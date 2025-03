JOURNEE INVESTISSEURS D’AUPLATA MINING GROUP (AMG) 25 MARS 2025 – BRUXELLES

AMG renforce sa stratégie de croissance rentable et présente ses perspectives pour 2024 et 2025

Auplata Mining Group (AMG) a le plaisir d’annoncer la tenue de sa Journée Investisseurs, qui se déroulera le 25 mars 2025 à Bruxelles. Cet événement, dédié aux actionnaires et aux partenaires financiers, réunira plusieurs membres du Comité exécutif du Groupe. L’occasion pour les participants de découvrir les dernières avancées stratégiques, les perspectives de croissance et les projets d’innovation portés par AMG.

Nous vous donnons rendez-vous pour un moment d’échange privilégié, animé par les dirigeants clés de l’entreprise, qui partageront leur vision et répondront à vos questions.



Feuille de route stratégique : Priorités et leviers de croissance

AMG présentera un panorama détaillé de sa stratégie depuis 2020, mettant en lumière les priorités et les leviers déployés pour assurer une croissance rentable et durable. Les axes clés incluent :

● Guyane : Accélérer la montée en puissance des opérations minières et étendre les activités grâce à l’obtention de nouveaux permis.

● Pérou : Stabiliser et optimiser les opérations pour atteindre des niveaux de performance élevés et durables.

Informations pratiques pour la Journée Investisseurs :

L’événement se déroulera à l’hôtel Dolce, 135, Chaussée de Bruxelles | 1310 La Hulpe à 15h00 (CET) le 25 mars 2025. Si vous ne pouvez pas assister à la réunion en personne, les actionnaires et les parties prenantes pourront suivre la présentation en direct via le lien suivant : https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=eqIUkZ7e





Pièce jointe