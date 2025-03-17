Curia宣布扩大全球无菌灌装产能

纽约州奥尔巴尼, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的合同研究、开发和制造企业 Curia Global, Inc. (Curia) 今日宣布英国格拉斯哥 (Glasgow) 工厂扩建计划，并通报了新墨西哥州阿尔伯克基 (Albuquerque) 工厂持续扩建项目的最新进展。

Curia计划在格拉斯哥无菌灌装工厂新增一条集成隔离器的西林瓶灌装生产线，并新购入一台适用于强效药品等多种药物产品的冻干机，将GMP批次产量提高一倍以上。 格拉斯哥工厂素以抗体药物偶联物 (ADC) 、脂质纳米颗粒 (LNP) 、冻干工艺开发、复杂制剂及其开发以及临床生产经验而闻名，扩建将进一步增强其无菌注射制剂开发能力，覆盖从预配方到临床试验，再到商业化生产的全流程。

除可将批产量提高至20,000瓶以外，新建生产线还将采用全自动无损灌装设备，且灌装机安装于隔离器内，灌装速度可达到现有生产线的五倍。 新购入的冻干机还将为处于临床阶段的客户提供更多可扩展方案，助力商业化生产，并为格拉斯哥工厂未来的小批量商业化灌装创造新机遇。 扩建期间，工厂将保持正常运营，继续为客户提供服务。

Curia首席执行官Philip Macnabb表示，“投资扩建格拉斯哥工厂展现了Curia致力于成为端到端合作伙伴的坚定承诺。 在临床开发的早期阶段，各种创新层出不穷，Curia迫切希望能够满足临床阶段客户不断增长的产能需求。”

除扩建格拉斯哥工厂外，Curia还将投资2亿美元对阿尔伯克基 (Albuquerque) 工厂进行扩建，该项目预计将持续多年。 两条独立的灌装生产线建成后，阿尔伯克基工厂生产面积将在目前超200,000平方英尺的基础上增加70,000多平方英尺，从而为客户提供更多三期临床和商业化生产产能。 VarioSysTM Flex Line 适用于小规模生物制剂和非强效小分子药物，能够完成注射器、药筒和西林瓶灌装。 该生产线目前已进入试运行。 此外，Curia新建的高速西林瓶灌装生产线将于2025年第三季度开始试运行。 该灌装生产线配备两台高压灭菌型冻干机，能够完成2R至30R西林瓶自动检测和贴标/包装。

Macnabb继续说道，“随着市场对GLP-1激动剂的需求日益增加，以及客户对供应链开展持续审查，目前正是阿尔伯克基工厂新生产线正式投产的理想时机。 Curia在美国拥有多个生产基地，具备丰富的供应链专业知识和大量现成产能，是帮助客户应对上述所有 挑战的理想合作伙伴。”

Curia已建立起遍布全球的无菌灌装工厂，其中包括位于加利福尼亚州卡马里奥 (Camarillo) 和千橡市 (Thousand Oaks) 的临床开发和生产线，以及位于马萨诸塞州伯灵顿 (Burlington) 的商业化和临床生产线。

关于Curia

Curia是一家拥有超过30年经验的合同研究、开发和制造企业 (CDMO) ，在全球20多地设有工厂，目前已形成综合性生产网络，员工总数超过3,100名。Curia与生物制药客户合作，致力于推动改变生命的疗法上市。 我们的小分子、仿制药活性药物成分和生物制剂产品涵盖从发现到商业化的整个过程，并具有综合监管、分析和无菌灌装与封装能力。 我们的科学和工艺专家以及符合相关法规的设施保障了跨原料药和药品制造的一流体验。 从好奇到治愈，我们的每一步都是为了加速您的研究进程，改善患者的生活。 欢迎访问我们的网站 curiaglobal.com。

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