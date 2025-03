Etex opent gipsplaatfabriek van 200 miljoen euro in Bristol, Verenigd Koninkrijk

ZAVENTEM, België, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etex, wereldwijd fabrikant van lichtgewicht bouwmaterialen, opent officieel de uitbreiding van haar gipsplaatproductiefaciliteit in Bristol, Verenigd Koninkrijk, goed voor een investering van 200 miljoen euro. Dit is de grootste productie-investering in de geschiedenis van Etex en onderstreept het engagement voor de Britse industrie in een groeiende markt.

De uitbreiding, die gipsplaten voor het merk Siniat produceert, omvat de meest efficiënte gipsplaatproductielijn van Etex in Europa op het vlak van grootte, snelheid en complexiteit. Dankzij deze capaciteit kan Etex meer dan 98% van haar assortiment gipsplaten voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland produceren in deze ultramoderne fabriek.

De fabriek zet in op nieuwe technologieën om efficiëntie en duurzaamheid te optimaliseren. Door lokaal te produceren, verhoogt Etex haar flexibiliteit en verlaagt het de CO₂-uitstoot aanzienlijk, doordat minder gipsplaten uit het buitenland hoeven te worden vervoerd. De nieuwe site is een zero waste to landfill-fabriek. Etex is bovendien de eerste fabrikant in het Verenigd Koninkrijk met een certificaat voor gerecycled materiaal in nieuwe producten. Het gerecyclede materiaal in Britse gipsplaten varieert van 23% tot 45%.

Bernard Delvaux, CEO van Etex: “Etex is een pionier in de bouwsector, zowel wereldwijd als in het Verenigd Koninkrijk. In Europa bekleden we belangrijke marktposities met onze producten en oplossingen, waaronder gipsplaten, vezelcement, isolatie, brandbeveiliging en modulair bouwen. Door ons complementaire merkenportfolio zijn we in staat om onze relaties met klanten verder te brengen dan alleen het leveren van producten. We werken met een oplossingsgerichte benadering, waarbij we ons steeds meer richten op het leveren van totaaloplossingen en technische expertise aan klanten, in plaats van enkel afzonderlijke producten te leveren."

John Sinfield, UK & Ireland Country Manager: "De nieuwe fabrieksuitbreiding in Bristol is het bewijs van Etex' sterke voetafdruk in Europa en haar engagement om voortdurend te blijven investeren in innovatie. Deze investering geeft onze klanten in het Verenigd Koninkrijk extra vertrouwen dat we klaar zijn voor een herstel van de markt en dat we kunnen inspelen op een eventuele stijging van de vraag, in lijn met de bredere stimulansen van de overheid. Als pionier op het gebied van lichtgewicht constructie streven we ernaar betere producten en constructiemethoden te leveren, waardoor de bouwtijd en -processen uiteindelijk eenvoudiger, goedkoper en duurzamer worden."

Etex heeft meer dan 160 vestigingen in 45 landen en stelt wereldwijd 13.500 mensen tewerk.

Foto’s en videos: https://tinyurl.com/295bhalj

