COMMUNIQUE DE PRESSE



13 mars 2025

Mise à disposition du

Document d’enregistrement universel 2024

Boulogne-Billancourt, le 13 mars 2025 –

La société Renault annonce avoir déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son Document d’enregistrement universel 2024, en format ESEF, le 13 mars 2025.

Le Document d’enregistrement universel 2024 comprend notamment :

le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, incluant notamment : le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les informations en matière de durabilité, le rapport de certification sur les informations en matière de durabilité.

les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires,

le descriptif du programme de rachat d'actions.

Le Document d’enregistrement universel 2024 peut être consulté sur le site Internet de la société, dans la section « Investisseurs » et la rubrique « Information réglementée / information périodique » :

https://www.renaultgroup.com/finance/information-reglementee/

Des exemplaires du Document d’enregistrement universel 2024 sont également disponibles au siège de la société : 122-122 bis Avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, France.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans 114 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit plus de 98 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

