COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies publie son Document d’enregistrement universel 2024

Evry, le 17 mars 2025 – 17h45 : Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), acteur de la biologie industrielle, annonce aujourd’hui la publication de son Document d’enregistrement universel 2024, rendu disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique « Investisseurs ».

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Contacts







GLOBAL BIOENERGIES

+33 (0)1 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com









Suivez notre actualité









Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur https://www.global-bioenergies.com/inscription-newsletter/









Suivez-nous sur LinkedIn :

Global Bioenergies

















NewCap – Relations investisseurs



Louis-Victor Delouvrier

Aurélie Manavarere

globalbioenergies@newcap.eu



+33 (0)1 44 71 94 94









NewCap – Relations Médias









Nicolas Merigeau

globalbioenergies@newcap.eu

+33 (0)1 44 71 94 98

Pièce jointe