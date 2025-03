Lancement d’un événement majeur autour du thé blanc de Fuding en Chine destiné à renforcer sa visibilité à l’échelle mondiale

FUDING, Chine, 15 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 10 mars, s’est tenue la 3e conférence sur le commerce du thé blanc, la « White Tea Trading Conference » ainsi que la semaine de promotion de l’industrie du thé blanc, « Fuding White Tea Industry Promotion Week » à Fuding, sous le parrainage de l’Association chinoise de commercialisation du thé, la « China Tea Marketing Association » et du Gouvernement populaire de la municipalité de Fuding, et sous l’égide du Groupe de développement de l’industrie du thé de Fuding. L’événement rassemble en un même lieu, des expositions sur le patrimoine culturel immatériel agricole, des transactions sur le thé blanc, des programmes de remise en forme, de la cuisine locale ainsi que du tourisme tout-en-un intégrant diverses ressources locales. Cette actualité vise à apporter une nouvelle vitalité à l’industrie du thé, à stimuler des opérations marketing et le tourisme culturel et à permettre à Fuding de rayonner davantage au sein de la communauté du thé blanc.

En 2024, les plantations de thé de la ville couvraient une surface d’environ 212 km2 pour une production de feuilles de thé atteignant les 41 000 tonnes. La valeur globale de la production de l’industrie a atteint environ 15,518 milliards de yuans (environ 1,97 milliards d’euros) enregistrant une augmentation de 3,4 % en glissement annuel. On compte à ce jour plus de 10 000 points de vente de thé blanc de Fuding à travers le pays. L’industrie génère au moins 100 000 emplois et permet à 380 000 personnes de bénéficier d’un revenu décent.

Depuis l’année dernière, Fuding a en effet intensifié ses efforts à l’international et a organisé des campagnes de promotion à Paris (Musée du Louvre), Francfort et dans plusieurs autres villes. Selon Cai Meisheng, directeur du Comité permanent du Congrès populaire municipal de Fuding et vice-président exécutif du Groupe de développement de l’industrie du thé de Fuding, la ville apportera son soutien aux acteurs qui exportent, participent à des expositions internationales, font du commerce électronique transfrontalier et réalisent des activités sur les marchés clés. Ce dernier encourage également les organisations compétentes à créer des Centres d’échange culturel autour du thé blanc de Fuding à travers le monde pour faire en sorte que les passionnés de différents pays puissent savourer l’arôme de ce trésor bien-aimé.

Source : Fuding Tea Industry Development Leading Group

