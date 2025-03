Compagnie de l'Odet : Résultats de l’exercice 2024

Résultats de l’exercice 2024 Le 17 mars 2025

Bénéfice net part du Groupe : 982 millions d’euros - intégrant d’importants mouvements de périmètre

Proposition de dividende en hausse de 10%

Les évolutions de périmètre et reclassements en activités cédées ou en cours de cession conformément à la norme IFRS 5, comprennent :

Bolloré Logistics cédé le 29 février 2024, déjà reclassé en 2023 en activité en cours de cession ;

La contribution de Vivendi pour les exercices 2024 et 2023.

À la suite des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024, le Groupe ne détient plus le contrôle au sens IFRS10 qu’il exerçait sur Vivendi, mais seulement une influence notable. À compter de cette date, les contributions de Canal+, Louis Hachette Group, Havas et Vivendi figurent donc dans les mises en équivalence opérationnelles.

Chiffre d’affaires : 3 129 millions d’euros, -4 % à périmètre et change constants.

Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1) (2)) : -16 millions d’euros, la mise en équivalence de Canal+, Louis Hachette Group, Havas et Vivendi n’intervenant qu’à compter du

14 décembre 2024.

Résultat net : 1 750 millions d’euros contre 520 millions d’euros en 2023, intégrant la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,6 milliards d’euros) et la moins-value de déconsolidation des sociétés issue de la scission Vivendi (-1,9 milliard d’euros).

Résultat net part du Groupe : 982 millions d’euros.

Trésorerie nette : 4 806 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Dividende proposé : 4,40 euros par action, en progression de 10 %.

Résultats de l’exercice 2024

Le Conseil d’administration de Compagnie de l’Odet, réuni le 17 mars 2025, a arrêté les comptes de l’exercice 2024.

Le chiffre d’affaires s’élève à 3 129 millions d’euros, en baisse de 4 % à périmètre et taux de change constants :

Bolloré Energy : 2 676 millions d’euros, -6%, dans un contexte général de baisse des cours, malgré des volumes vendus globalement en hausse ;





Industrie : 351 millions d’euros, +11 %, en raison de la reprise des livraisons des Bluebus à la RATP, du maintien de l’activité Systèmes et d’un retrait des Films.





En données publiées, le chiffre d’affaires est en baisse de 1%, après +76 millions d’euros de variations de périmètre (correspondant essentiellement à l’acquisition de Sicarbu par Bolloré Energy en juillet 2023) et +6 millions d’euros d’effets de change.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (3)) s’établit à -16 millions d’euros contre +47 millions d’euros en 2023 :

Bolloré Energy ( 4 ) : 45 millions d’euros, +2 %, grâce à une bonne tenue des volumes et des marges ;





: 45 millions d’euros, +2 %, grâce à une bonne tenue des volumes et des marges ; Communication ( 5 ) : 211 millions d’euros, +23 %, croissance liée essentiellement à l’augmentation de la contribution d’UMG (+33 % par rapport à celle de 2023), portée par une nouvelle progression de ses résultats.





: 211 millions d’euros, +23 %, croissance liée essentiellement à l’augmentation de la contribution d’UMG (+33 % par rapport à celle de 2023), portée par une nouvelle progression de ses résultats. Industrie (4) : -179 millions d’euros, en baisse de -65 millions d’euros en données brutes par rapport à 2023, principalement liée à des éléments exceptionnels non récurrents provenant de la précédente génération de batterie et malgré une amélioration de la rentabilité de l’activité Films packaging notamment.





Le résultat financier s’établit à 110 millions d’euros contre -50 millions d’euros en 2023. Il bénéficie principalement de l’impact positif de l’augmentation des produits de placements suite à la cession de Bolloré Logistics et du remboursement des financements sur titres de Compagnie de Cornouaille, fusionnée avec Bolloré SE. Enfin, il intègre la hausse des dividendes reçus à la suite de la prise de participation dans Rubis.

Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelle ressort à 31 millions d’euros contre

27 millions d’euros en 2023. Il intègre la quote-part de résultat net du Groupe Socfin jusqu’à sa déconsolidation en septembre 2024, intervenue à la suite de l’entrée en vigueur du pacte d’actionnaires consécutif à l’offre de retrait sur les titres Socfin et de la cession par le Groupe de 5 % du capital de Socfin.

Après prise en compte de -28 millions d’euros d’impôts (contre -31 millions d’euros en 2023), le résultat net consolidé s’établit à 1 750 millions d’euros, contre 520 millions d’euros en 2023. Cette forte hausse intègre la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,6 milliards d’euros) et la moins-value de déconsolidation des sociétés issue de la scission Vivendi (-1,9 milliard d’euros).

Le résultat net part du Groupe ressort à 982 millions d’euros contre 122 millions d’euros en 2023.

Les capitaux propres s’établissent à 21 754 millions d’euros, contre 32 707 millions d’euros au 31 décembre 2023, en baisse de -10 953 millions d’euros, essentiellement liée à la sortie des intérêts minoritaires de Vivendi. Les capitaux propres part du Groupe ressortent à 12 934 millions d’euros, en hausse de 1 384 millions d’euros, du fait principalement de la plus-value de cession de Bolloré Logistics.

Au 31 décembre 2024, le Groupe affiche une trésorerie nette positive de 4 806 millions d’euros contre

une dette de -1 907 millions d’euros à fin 2023. La hausse de 6 712 millions d’euros est principalement liée à la cession de Bolloré Logistics et à la sortie de l’endettement net de Vivendi SE au 13 décembre 2024.

A fin décembre 2024, le Groupe dispose de 9 milliards d’euros de disponibilités et de lignes confirmées.

Principales opérations réalisées au sein du groupe

Compagnie de l’Odet :

Achat d’actions Bolloré SE par Compagnie de l’Odet

En 2024, Compagnie de l’Odet a acquis 22,5 millions d’actions Bolloré SE (0,79 % du capital) pour un montant de 129,3 millions d’euros.

Bolloré SE :

Cession de Bolloré Logistics à CMA CGM

Le 29 février 2024, le Groupe Bolloré et le Groupe CMA CGM ont annoncé la réalisation de la cession de

100 % de Bolloré Logistics à CMA CGM. Le prix de cession définitif s’établit à 4,8 milliards d’euros, après prise en compte de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation. La plus-value nette consolidée s’élève à

3,6 milliards d’euros après impôts.

Prise de participation dans Rubis

Le 20 mars 2024, Plantations des Terres Rouges, filiale du Groupe Bolloré, a franchi à la hausse le seuil des

5 % du capital et des droits de vote de la société Rubis. Au 28 février 2025, la participation s’élève à 5,96 %, pour une valeur boursière de 163 millions d’euros.

Programme de rachat d’actions Bolloré SE

Au cours de l’exercice 2024, Bolloré SE a acquis 12 millions d’actions Bolloré pour un montant de 69 millions d’euros. Au 10 mars 2025, Bolloré SE détient 21,4 millions d’actions (représentant 0,75 % du capital) pour un montant de 123 millions d’euros. Le Conseil d’administration a décidé d’annuler ces actions.

Acquisitions complémentaires de titres UMG

Le 25 et 26 juillet 2024, le Groupe Bolloré a réalisé l’acquisition de 9,2 millions d’actions UMG NV supplémentaires pour 197 millions d’euros.

Cession de 5 % de Socfin

A la suite de la sortie de cote de Socfin le en septembre 2024, le Groupe Bolloré a cédé 5 % du capital de Socfin au prix de l’offre publique (32,5 euros / action) représentant 23 millions d’euros à son actionnaire majoritaire. Le Groupe Bolloré détient désormais 34,75 % de Socfin (6).

Offres publiques de retrait suivies de retraits obligatoires (OPR-RO) sur Cambodge, Moncey et Artois.





Bolloré SE a annoncé le 12 septembre 2024 son intention de mettre en œuvre trois offres publiques de retrait suivies de retraits obligatoires (« OPR-RO ») sur les actions de Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l’Artois.

Ces offres publiques alternatives permettent aux actionnaires d’opter soit pour le rachat de leurs titres en espèces, soit pour un échange de leurs titres contre des actions Universal Music Group (UMG), soit pour une combinaison des deux.

Ces opérations sont en attente du visa de l’AMF. En cas d’accord, elles représenteraient des montants de l’ordre de 300 millions d’euros.

Fusion-absorption de Compagnie de Cornouaille par Bolloré SE en juillet 2024. A la suite de la fusion, les participations dans UMG et Vivendi sont désormais détenues directement par Bolloré SE, comme les actions Canal+, Louis Hachette Group et Havas depuis la scission de Vivendi.

Vivendi :

Scission de Vivendi





Le 9 décembre 2024, les actionnaires de Vivendi réunis en Assemblée générale mixte ont approuvé à plus de 97,5 % des voix le projet de scission partielle de Canal+ et Louis Hachette Group et la distribution de Havas NV. Ces opérations sont intervenues le 13 décembre et la cotation de Canal+ sur le London Stock Exchange, Louis Hachette Group sur Euronext Growth et Havas NV sur Euronext Amsterdam a débuté le 16 décembre 2024.

A l’issue de cette opération, Bolloré SE détient directement 30,4 % de Canal+, 30,4 % de Louis Hachette Group, 30,4 % de Havas et conserve 29,3% de Vivendi SE. N’y exerçant pas de contrôle mais surtout une influence notable, ces quatre sociétés sont désormais mises en équivalence dans ces comptes.

Proposition de dividende : 4,40 euros par action

Il sera proposé à l’Assemblée générale de distribuer un dividende de 4,40 euros par action, en progression de 10 %.

Le détachement du dividende interviendra le 24 juin 2025 et le paiement, exclusivement en espèces, le 26 juin 2025.

Chiffres clés consolidés

(en millions d’euros) 2024 2023 (*) Variation Chiffre d'affaires 3 129 3 172 (1%) EBITDA (1) 31 91 (66%) Amortissements et provisions (47) (43) Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)) (16) 47 Amortissements issus des PPA et autres éléments non inclus dans l’EBITA (1) 11 (51) Résultat opérationnel (5) (4) dont mises en équivalence opérationnelle 300 124 Résultat financier 110 (50) Part dans le résultat net des sociétés



mises en équivalence non-opérationnelle 31 27 Impôts (28) (31) Résultat net des activités cédées ou en cours de cession 1 641 578 Résultat net 1 750 520 Résultat net part du Groupe 982 122 Minoritaires 768 397 31 décembre



2024 31 décembre



2023 Variation



Capitaux propres 21 754 32 707 (10 953) dont part du Groupe



dont intérêts minoritaires 12 934



8 820 11 550



21 158 1 384



(12 338) Endettement net du Groupe / (Trésorerie) (2) (4 806) 1 907 (6 713) Gearing (3) n.a. 6 %

(*) Retraité : conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent la contribution de Vivendi sur les exercices 2023 et 2024 (le Groupe a perdu le contrôle au sens IFRS 10 qu’il exerçait sur Vivendi à l'issue des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024 par le groupe Vivendi). Pour mémoire, les activités Transport et Logistique du Groupe hors Afrique (ces activités ont été cédées le 29 février 2024) étaient déjà reclassées en activités cédées ou en cours de cession dans la publication des comptes de l’exercice 2023.

(1) Voir glossaire.

(2) Intègre le montant du gage-espèces concernant les projets d’OPR-RO sur Compagnie du Cambodge, Financière Moncey, et Société Industrielle et Financière de l’Artois (296 millions d’euros).

(3) Gearing : ratio d’endettement net / fonds propres.

Évolution du chiffre d’affaires par activité

(en millions d’euros) 2024 2023 (*) Croissance Croissance publiée organique Bolloré Energy 2 676 2 788 (4%) (6%) Industrie 351 314 12% 11% Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 102 70 46% 15% Total 3 129 3 172 (1%) (4%)

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre

(en millions d’euros) 1er trimestre (*) 2ème trimestre (*) 3ème trimestre (*) 4ème trimestre (*) 2024







2023



(1) 2023 2024







2023



(1) 2023 2024







2023



(1) 2023 2024







2023



(1) 2023 Bolloré Energy 655 740 712 661 664 641 688 672 668 672 775 766 Industrie 75 74 74 104 74 74 92 86 85 81 82 81 Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 20 17 15 25 23 18 29 24 18 28 24 19 Total 750 831 801 790 761 733 809 781 772 780 881 867

Résultat opérationnel ajusté par activité (EBITA)

(en millions d’euros) 2024 2023 (*) Croissance



publiée Bolloré Energy (2) 45 44 2% Communication 211 172 23% UMG 228 172 Canal+ (3) (13) - Louis Hachette Groupe (3) (6) - Havas (3) 0 - Vivendi (3) 1 - Industrie (2) (179) (114) (57%) Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) (92) (54) (70%) EBITA (16) 47

(*) Retraité : conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent la contribution de Vivendi sur les exercices 2023 et 2024 (le Groupe a perdu le contrôle au sens IFRS 10 qu’il exerçait sur Vivendi à l'issue des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024 par le groupe Vivendi). Pour mémoire, les activités Transport et Logistique du Groupe hors Afrique (ces activités ont été cédées le 29 février 2024) étaient déjà reclassées en activités cédées ou en cours de cession dans la publication des comptes de l’exercice 2023.

(1) A périmètre et change constants.

(2) Avant frais de groupe.

(3) Mises en équivalence opérationnelle pour la période allant du 14 décembre au 31 décembre 2024.





La présentation détaillée des résultats de sa filiale Bolloré est disponible sur www.bollore.com.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel (URD).

Comparabilité des comptes

Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent la contribution de Vivendi sur les exercices 2023 et 2024 (le Groupe a perdu le contrôle au sens IFRS 10 qu’il exerçait sur Vivendi à l'issue des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024 par le groupe Vivendi).





Pour mémoire, les activités Transport et Logistique du Groupe hors Afrique (cédées le 29 février 2024) étaient déjà reclassées en activités cédées ou en cours de cession dans la publication des comptes de l’exercice 2023.

Indicateurs de performance Au 31 décembre 2024, le Groupe n'a pas modifié la définition des indicateurs de performance, et notamment l'EBITA, qui sont comparables à ceux du 31 décembre 2023. Les données de l’EBITA et du résultat opérationnel sont présentées avant frais de Groupe.

Évolution du périmètre de consolidation Bolloré Logistics a été cédé le 29 février 2024 ; Vivendi (et l’ensemble de ses filiales) n’est plus consolidé par intégration globale à compter du 13 décembre 2024. Canal+, Havas, Louis Hachette Group et Vivendi sont mises en équivalence opérationnelle depuis le 14 décembre 2024. Vivendi a finalisé la cession des activités de festivals et billetterie à l’international le 6 juin 2024.





Évolution des principales devises





Taux Moyen 2024 2023 Variation USD 1,08 1,08 0% GBP 0,85 0,87 (3%) PLN 4,31 4,54 (5%) CHF 0,95 0,97 (2%) CNY 7,79 7,66 2% RON 4,97 4,95 1% CAD 1,48 1,46 2% INR 90,53 89,30 1% ZAR 19,83 19,95 (1%)

Glossaire

Croissance organique : à taux de change et périmètre constants.

à taux de change et périmètre constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements et les dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises (« PPA » : Purchase Price Allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et les badwill liés aux regroupements d’entreprises, les autres produits et charges liés aux litiges avec les actionnaires ou concernant les métiers sur lesquels le groupe n’opère plus, et l’impact IFRS 16 des contrats de concessions.

correspond au résultat opérationnel avant les amortissements et les dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises (« PPA » : Purchase Price Allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et les badwill liés aux regroupements d’entreprises, les autres produits et charges liés aux litiges avec les actionnaires ou concernant les métiers sur lesquels le groupe n’opère plus, et l’impact IFRS 16 des contrats de concessions. EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations et l’impact IFRS 16 des contrats de concessions.

résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations et l’impact IFRS 16 des contrats de concessions. Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant pour sous-jacent un élément de l’endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts.

Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Compagnie de l’Odet considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Compagnie de l’Odet ne puissent être directement comparés à ceux d’autres sociétés.

Les pourcentages d’évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l’exercice précédent, sauf mention particulière. En raison des arrondis, dans cette présentation, la somme de certaines données peut ne pas correspondre exactement au total calculé et le pourcentage peut ne pas correspondre à la variation calculée.

(1) Voir glossaire.

(2) Dont la contribution des mises en équivalence opérationnelles pour +213 millions d’euros.

(3) Voir glossaire.

(4) Avant frais de groupe.

(5) Mises en équivalence opérationnelle pour la période allant du 14 décembre au 31 décembre 2024.

(6) Incluant la détention de Compagnie de l’Odet et Bolloré Participations SE.

Pièce jointe