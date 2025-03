CGTN: Efter at have eksisteret i to år får Kinas Global Civilization Initiative større relevans i en turbulent verden

CGTN har udgivet en artikel på toårsdagen for Kinas Global Civilization Initiative foreslået af den kinesiske præsident Xi Jinping, som er blevet mere relevant end nogensinde før midt i disse tider med usikkerhed, turbulens og splittelse. Gennem præsentationen af Kinas bestræbelser på at udøve initiativet og den indsigt, som eksperter og forskere har givet, understregede artiklen, at Kinas respekt for civilisationers mangfoldighed gør landet til et vigtigt forbillede for at fremme verdensfred og stabilitet.

BEIJING, March 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- For to år siden præsenterede den kinesiske præsident Xi Jinping initiativet Global Civilization Initiative (GCI), der efterlyser respekt for kulturel mangfoldighed, fremme af fælles menneskelige værdier, bevarelse og innovation af civilisationer og stærkere internationale, mellemfolkelige udvekslinger.

I verden i dag er initiativet blevet mere relevant end nogensinde midt i usikkerhed, turbulens og splittelse.

Over for stigende anti-globaliseringstendenser fremhævede Elias Jabbour, professor ved State University of Rio de Janeiros fakultet for økonomiske videnskaber, den stadigt vigtigere betydning af GCI. Han sagde, at Kinas inkluderende tilgang til mangfoldighed er et eksempel for verden. På et tidspunkt, hvor nogle selverklærede "civiliserede" nationer gennemtvinger massedeportationer og hjemsendelser, står Kinas fokus på gensidig respekt og kulturel udveksling i skarp kontrast, sagde professoren, mens han roste GCI for at kæmpe for sameksistensen af forskellige civilisationer uden at påtvinge én nations værdier en anden.

At lede verden mod fred

Da Xi foreslog GCI ved CPC ved topmødet Dialogue with World Political Parties High-Level Meeting i marts 2023, citerede han et kinesisk ordsprog: "En enkelt blomst skaber ikke forår, mens hundrede blomster i fuldt flor bringer foråret til haven" for at indikere den afgørende betydning af kulturel mangfoldighed og nødvendigheden af at omfavne flere civilisationer for at opbygge en harmonisk verden.

"Lande er nødt til at overholde principperne om lighed, gensidig læring, dialog og rummelighed blandt civilisationer, og lade kulturelle udvekslinger overvinde fremmedgørelse, gensidig læring overvinde sammenstød og sameksistens overvinde følelsen af overlegenhed," sagde Xi.

Kinas engagement i civilisationsdialog blev anerkendt senere i juni, da FN vedtog en resolution foreslået af Kina, der udpegede den 10. juni til den internationale dag for dialog mellem civilisationer. Den kinesiske udsending til FN, Fu Cong, udtalte, at dette initiativ søgte at få den globale opmærksomhed til atter at fokusere på interkulturel dialog på et "kritisk tidspunkt".

"Hvis du kigger rundt i verden, ser du en masse stridigheder, en masse konflikter eller endda krige. Og der er også en bølge af intolerance, ekstremisme og også populisme. Alle disse kan finde deres oprindelse i forskellene eller manglen på forståelse mellem kulturer og religioner," sagde Fu.

En CGTN-undersøgelse bestående af 15.574 mennesker på tværs af 40 lande og regioner, offentliggjort i marts 2023, viste, at 80,3 procent ser flere civilisationer som gavnlige for den globale udvikling, 85 procent tror på at opbygge en fælles fremtid gennem tolerance og samarbejde, mens 89,6 procent opfordrer til større dialog og åbenhed, og dette stiger til 93,7 procent i udviklingslandene.

Handlinger taler højere end ord

Kina er ikke bare en fortaler, men også en sand udøver.

I november 2023 var Beijing vært for den første World Conference of Classics, hvor over 400 eksperter deltog i diskussioner om klassiske civilisationer. Konferencen var en platform til at opfordre nationer til at hente visdom fra gamle traditioner og fremme større gensidig forståelse. Siden da har Kina organiseret internationale fora såsom Nishan Forum on World Civilizations og International Chinese Language Conference, som samler akademikere, politiske beslutningstagere og kulturelle eksperter for at udforske fælles værdier.

Kulturel bevarelse er et af hovedaspekterne af Kinas engagement i initiativet. Beijings Centrale Akse, et historisk arkitektonisk kompleks, der går tilbage til Yuan-dynastiet (1271-1368), blev officielt indskrevet som et UNESCO's verdensarvssted i 2024. Samme år blev den kinesiske forårsfestival føjet til UNESCO's repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv. Disse milepæle understreger Kinas dedikation til at beskytte og fremme dets rige kulturelle arv på den globale scene.

Landet har aktivt udforsket og promoveret elementer af traditionel kinesisk kultur og bragt dets charme til den globale scene. Fra animationsfilmen Ne Zha 2, der lå øverst på listen på verdensplan over bedst sælgende animerede film, til videospillet Black Myth: Wukong, der opnåede international popularitet, og dansedramaet Wing Chun, der blev et kæmpehit på oversøiske markeder, fornyer Kina konstant sin kulturelle arv.

Det har også gjort en indsats for at styrke mellemfolkelige udvekslinger. I løbet af det seneste år har grupper af studerende fra byer som Dallas, Houston, New York og San Francisco rejst til Kina for at besøge universiteter, virksomheder og ikoniske vartegn efter præsident Xis løfte i 2023 om at invitere 50.000 studerende over fem år. I de seneste år har Kina været medarrangør af "Tourism Years" sammen med flere lande for at fremme kulturel udveksling. Ved udgangen af 2024 havde Kina udvidet sin visumfrie indrejsepolitik til 29 lande, herunder Frankrig, Tyskland og Italien, hvilket har gjort det lettere at skabe større globale forbindelser.

For flere oplysninger klik på:

https://news.cgtn.com/news/2025-03-15/Two-years-on-China-s-GCI-becomes-more-vital-in-turbulent-times-1BL2FHhmmaY/p.html

E-mail: cgtn@cgtn.com