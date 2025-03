Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

14.3.2025 klo 14.45

Korjaus Aktia Pankki Oyj:n vuosikatsaukseen ”Annual Review 2024”

Aktia Pankki Oyj:n vuosikatsaus "Annual Review 2024", joka julkaistiin englanniksi 13.3.2025 osana Aktian vuosikertomusta vuodelta 2024, sisältää virheellistä tietoa joidenkin rahastojen lanseeraamisesta vuonna 2024. Sivulla 15, jossa kuvataan Varainhoidon liiketoiminta-aluetta, alaotsikon ”We continued our determined efforts to develop our award-winning fund selection” ensimmäinen kappale on korjattu.

Alla korjattu kappale kokonaisuudessaan.

In 2024, we moved Aktia Emerging Market Corporate Bond+ under the Article 8 classification and prepared for launching a dark green fund in accordance with Article 9, which, in its investment process, uses sustainability criteria and the megatrends that support these criteria. We clarified our short-term fixed income fund offering by merging the funds Aktia Stable Yield and Aktia Short-Term Corporate Bond+, and focused on launching a European equity fund, which invests in European small and medium-sized enterprises. For our institutional and Private Banking customers, we launched the Aktia Velkarahastot II fund in cooperation with Oaktree Capital Management. The fund invests in private equity investment funds investing in unlisted opportunistic debt. During the year, we also issued four structured products.

Korjattu vuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä.

Liite