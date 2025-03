Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 6 au 14 mars 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 6 au 14 mars 2025

Saint-Cloud, le 17 mars 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 6 mars 2025 au 14 mars 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 19ème résolution du l’assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2024 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/03/2025 FR0012435121 92 427 21,3941 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/03/2025 FR0012435121 53 735 21,4091 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/03/2025 FR0012435121 12 630 21,3912 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/03/2025 FR0012435121 10 494 21,3941 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/03/2025 FR0012435121 98 123 21,8339 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/03/2025 FR0012435121 58 157 21,8506 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/03/2025 FR0012435121 13 019 21,8459 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/03/2025 FR0012435121 11 156 21,8446 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/03/2025 FR0012435121 102 830 22,2061 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/03/2025 FR0012435121 61 341 22,1797 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/03/2025 FR0012435121 14 015 22,1874 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/03/2025 FR0012435121 11 553 22,1874 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/03/2025 FR0012435121 103 759 22,0641 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/03/2025 FR0012435121 64 681 22,0110 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/03/2025 FR0012435121 14 446 22,0131 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/03/2025 FR0012435121 11 932 22,0140 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/03/2025 FR0012435121 106 990 21,9867 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/03/2025 FR0012435121 68 984 21,9772 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/03/2025 FR0012435121 14 975 21,9767 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/03/2025 FR0012435121 12 162 21,9742 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/03/2025 FR0012435121 107 515 21,7655 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/03/2025 FR0012435121 70 262 21,7614 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/03/2025 FR0012435121 17 504 21,7644 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/03/2025 FR0012435121 11 864 21,7632 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/03/2025 FR0012435121 102 110 21,9335 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/03/2025 FR0012435121 70 954 21,9517 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/03/2025 FR0012435121 17 525 21,9491 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/03/2025 FR0012435121 12 177 21,9452 AQEU Total 1 347 320 21,8886

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 30ème résolution de l’assemblée générale mixte du 23 mai 2024.

