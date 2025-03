CGTN: China's Global Civilization Initiative wint na twee jaar aan relevantie in een turbulente wereld

CGTN publiceerde een artikel over het tweejarig bestaan van het door de Chinese president Xi Jinping voorgestelde Chinese Global Civilization Initiative, dat te midden van de hedendaagse onzekerheid, turbulentie en verdeeldheid relevanter is dan ooit. Het artikel bespreekt de inspanningen van China om het initiatief in de praktijk te brengen en laat experts en wetenschappers aan het woord. Hierbij wordt benadrukt dat China door zijn respect voor de diversiteit van culturen een belangrijk rolmodel is voor het bevorderen van internationale vrede en stabiliteit.

BEIJING, March 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Twee jaar geleden introduceerde de Chinese president Xi Jinping het Global Civilization Initiative (GCI), waarmee hij opriep tot respect voor culturele diversiteit, bevordering van gemeenschappelijke menselijke waarden, behoud en vernieuwing van beschavingen en sterkere internationale uitwisselingen tussen mensen.

Te midden van onzekerheid, turbulentie en verdeeldheid is het initiatief in de wereld van vandaag relevanter dan ooit.

Elias Jabbour, professor aan de Faculteit voor Economische Wetenschappen van de Staatsuniversiteit van Rio de Janeiro, benadrukt het groeiende belang van het GCI. Volgens hem is China's inclusieve benadering van diversiteit een voorbeeld voor de wereld. In een tijd waarin sommige zelfbenoemde “beschaafde” naties massale deportaties en repatriëringen afdwingen, staat China's nadruk op wederzijds respect en culturele uitwisseling in schril contrast, aldus de professor, die het GCI prijst voor het verdedigen van het samenleven van verschillende culturen zonder het opdringen van elkaars waarden.

Op weg naar wereldvrede

Toen Xi tijdens de bijeenkomst van de CPC in dialoog met internationale politieke partijen in maart 2023 het GCI voorstelde, citeerde hij een Chinees spreekwoord: “Eén enkele bloem maakt geen lente, maar honderd bloemen in volle bloei brengen de lente naar je tuin”. Hiermee gaf hij de vitaliteit van culturele diversiteit aan en de noodzaak om meerdere culturen te omarmen bij het opbouwen van een harmonieuze wereld.

“Landen moeten de beginselen van gelijkheid, wederzijds leren, dialoog en inclusiviteit tussen beschavingen hooghouden. Hierbij zijn culturele uitwisselingen belangrijker dan vervreemding, wederzijds leren belangrijker dan confrontaties en samenleven belangrijker dan gevoelens van superioriteit,” aldus Xi.

China's toewijding aan de dialoog tussen culturen werd in juni erkend toen de VN een door China voorgestelde resolutie aannam waarin 10 juni werd uitgeroepen tot Internationale dag voor de dialoog tussen culturen. De Chinese gezant bij de VN, Fu Cong, verklaarde dat dit initiatief bedoeld was om de wereldwijde aandacht te richten op de interculturele dialoog, op een “kritiek moment”.

“Als je kijkt wat er in de wereld gebeurt, zie je veel geschillen, conflicten en zelfs oorlogen. Bovendien zijn intolerantie, extremisme en populisme in opkomst. Dit alles vindt zijn oorsprong in de verschillen of het gebrek aan begrip tussen culturen en religies,” aldus Fu.

Uit een in maart 2023 gepubliceerde CGTN-enquête onder 15.574 mensen in 40 landen en regio's bleek dat 80,3 procent culturele diversiteit als positief beschouwt voor de mondiale ontwikkeling. 85 procent gelooft in het bouwen aan een gedeelde toekomst door middel van tolerantie en samenwerking, en 89,6 procent roept op tot meer dialoog en openheid, een percentage dat in ontwikkelingslanden oploopt tot 93,7 procent.

Daden zeggen meer dan woorden

China praat niet alleen, maar doet ook wat het zegt.

In november 2023 vond in Beijing de eerste World Conference of Classics plaats, waar meer dan 400 experts discussieerden over klassieke beschavingen. De conferentie bood een platform om landen aan te moedigen wijsheid te putten uit oude tradities en zo meer wederzijds begrip te kweken. Sindsdien heeft China internationale fora georganiseerd zoals het Nishan Forum on World Civilizations en de International Chinese Language Conference, waar wetenschappers, beleidsmakers en culturele experts samenkomen om gedeelde waarden te verkennen.

Het behoud van cultuur is een van de belangrijkste aspecten van China's betrokkenheid bij het initiatief. De Beijing Central Axis, een historisch architectonisch complex dat dateert uit de Yuan-dynastie (1271-1368), werd officieel opgenomen als UNESCO Werelderfgoed in 2024. In hetzelfde jaar werd het Chinese lentefeest toegevoegd aan de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van UNESCO. Deze mijlpalen onderstrepen China's toewijding aan het beschermen en promoten van zijn rijke culturele erfgoed op het wereldtoneel.

Het land is actief bezig met het verkennen en promoten van elementen van de traditionele Chinese cultuur en deelt de charmes daarvan met de wereld. Van de internationaal geliefde animatiefilm Ne Zha 2 tot de wereldwijd populaire videogame Black Myth: Wukong en het dansdrama Wing Chun (dat een grote hit aan het worden is op overzeese markten): China is zijn cultureel erfgoed voortdurend aan het vernieuwen.

Het land spant zich ook in om uitwisselingen tussen mensen te bevorderen. Het afgelopen jaar zijn studentengroepen uit steden als Dallas, Houston, New York en San Francisco naar China gereisd om universiteiten, bedrijven en iconische monumenten te bezoeken, naar aanleiding van de belofte van president Xi in 2023 om in vijf jaar tijd 50.000 studenten uit te nodigen. De afgelopen jaren organiseerde China samen met meerdere landen “Toeristische Jaren” om culturele uitwisseling te bevorderen. Eind 2024 had China zijn visumvrije toelatingsbeleid uitgebreid naar 29 landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Italië, om meer internationale uitwisseling mogelijk te maken.

