Virbac_ Résultats_2024

CHIFFRES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE

en millions € 2024 2023 Évolution 2024/2023 Chiffre d’affaires 1 397,4 1 246,9 +12.1% Évolution à taux de change constant1 13,6% Évolution à taux de change et périmètre constant1 +7.5% Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions2 231,8 188,1 +23.2% en % du CA 16,6% 15,1% en % du CA à taux constants 16,8% en % du CA à périmètre constant 16,0% Amortissement des actifs incorporels d’acquisitions -4,3 -3,3 Résultat opérationnel courant 227,5 184,9 +23.0% Produits et (charges) non récurrents -10,4 -0,9 Résultat opérationnel 217,1 184,0 +18.0% Résultat net consolidé 145,8 121,1 +20.4% Dont résultat net - Part du Groupe 145,3 121,3 Capitaux propres - Part du Groupe 1 043,1 900,3 15,9% Endettement net3 168,5 -52,4 421,6% Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt4 280,3 235,1 19,2%

1l'évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent.

2le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions reflète le résultat courant retraité de l’impact des dotations aux amortissements des actifs incorporels issus des opérations d’acquisitions

3l’endettement net correspond aux passifs financiers courants (57,9 millions €) et non courants (222.1 millions €) ainsi qu'à l'obligation locative liée à l'application d'IFRS 16 (courant 11,5 millions € et non-courant 26,6 millions €), minorés de la trésorerie et équivalents de trésorerie (149,6 millions €) tels que publiés dans l’état de la situation financière

4le cash-flow opérationnel correspond au résultat opérationnel (231,8 millions €) retraité des éléments n’ayant pas d’impact en trésorerie et des impacts liés aux cessions. Sont ainsi retraités les amortissements et dépréciations des immobilisations et les provisions (51,2 millions €), les impacts des cessions (2,5 millions €), les autres charges et produits sans impact trésorerie (0,5 millions €) et ainsi que les produits et charges non courants (-5,6 millions €)

Les comptes ont été audités par les commissaires aux comptes, et examinés par le conseil d’administration en date du 12 mars 2025. Le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission. Les comptes et la présentation détaillée des résultats annuels sont disponibles sur le site corporate.virbac.com.

Chiffre d’affaires consolidé annuel

À fin décembre 2024, notre chiffre d’affaires annuel s’établit à 1 397,5 millions € contre 1 246,9 millions €, soit une évolution globale de +12,1% par rapport à 2023 et +13,6% à taux de change constants. Cette croissance significative est le fruit d'une performance organique de +7,5% et d’une contribution de +6,1% liée aux acquisitions des sociétés Globion (acquisition en Inde en novembre 2023) et Sasaeah (acquisition au Japon clôturée en avril 2024).

Soutenue par une dynamique de marché globalement positive, la croissance (en volume et en valeur) s'observe dans toutes les régions, à l'exception du Pacifique, ainsi que dans l'ensemble de nos segments de marché.

La zone Europe (+10,0% à taux de change et périmètre constants) contribue pour plus de la moitié de la croissance organique du Groupe, bénéficiant d’un fort rebond sur la gamme vaccins chiens et chats mais aussi d’une demande accrue sur nos gammes petfood/pet care.

La performance de la zone Amérique du Nord (+10,2% à taux de change et périmètre constants) bénéficie d’une dynamique de ventes soutenue sur nos produits, en particulier de spécialité et de soins dentaires à destination des animaux de compagnie.

La zone Amérique latine (+7,4% à taux de change et périmètre constants) affiche une croissance soutenue par les performances du Chili qui connaît un rebond favorable du segment aquaculture cette année et d’une solide performance du Mexique (animaux de compagnie et animaux d’élevage). Malgré un ralentissement temporaire des ventes de vaccins pour ruminants, le Brésil enregistre une croissance positive (+3,7% à taux de change et périmètre constants), portée notamment par le lancement réussi de Cortotic sur le segment des animaux de compagnie.

La zone IMEA maintient une solide performance (+6,7% à taux de change et périmètre constants), notamment sur ses segments clés que sont les ruminants et les volailles. L'intégration réussie de Globion (vaccins aviaires) en novembre 2023 accélère cette dynamique, avec une progression totale de +15,1% à périmètre réel et taux de change constants.

La zone Asie de l’Est progresse de +7,0% à taux de change et périmètre constants, principalement tirée par la Chine avec une progression de 11,7% à taux de change et périmètre constants (produits de spécialité et petfood) ainsi qu’à une croissance soutenue en Thaïlande et au Japon. L’intégration de la société Sasaeah renforce significativement notre taille sur cette zone qui enregistre une évolution du chiffre d’affaires de +83,0% à périmètre réel et taux de change constants.

La zone Pacifique est en repli (-5,9% à taux de change et périmètre constants), affectée par une inversion de tendance sur le marché des animaux d’élevage après une année 2023 en forte croissance et des conditions météorologiques défavorables dans des régions clés.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’élève à 231,8 millions €, en progression par rapport à 2023 (188,1 millions €). Favorisée par un effet de prix estimé à ~+3,2% couplé à une croissance des volumes de ventes et un mix produits plus favorable, notre croissance organique se traduit par une augmentation de notre marge brute en valeur absolue et en pourcentage du chiffre d'affaires (+1,7pt à taux de change constant). Nos dépenses d’exploitation augmentent de 12,6% à périmètre réel et de 8,3% à périmètre constant. Cette hausse résulte de l’augmentation des frais de personnel d’une part (impact des hausses de salaires dans un contexte d’inflation et d’augmentation du résultat ainsi que le renforcement des organisations) et des dépenses externes d’autre part. À noter que la hausse notable de nos dépenses de R&D, qui découle de notre engagement à accélérer nos investissements dans ce domaine crucial, est restée globalement en ligne avec l’augmentation du chiffre d’affaires (ratio de dépenses de R&D stable autour de 8% du chiffre d’affaires en 2024). Au total, notre rentabilité opérationnelle continue de progresser : à fin décembre 2024 et à taux et périmètre constants, notre ratio de résultat courant opérationnel sur chiffre d’affaires est en hausse de 1,1 point pour atteindre un niveau de 16,2%. Comme attendu, les acquisitions ont eu en 2024 un impact relutif sur le ratio qui se situe à périmètre réel à 16,6%.

Le résultat net consolidé s’établit à 145,8 millions €, en croissance de 20,4% par rapport à 2023. Les charges financières nettes sont en légère baisse de 5,5% par rapport à 2023 en raison d’une amélioration de 5,1 millions € due à l’amélioration de certaines devises, ceci presque entièrement compensé par l’augmentation du coût de l’endettement financier net (+4,7 millions €) liées aux acquisitions de Globion et Sasaeah. Ces acquisitions ont également contribué à la forte hausse des charges non-récurrentes qui s’élèvent à 10,4 millions d'euros en 2024. La charge d’impôts augmente en valeur absolue compte tenu de l’augmentation du résultat.

Le résultat net – Part du Groupe s’établit à 145,3 millions € en 2024, en forte augmentation par rapport à l’exercice précédent (121,3 millions €).

Sur le plan financier, notre endettement net s'élève à 168,5 millions € à fin décembre 2024, contre une position trésorerie nette de 52,4 millions € à fin décembre 2023. Cette diminution de notre trésorerie nette sur l’année s'explique principalement par nos activités M&A avec entre autres l’acquisition de Sasaeah, Globion et Mopsan. Hors acquisition, notre position de trésorerie nette s'est améliorée de 87 millions d'euros à taux réel.

Perspectives

En 2025, nous prévoyons à ce stade une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6%. L’impact de l’acquisition de Sasaeah devrait représenter 1 point de croissance supplémentaire en 2025. Le ratio “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires devrait se consolider au niveau de celui de 2024 à périmètre constant soit autour de 16%. Cette prévision tient compte de la poursuite de l'augmentation volontaire de nos investissements en R&D par rapport au chiffre d'affaires, qui représenteront en 2025 environ +0,3 point de pourcentage par rapport à 2024. En outre, l'impact de l’acquisition Sasaeah devrait être globalement neutre sur le résultat opérationnel en 2025.

Nous réaffirmons notre objectif d’atteindre un ratio d’Ebit ajusté de 20% à horizon 2030 avec un niveau d’investissements R&D que nous prévoyons de ramener progressivement dans les prochaines années au niveau normatif et historique du Groupe.

Par ailleurs, hors acquisitions, notre position de trésorerie devrait s’améliorer de 80 millions € en 2025.

Enfin, il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d’un dividende net de 1,45 € par action au titre de l’exercice 2024.

