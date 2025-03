Nokia Oyj

Nokia julkaisi vuoden 2024 vuosikertomuksensa ja vuoden 2024 Annual Report on Form 20-F -raportin

Espoo – Nokia julkaisi tänään Nokia vuonna 2024 -vuosikertomuksensa, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, mukaan lukien kestävyysraportin, selvityksen Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Lisäksi Nokia julkaisi vuoden 2024 vuosikertomuksensa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission).



Nokia vuonna 2024 - ja Annual Report on Form 20-F -vuosikertomukset tulevat saataville PDF-muodossa osoitteeseen www.nokia.com/luvut. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tulee saataville myös osoitteeseen www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto ja palkitsemisraportti osoitteeseen www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/palkitseminen/.



Nokia julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätös on merkitty iXBRL-merkinnöin. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on toimittanut Nokian ESEF-tilinpäätöksestä riippumattoman tilintarkastajan raportin ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti suorittamansa kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon perusteella. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa ja osoitteessa www.nokia.com/luvut.



Nokian kestävyysraportti julkaistaan osana hallituksen toimintakertomusta. Kestävyysraportti on laadittu noudattaen eurooppalaisia kestävyysraportointistandardeja (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), Suomen kirjanpitolain 7 luvussa tarkoitettuja raportointistandardeja sekä EU taksonomia-asetuksen 8 artiklaa. Kestävyysraportin on varmentanut Deloitte Oy, joka on toimittanut rajoitetun varmuuden antavan raportin kansainvälisen ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.



