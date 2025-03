Etex inaugure une usine de fabrication de plaques de plâtre de 200 millions d'euros à Bristol, Royaume-Uni

ZAVENTEM, Belgique, 17 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etex, fabricant mondial de matériaux de construction légers, a officiellement inauguré l'extension de 200 millions d'euros de son usine de production de plaques de plâtre à Bristol, au Royaume-Uni. Il s'agit du plus important investissement de production jamais réalisé par Etex et d'un engagement en faveur de l’industrie au Royaume-Uni, à mesure que le secteur se développe.

L'extension, qui produit des plaques de plâtre pour la marque Siniat, est la ligne de production de plaques de plâtre la plus efficace d'Etex en Europe si l'on considère sa taille, sa vitesse et sa complexité. La capacité installée permet à Etex de produire plus de 98 % de son portefeuille de plaques pour le Royaume-Uni et l’Irlande dans cette nouvelle installation ultramoderne.

L'usine exploite les nouvelles technologies pour mettre l'efficacité et la durabilité au premier plan des opérations. L'augmentation de la production locale donne à Etex une plus grande flexibilité et permet de réaliser d'importantes économies de carbone en réduisant le transport de plaques depuis d'autres pays. Le nouveau site est une usine zéro déchet mis en décharge. Etex est aussi le premier fabricant à avoir fait certifier au Royaume-Uni la teneur en matières recyclées de ses nouveaux produits (par le biais de la certification SCS), allant de 23 % à 45 % dans les nouvelles plaques de plâtre.

Bernard Delvaux, CEO d’Etex: « Etex est un pionnier de la construction au niveau mondial et au Royaume-Uni. En Europe, nous occupons des positions importantes sur le marché pour nos produits et solutions : plaques de plâtre, fibre-ciment, isolation, protection contre l’incendie et construction modulaire.

Le cœur de notre activité réside dans nos partenariats avec nos clients. Grâce à nos marques complémentaires, nous sommes en mesure de travailler en véritable collaboration avec nos clients. C’est rendu possible grâce à notre approche qui consiste à fournir de plus en plus des solutions complètes et une expertise technique à nos clients, plutôt que des produits individuels. »

John Sinfield, Directeur Royaume-Uni et Irlande : « La nouvelle usine de Bristol témoigne de la forte présence d'Etex en Europe et de son engagement à investir continuellement dans l'innovation. Cet investissement donnera à nos clients britanniques une confiance supplémentaire dans notre capacité à répondre à toute augmentation de la demande, conformément aux initiatives gouvernementales.

En tant que pionnier de la construction légère, nous nous efforçons de fournir de meilleurs produits et méthodes de construction. Grâce à une approche axée sur les solutions avec nos marques clés, nous pouvons offrir des solutions de conception fiables chaque fois que nos clients en ont besoin, ce qui, en fin de compte, rend les délais et les processus de construction plus faciles, moins coûteux et plus durables. »

Etex exploite plus de 160 sites dans 45 pays et emploie 13 500 personnes dans le monde.

Photos et vidéos : https://tinyurl.com/295bhalj

