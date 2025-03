Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

14.3.2025 kl. 14.45

Korrigering av Aktias årsöversikt ”Annual Review 2024”

Aktia Bank Abp:s årsöversikt ”Annual Review 2024”, publicerad på engelska 13.3.2025 som en del av Aktias årsredovisning för 2024, innehåller felaktig information om lansering av vissa fonder under 2024. På sidan 15, som beskriver affärsområdet Kapitalförvaltning, har det första stycket under mellanrubriken "We continued our determined efforts to develop our award-winning fund selection" korrigerats.

Nedan det korrigerade stycket i sin helhet.

In 2024, we moved Aktia Emerging Market Corporate Bond+ under the Article 8 classification and prepared for launching a dark green fund in accordance with Article 9, which, in its investment process, uses sustainability criteria and the megatrends that support these criteria. We clarified our short-term fixed income fund offering by merging the funds Aktia Stable Yield and Aktia Short-Term Corporate Bond+, and focused on launching a European equity fund, which invests in European small and medium-sized enterprises. For our institutional and Private Banking customers, we launched the Aktia Velkarahastot II fund in cooperation with Oaktree Capital Management. The fund invests in private equity investment funds investing in unlisted opportunistic debt. During the year, we also issued four structured products.

Den korrigerade årsöversikten finns bifogad till detta meddelande.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Oscar Taimitarha, direktör för investerarrelationer, tfn 040 562 2315, ir (at) aktia.fi

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 850 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2024 till 14,0 miljarder euro och balansomslutningen till 11,9 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.



Bilaga