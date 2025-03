Le directeur national canadien du Syndicat des Métallos félicite le Premier ministre Mark Carney et réclame des actions immédiates

TORONTO, 14 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national canadien du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a émis la déclaration suivante :

“Au nom des 225 000 membres du Syndicat des Métallos à travers le Canada, je tiens à féliciter Mark Carney d'être devenu le 24e Premier ministre du Canada. Les travailleuses et travailleurs de tout le pays attendent de ce nouveau gouvernement qu'il se tienne debout pour eux, qu'il défende leurs emplois et qu'il prenne des mesures concrètes pour renforcer notre économie.

Le Canada est au cœur d'une guerre commerciale qui prend des proportions inquiétantes et qui menace des milliers de bons emplois et des communautés entières. Les derniers tarifs américains sur l'acier et l'aluminium ne sont qu'un élément d'une crise plus large, où les pratiques commerciales déloyales et l'incertitude économique mettent en péril nos emplois et les industries qui en dépendent. Nous avons besoin de leaders qui prendront des mesures concrètes et ne se contenteront pas de belles paroles.

Le gouvernement fédéral doit immédiatement renforcer le soutien aux travailleuses et travailleurs affectés en améliorant l'assurance-emploi et en introduisant des subventions salariales directes assorties de garanties d'emploi, afin de maintenir les personnes en poste. Le Canada a également besoin d'investissements audacieux dans l'industrie manufacturière et les infrastructures nationales pour garantir une stabilité industrielle à long terme. Parallèlement, le gouvernement doit mettre en œuvre une stratégie d'achat canadien pour s'assurer que les investissements publics sont utilisés pour acheter des produits manufacturiers fabriqués au Canada et ainsi soutenir l'emploi canadien. Le gouvernement doit également étendre l’application de la section 53 de la Tarif des douanes pour mettre fin au dumping étranger et à la concurrence déloyale.

Les membres du Syndicat des Métallos sont en première ligne dans ce combat. Nous travaillerons avec tout gouvernement désireux de protéger les emplois et les industries canadiennes, mais nous n'accepterons pas de demi-mesures. Il est temps d'agir. Le premier ministre Carney a l'occasion de prouver que son gouvernement est du côté des travailleuses et des travailleurs. Les Métallos sont prêts à collaborer avec lui pour trouver de vraies solutions, mais nous n'hésiterons pas à exiger des comptes de ce gouvernement s'il n'agit pas. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

