53 09 33 91

Mobile : + 33 6 07 09 98 60 Relations Presse

Nicholas ROSS-EDWARD

nicholas.ross-edwards@believe.com

Maria DA SILVA

maria.da-silva@agenceproches.com

Mobile : +33 7 60 70 23 16

Prochaine publication de résultats de Believe (Ticker : BLV, ISIN: FR0014003FE9) :

1er août 2025 : Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2025 – diffusion du communiqué après clôture de la bourse





Annexes

1. Utilisation d’indicateurs alternatifs de performance

Pour compléter nos informations financières présentées conformément aux IFRS, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance :

Les DMS sont les revenus générés par les services de plateformes numériques et les plateformes de médias sociaux avant le paiement des redevances aux artistes et aux labels ;

La croissance organique correspond à la croissance du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants ;

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel avant (i) amortissements et dépréciations, (ii) paiements fondés sur les actions (IFRS 2) y compris charges sociales et abondements de l'employeur, (iii) autres produits et charges opérationnels, et (iv) hors amortissements des actifs identifiés à la date d'acquisition nets des impôts différés de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence – Tableau de rapprochement disponible dans les états financiers et annexes aux comptes consolidés.

Le cash-flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, et retraité (i) des coûts liés aux acquisitions, (ii) des coûts d’acquisition d’un groupe d’actifs ne répondant pas à la définition d’un regroupement d’entreprises, et (iii) des avances liées aux contrats de distribution destinées spécifiquement à de l’acquisition d’actifs (acquisition de sociétés, catalogues, etc).

2. Chiffre d’affaires trimestriel par segment

En millions d’euros T1 2023 T1 2024 Variation annuelle Croissance organique à taux constant Solutions Premium 186,0 215,3 + 15,8% + 12,6% Solutions Automatisées 12,7 14,9 + 18,2% + 10,8% Chiffre d’affaires total 198,6 230,3 + 15,9% + 12,5%





En millions d’euros T2 2023 T2 2024 Variation annuelle Croissance organique à taux constant Solutions Premium 202,5 225,6 + 11,4% + 10,8% Solutions Automatisées 14,3 18,3 + 28,0% + 29,0% Chiffre d’affaires total 216,8 243,9 + 12,5% + 12,0%





En millions d’euros T3 2023 T3 2024 Variation annuelle Croissance organique à taux constant Solutions Premium 202,9 225,8 + 11,3% + 12,6% Solutions Automatisées 12,1 16,0 + 33,0% + 34,1% Chiffre d’affaires total 215,0 241,8 + 12,5% + 13,8%





En millions d’euros T4 2023 T4 2024 Variation annuelle Croissance organique à taux constant Solutions Premium 233,7 257,6 + 10,2% + 9,2% Solutions Automatisées 16,2 15,3 - 5,5% - 5,4% Chiffre d’affaires total 249,9 272,9 + 9,2% + 8,3%

3. Chiffre d’affaires du 2nd semestre par zone géographique

En millions d’euros S2 2023 S2 2024 Variation Europe (hors France et Allemagne) 142,7 174,4 + 22,2% Amériques 67,5 77,3 + 14,5% France 81,2 84,5 + 4,0% Asie-Pacifique / Afrique 116,7 120,7 + 3,4% Allemagne 56,7 57,8 + 1,9% Total 464,9 514,7 + 10,7%

4, Répartition des revenus entre les ventes numériques et non numériques

T1’24 T2’24 S1’24 T3’24 9M 2024 T4’24 S2’24 FY’24 Ventes numériques 90% 89% 89% 91% 90% 88% 90% 90% Ventes non numériques 10% 11% 11% 9% 10% 12% 10% 10%

5, Croissance des ventes numériques et non numériques (à taux et périmètre courants)

T1’24 T2’24 S1’24 T3’24 9M 2024 T4’24 S2’24 FY’24 Ventes numériques + 12,1% + 11,2% + 11,6% + 11,7% + 11,7% + 11,4% + 11,6% + 11,6% Ventes non numériques + 64,0% + 24,3% + 40,7% + 20,8% + 34,2% - 4,6% + 3,9% + 19,0%

6, Croissance des ventes numériques et non numériques (croissance organique)

T1’24 T2’24 S1’24 T3’24 9M 2024 T4’24 S2’24 FY’24 Ventes numériques + 13,5% + 11,0% + 12,2% + 13,0% + 12,5% + 10,7% + 11,8% + 12,0% Ventes non numériques + 0,8% + 22,1% + 13,3% + 23,0% + 16,5% - 7,1% + 3,0% + 7,2%

7, Croissance organique ajustée des effets devises de marché embarqués des Solutions Premium

T1’24 T2’24 S1’24 T3’24 9M 2024 T4’24 S2’24 FY’24 Ventes numériques + 17,9% + 13,5% + 15,6% + 14,5% + 15,2% + 12,0% + 13,2% + 14,4% Ventes non numériques + 0,3% + 13,5% + 7,9% + 17,6% + 11,2% + 4,0% + 8,7% + 8,4%

À propos Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 2 037 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). T

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Believe et de ses filiales (le « Groupe »). Ces déclarations comprennent des déclarations relatives aux intentions, aux stratégies, aux perspectives de croissance et aux tendances de ses résultats d’exploitation, de sa situation financière et de ses liquidités. Bien que ces déclarations soient basées sur des données, des hypothèses et des estimations que le Groupe considère comme raisonnables, elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes et les résultats réels pourraient différer de ceux anticipés dans ces déclarations en raison de divers facteurs, y compris ceux discutés dans les documents déposés par le Groupe auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) Français qui sont disponibles sur le site Internet de Believe (www.believe.com). Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont données qu’à la date des présentes. Sauf si la loi l’exige, le Groupe décline expressément toute obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou de développements futurs. Certaines informations financières de ce communiqué de presse ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards).









1 Les indicateurs alternatifs de performance sont présentés, définis et réconciliés avec les normes IFRS dans l’annexe 1 de ce communiqué (page 9).







2 La croissance organique ajustée fournit une vision de la croissance organique du chiffre d’affaires une fois les effets de change de marché embarqués neutralisés et se calcule en ajustant la croissance organique des ventes numérique de l’impact de change estimé pour chaque marché digital servi par le Groupe.







3 Selon les classements 2024 s’appuyant sur les données du SNEP







4 DMS ou DMS est un indicateur alternatif de performance (non IFRS), défini dans la 1ère annexe.







5 Le chiffre d’affaires de Sentric est réparti par région grâce à une plus grande intégration dans les systèmes du Groupe depuis le 2nd trimestre 2024, tandis qu’il était intégralement alloué à la zone Europe hors France et Allemagne. La majorité du chiffre d’affaires a été réallouée aux Etats-Unis.







6 L’EBITDA Ajusté avant prise en compte des coûts de la Plateforme Centrale correspond à l’EBITDA Ajusté des Solutions Premium et des Solutions Automatisées avant comptabilisation des coûts associés à la Plateforme Centrale, qui sont les coûts ne pouvant pas être alloués aux segments.







Pièce jointe