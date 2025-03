Curia kündigt Erweiterung des globalen Netzwerks steriler Abfüllanlagen an

ALBANY, N.Y., March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein führendes Unternehmen für Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute Expansionspläne für seinen Standort in Glasgow, Großbritannien, bekannt und informierte über den aktuellen Stand der laufenden Expansion in Albuquerque, New Mexico.

Die sterile Abfüllanlage von Curia in Glasgow wird um eine integrierte, isolatorbasierte Abfülllinie für Ampullen und einen Gefriertrockner erweitert, der für eine breite Palette von Arzneimitteln geeignet ist, einschließlich hochwirksamer Produkte, wodurch die derzeitige GMP-Chargengröße mehr als verdoppelt wird. Curia ist bereits für seine Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), Lipidnanopartikel (LNPs), die Entwicklung von Gefriertrocknung, komplexe Formulierungen und Entwicklung sowie seine Erfahrung in der klinischen Fertigung bekannt. Durch die Erweiterung in Glasgow wird das Angebot von Curia im Bereich der Entwicklung steriler injizierbarer Produkte von der Vorformulierung über die klinischen Phasen bis hin zur kommerziellen Fertigung weiter gestärkt.

Zusätzlich zur Erhöhung der Chargengröße auf bis zu 20.000 Phiolen wird die neue Anlage mit einer robotergestützten, verlustfreien Abfülltechnologie ausgestattet sein, die sich in einem Isolator befindet und Abfüllgeschwindigkeiten ermöglicht, die fünfmal schneller sind als die derzeitigen Möglichkeiten. Der zusätzliche Gefriertrockner bietet Kunden im klinischen Stadium auch mehr Skalierbarkeit auf dem Weg zur Vermarktung und schafft die Möglichkeit für zukünftige kommerzielle Abfüllungen in kleinen Mengen in Glasgow. Die Einrichtung wird während der Erweiterung Kunden wie gehabt bedienen.

„Unsere Investition in Glasgow unterstreicht das Engagement von Curia, ein umfassender Partner zu sein“, so Philip Macnabb, CEO von Curia. „In den frühen Phasen der klinischen Entwicklung gibt es so viel Innovation, und Curia ist bestrebt, die wachsende Nachfrage nach mehr Kapazität für unsere Kunden in der klinischen Phase zu decken.“

Die Erweiterung in Glasgow erfolgt zusätzlich zu einer Investition von 200 Millionen US-Dollar in ein laufendes, mehrjähriges Erweiterungsprojekt in der Curia-Einrichtung in Albuquerque. Zwei isolierte Abfüllanlagen werden die über 200.000 Quadratmeter große Produktionsfläche von Albuquerque um über 70.000 Quadratmeter erweitern und eine bedeutende klinische und kommerzielle Phase-III-Kapazität für seine Kunden schaffen. Eine VarioSysTM Flex-Anlage, die für kleine Mengen an Biologika und nicht potenten kleinen Molekülen geeignet ist, kann Spritzen, Kartuschen und Phiolen aufnehmen. Diese Anlage wird derzeit in Betrieb genommen. Darüber hinaus wird die neue Hochgeschwindigkeits-Phiolenanlage von Curia im 3. Quartal 2025 in Betrieb genommen. Die neue Hochgeschwindigkeits-Phiolenanlage umfasst zwei automatisch beladene Gefriertrockner, eine automatische Phioleninspektion und eine Etikettier-/Verpackungsanlage für 2R- bis 30R-Phiolen.

„Die erhöhte Nachfrage nach GLP-1-Agonisten und neuen biologischen Arzneimitteln in Verbindung mit den laufenden Überprüfungen der Lieferkette durch unsere Kunden machen dies zu einem idealen Zeitpunkt, um diese Kapazität in Albuquerque in Betrieb zu nehmen“, fuhr Macnabb fort. „Curia ist ideal aufgestellt, um unseren Kunden bei all diesen Herausforderungen mit unseren zahlreichen Produktionsstätten in den USA, unserer Expertise in der Lieferkette und unserer sofort verfügbaren Kapazität zu helfen.“

Das weltweite Netzwerk steriler Abfüllanlagen von Curia umfasst auch klinische Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten in Camarillo und Thousand Oaks, Kalifornien, sowie kommerzielle und klinische Fertigungskapazitäten in Burlington, Massachusetts.

