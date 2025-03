La Fondation canadienne pour l'innovation soutient les chaires de recherche du Canada en investissant près de 4,4 millions de dollars dans l’infrastructure de recherche 

OTTAWA, Ontario, 13 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de près de 4,4 millions de dollars dans l’infrastructure de recherche du pays par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) afin de soutenir 17 chaires de recherche du Canada (CRC) dans 12 universités partout au pays.

Ces contributions sont octroyées par l’intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJE) de la FCI, en collaboration avec le Programme des chaires de recherche du Canada. Elles aident les établissements à attirer et à retenir les plus brillants esprits.

Les projets financés dans le cadre de ce programme conjoint concernent aussi bien la conception de nouveaux traitements contre le cancer de la prostate à l’Université de Victoria, que l’étude des propriétés des particules de matière noire à l’Université de Montréal. Voici quelques-uns de ces projets phares :

De meilleurs soins pour les Canadiennes et Canadiens souffrant d’une maladie pulmonaire : au Canada, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est la deuxième cause d’hospitalisation la plus fréquente. Or, les chercheurs et chercheuses estiment qu’elle est sous-diagnostiquée. Qui plus est, cette maladie, qui entraîne d’ores et déjà des coûts annuels de 1,5 milliard de dollars au Canada, devrait continuer à progresser en raison du vieillissement de la population. Une équipe de l’Université métropolitaine de Toronto utilisera donc un logiciel financé par la FCI jumelé à une technologie d’apprentissage automatique afin de cibler de nouveaux indicateurs de la maladie pouvant être détectés à l’aide d’outils d’imagerie médicale, comme la tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique. En parallèle, elle pourra mieux comprendre comment la maladie se développe et progresse. Ces nouvelles connaissances seront ensuite transmises aux médecins qui s’occupent des personnes atteintes d’une maladie pulmonaire;



Exploiter le potentiel médicinal des plantes : les plantes renferment des composés naturels appelés alcaloïdes, qui possèdent de précieuses propriétés médicinales. Parmi les alcaloïdes les plus connus, citons la caféine, la morphine et la quinine. D'autres encore ont des propriétés antivirales, anticancéreuses et antimicrobiennes. Malheureusement, les plantes ne produisent que de petites quantités de ces composés utiles, ce qui restreint leur potentiel commercial. Grâce à l'équipement de laboratoire financé par la FCI, une équipe de recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières pourra cibler les parties précises de la plante qui participent à la production d'alcaloïdes. Il s'agira ensuite de recréer, dans des centres de bioproduction d'algues, le processus par lequel les plantes produisent des alcaloïdes ayant un intérêt médical, et ce, afin de produire des quantités plus importantes que celles qui peuvent être récoltées en temps normal dans un seul plant. Grâce à ce processus de bio-ingénierie, il sera possible de relever d'importants défis mondiaux en matière de santé, qu'il s'agisse du cancer ou de la maladie d'Alzheimer, et ce, d'une manière durable sur le plan de l'environnement;



L'industrie du jeu numérique au Canada fait le pari de l'innovation : l'année dernière, les quelque 800 entreprises du jeu au Canada ont pesé pour plus de 5 milliards de dollars dans le PIB du pays. Le Laboratoire de jeux, d'analytique, de modélisation, de sports électroniques et de jeux de société (GAMES) de l'Université de Victoria, financé par la FCI, mènera des activités de recherche visant à aider ces entreprises à améliorer leurs produits et à conquérir de nouveaux marchés. Pour ce faire, l'équipe de recherche du laboratoire GAMES observera des parties jouées en ligne, recueillera des données sur les performances et la physiologie des joueurs et des joueuses, réalisera des analyses visuelles et mettra au point de nouvelles technologies au profit de l'économie numérique canadienne.



Citation

« Le Canada est bien placé pour attirer et retenir des chercheuses et chercheurs de premier rang, car il s'est donné pour priorité de leur fournir l'accès aux installations et aux équipements de pointe dont ils ont besoin pour faire des découvertes qui changeront le monde. Les investissements du gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI permettent à ces brillants esprits de faire des avancées capitales, de trouver des solutions et d'innover, tant au profit de la santé et de l'économie que de la population du pays tout entière. »

– Sylvain Charbonneau, président-directeur général de la Fondation canadienne pour l’innovation

En bref

Ces investissements dans l’infrastructure de recherche font partie d’un financement de 310 millions de dollars annoncé aujourd’hui par le gouvernement du Canada afin de soutenir la science, le personnel de recherche et la communauté étudiante. Pour en savoir plus au sujet des autres initiatives de recherche annoncées, cliquez ici;

Les projets soutenus par le Fonds des leaders John-R.-Evans recevront également du financement supplémentaire du Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI pour couvrir les frais d’exploitation et de maintenance des infrastructures de recherche. L’investissement total de 4 389 769 dollars comprend 1 013 024 dollars du FEI;

La FCI collabore avec le Programme des chaires de recherche du Canada afin de créer des offres concurrentielles permettant de financer l’infrastructure de recherche et de soutenir la recherche au sein des établissements.



Liens connexes

Fondation canadienne pour l’innovation

Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d’être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux de société. La FCI contribue au financement d’outils, d’équipements et de laboratoires à la fine pointe de la technologie dans les universités, collèges, hôpitaux de recherche et organismes de recherche à but non lucratif. Cette infrastructure est nécessaire à la recherche fondamentale et permet de relever des missions de recherche qui transcendent les disciplines et mobilisent tous les secteurs. Les infrastructures de recherche financées par la FCI favorisent la mobilisation des connaissances, stimulent l’innovation et la commercialisation et offrent un milieu exceptionnel pour assurer la formation de la nouvelle génération.

Produits connexes

Vous trouverez la liste de tous les projets financés ainsi que des articles à propos des installations que nous soutenons en ligne sur le site Innovation.ca. Pour connaître les dernières nouvelles, suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et X @InnovationCA. Abonnez-vous également à notre YouTube pour regarder des vidéos des projets de recherche transformateurs que la FCI appuie.

Renseignements