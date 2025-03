Grande Evento de Chá Branco para Aumentar a Visibilidade Global em Fuding, China

FUDING, China, March 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 10 de março, a 3ª Conferência de Comércio de Chá Branco e a Semana de Promoção da Indústria de Chá Branco da Fuding foram realizadas na Fuding, copatrocinada pela Associação de Marketing de Chá da China e pelo Governo Popular Municipal de Fuding, e organizada pelo Grupo Líder de Desenvolvimento da Indústria de Chá da Fuding. O evento inclui shows de patrimônio cultural intangível agrícola, transações de chá branco, programas de fitness, culinária local e turismo all-for-one. O programa deve injetar nova vitalidade nas negociações de chá branco, estimular as operações da marca e o turismo cultural, e deixar Fuding brilhar mais na comunidade do chá branco.

Em 2024, as plantações de chá da cidade contaram com uma área coletável de cerca de 212 km2, que produziram 41.000 toneladas de folhas de chá. O valor da produção abrangente da indústria atingiu cerca de 15,518 bilhões de yuans, um aumento anual de 3,4%. Hoje, existem mais de 10.000 pontos de venda de chá branco Fuding no país; a indústria proporciona pelo menos 100.000 empregos com 380.000 pessoas se sustentando respeitavelmente.

Fuding vem intensificando seus esforços no exterior realizando campanhas promocionais em Paris (Museu do Louvre), Frankfurt e várias outras cidades desde o ano passado. De acordo com Cai Meisheng, diretor do Comitê Permanente do Congresso Municipal do Povo de Fuding e vice-presidente executivo do Grupo Líder de Desenvolvimento da Indústria de Chá de Fuding, a cidade facilitará as partes interessadas nas exportações, exposições internacionais, comércio eletrônico transfronteiriço e atividades nos principais mercados. Ele também incentiva organizações capazes a criar Centros de Intercâmbio Cultural Fuding White Tea em todo o mundo para que amigos de vários países possam desfrutar do aroma deste amado tesouro.

