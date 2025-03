Wolseley Canada annonce la nomination de Laureen Cushing au poste de vice-présidente, Ressources humaines

BURLINGTON, Ontario, 17 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wolseley Canada a le plaisir d’annoncer la nomination de Laureen Cushing au poste de vice-présidente, Ressources humaines.

Laureen rejoint Wolseley après avoir travaillé pour Savaria Corporation, où elle occupait le poste de vice-présidente mondiale, Ressources humaines. Avant de rejoindre Savaria, elle a passé 17 ans chez Wolseley Canada, où elle a occupé diverses fonctions à responsabilités croissantes dans le domaine des ressources humaines, menant des initiatives de transformation et façonnant la stratégie en matière de ressources humaines.

« Laureen apporte une connaissance de l’entreprise, un sens aigu de l’industrie et une expérience mondiale; une combinaison idéale pour notre organisation », a déclaré Wally Quigg, président de Wolseley Canada. « Je suis très enthousiaste de l’accueillir à nouveau chez Wolseley et dans notre équipe de direction canadienne. »

Dans ses nouvelles fonctions, Laureen apportera un soutien stratégique en matière de RH à l’équipe de la haute direction de Wolseley Canada, et supervisera l’équipe et la stratégie des RH, en se concentrant sur la culture et l’engagement, le perfectionnement des talents et la rémunération totale.

« Je suis ravie de revenir chez Wolseley Canada », a affirmé Laureen. « Je me réjouis de faire évoluer notre culture et de continuer à contribuer au perfectionnement de nos associés afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes au travail chaque jour. »

Laureen prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril 2025.

À propos de Wolseley Canada :

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d’aqueduc, de protection contre l’incendie, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 établissements d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe – Wolseley Express – et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson (NYSE: FERG; LSE: FERG) est le plus grand distributeur à valeur ajoutée offrant des services aux professionnels spécialisés du marché nord-américain de la construction résidentielle et non résidentielle, dont la valeur est de 340 milliards de dollars. Grâce à son expertise et à une vaste gamme de produits et de services (plomberie, CVAC, appareils ménagers, éclairage, TRR, solutions pour l’eau et les eaux usées, et plus encore), la Société contribue à simplifier les projets complexes de ses clients pour qu’ils soient réussis et durables. Ferguson, dont le siège social est situé à Newport News, en Virginie, génère un chiffre d’affaires de 29,6 milliards de dollars (exercice 2024) et compte environ 35 000 associés répartis dans 1 800 établissements.

