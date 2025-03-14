Prodezi 启动隆安首个生态工业园建设

隆安，越南, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prodezi Long An JSC (Prodezi) 与 Huong Viet Investment Consulting JSC (Huong Viet Holding) 已在越南隆安破土动工，共建首个生态工业园。

总投资 1.95 亿美元的 Prodezi Eco-Industrial Park (Prodezi EIP) 将成为隆安的先锋生态工业园，也是湄公河三角洲地区规模最大的生态工业园之一。 该项目占地 400 公顷，通过采用可再生能源、废水处理、循环利用、绿色认证建筑和生物多样性保护等生态友好型实践，有望树立可持续发展的标杆。

根据规划，该生态工业园将部署太阳能等清洁能源和节能系统，以最大限度地减少碳排放，努力实现生产过程中的碳中和。 同时，园区将安装先进的废水处理系统，实现生产用水的循环利用，从而减少资源消耗和环境污染。 此外，该项目还拥有绿色认证建筑，优先考虑能源效率、环保材料和高运营性能。

一期工程计划于 2025 年第三季度完工并交付给投资者。 Prodezi EIP 投入运营后，预计将成为该地区领先的制造业中心，涵盖半导体、电子、人工智能、纺织与鞋类、食品饮料以及物流等行业。

Prodezi EIP 地处黄金地段，毗邻占地 100 公顷的 LA Home 生态城区。 凭借与 LA Home 相连的先进设施，该项目将形成一个完整的工业-城市综合体，提供优质的工作环境。

隆安省首个 400 公顷生态工业园正式开工建设。

此外，得益于胡志明市-Trung Luong 高速公路、Ben Luc-Long Thanh 高速公路以及国道 3 号和 4 号环线等关键交通基础设施网络，Prodezi EIP 与胡志明市及周边省份实现了便捷连接。 企业可快速通往机场和海港，从而降低成本并提升供应链效率。

项目开工仪式的举行，标志着 Prodezi 和 Huong Viet Holding 在建设规划完善、符合全球可持续发展趋势的生态产业园方面迈出了关键性的一步。

Prodezi 和 Huong Viet Holding 已与 Chitose、Toho Gas 等知名日本合作伙伴签署谅解备忘录，为 Prodezi EIP 提供废水处理和天然气解决方案。

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