KH Group Oyj

Lehdistötiedote 17.3.2025 klo 13.45





KH Groupin 2024 tulos julkaistaan 21.3.2025

Kutsu tulosjulkistukseen

KH Group Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2024 perjantaina 21.3. noin klo 8.

Yhtiö järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle samana päivänä klo 13.00 suomenkielisen tulosinfotilaisuuden, jossa KH Groupin toimitusjohtaja Ville Nikulainen ja talousjohtaja Tommi Rötkin esittelevät vuoden 2024 tulosta ja keskeisiä tapahtumia.

Tilaisuutta on mahdollista seurata Sanomatalolla Studio Elielissä tai suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://khgroup.events.inderes.com/q4-2024. Webcast-alustan kautta voi myös esittää kysymyksiä, joihin vastataan tilaisuuden lopussa. Tallenne tilaisuudesta on saatavilla KH Groupin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Pyydämme tilaisuuteen paikan päälle saapuvia ilmoittautumaan sähköpostitse viimeistään torstaina 20.3. osoitteeseen tiina.grondahl@khgroup.com.

Tervetuloa!

KH GROUP OYJ

Lisätietoja:

Ville Nikulainen, toimitusjohtaja, puh. 040 045 9343

Jakelu:

Päämediat

www.khgroup.com



KH Group Oyj on pohjoismainen monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat KH-Koneet, Indoor Group ja Nordic Rescue Group. Olemme johtava rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittaja, huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias sekä pelastusajoneuvojen valmistaja. Strategiamme tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.