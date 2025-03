Semaine de l’éducation financière : Bourse Direct accompagne les investisseurs avec une série de webinaires gratuits

Bien investir commence par une meilleure compréhension des marchés et une gestion éclairée de son épargne.

À l’occasion de la Semaine de l’éducation financière, du 17 au 23 mars, Bourse Direct propose une série de webinaires gratuits animés par Christian Sanson, Responsable de la Formation & Coaching.

Des webinaires pour gagner en autonomie et en confiance

Les sessions interactives proposées par Bourse Direct offriront aux investisseurs, débutants comme expérimentés, l’opportunité de renforcer leurs connaissances en bourse et en gestion patrimoniale.

Au programme :

1ers pas en bourse : Lundi 17 mars à 10h

Lundi 17 mars à 10h Diversifiez votre portefeuille avec les ETF : Jeudi 20 mars à 10h

Jeudi 20 mars à 10h Tout savoir sur l’assurance vie : Jeudi 20 mars à 14h

Jeudi 20 mars à 14h Quizz interactif : testez vos connaissances en bourse ! : Vendredi 21 mars à 11h

Un moment phare de cette semaine : le quizz boursier animé par Christian Sanson mettra à l’épreuve vos connaissances à travers 50 questions variées, avec une correction en direct et des explications détaillées. Un conseil : n’oubliez pas vos calculettes !

Christian Sanson, Responsable de la Formation chez Bourse Direct, souligne :

« L’éducation financière est essentielle pour permettre à chacun d’investir en toute confiance. À travers ces webinaires, nous souhaitons apporter des clés concrètes pour mieux comprendre comment gérer son épargne. ».

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur le site de Bourse Direct :

https://www.boursedirect.fr/fr/formations

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

Investir en bourse comporte des risques.





Pièce jointe