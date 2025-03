Bitget aparece en el libro de Alex Nascimento, profesor en UCLA, sobre blockchain y STO

VICTORIA, Seychelles, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en el intercambio de criptomonedas y Web3, ha sido mencionada en la cuarta edición de La Revolución Financiera de las STO de Alex Nascimento, destacado investigador de blockchain y profesor en UCLA. El libro analiza de manera exhaustiva la blockchain, las criptomonedas y las tecnologías Web3, y proporciona guías prácticas para la recaudación de fondos conforme a las normas y casos de uso en el mundo real para empresas e inversionistas.

Desarrollada en colaboración con expertos del sector, esta edición presenta estudios de casos de organizaciones líderes, como Bitget, DWF Labs, UNICEF, BTG Pactual y Polymath. Destaca desarrollos clave en el sector de blockchain y muestra cómo las soluciones de blockchain están transformando el sistema financiero global. El libro ha sido adoptado por varias instituciones académicas, incluida UCLA, como recurso clave para la educación de futuros profesionales de la economía digital en rápida evolución.

“Incorporar la tecnología blockchain y los principios de Web3 en el sistema educativo global es esencial para cultivar una nueva generación capaz de explorar un panorama digital cada vez más descentralizado. Al patrocinar iniciativas educativas sobre blockchain como nuestro libro de texto, Bitget cumple con un papel crucial más allá del comercio, al erigirse en artífice de la difusión de una tecnología que promete transformar nuestra comprensión fundamental del dinero, la gobernanza y la autonomía digital”, afirmó Alex Nascimento, MA, MBA, Facultad de Blockchain, UCLA.

El estudio de caso de Bitget que aparece en el libro se centra en su papel estratégico en el ecosistema blockchain y en sus esfuerzos por mejorar el acceso a las herramientas financieras digitales. El artículo describe cómo Bitget contribuye al progreso de la adopción de blockchain mediante soluciones prácticas y seguras, y destaca sus iniciativas en el espacio Web3. Ofrece a los lectores una visión más detallada de las innovaciones y desarrollos que han posicionado a Bitget como un participante destacado en el sector de las criptomonedas.

En esta edición de La Revolución Financiera de las STO se incluye información actualizada sobre los avances de blockchain y las tendencias emergentes, lo que la convierte en un valioso recurso para académicos, inversionistas y profesionales de este sector a nivel mundial. Al incluir las contribuciones de Bitget, el libro establece aún más su relevancia a la hora de ofrecer perspectivas prácticas sobre el futuro de las finanzas digitales y los ecosistemas tokenizados.

“Aparecer en uno de los libros que más me gustan, La Revolución Financiera de las STO, representa un hito importante para Bitget”, señaló Vugar Usi Zade, director de operaciones de Bitget. “Tener un lugar en el libro es un honor para nosotros. La firme postura y el rápido crecimiento de Bitget se han destacado en línea con nuestras metas de ampliar los límites de la adopción de blockchain. A medida que continuamos innovando y ofreciendo soluciones criptográficas, nuestro papel en el avance del ecosistema Web3 es ahora más rígido que nunca”.

La publicación del libro constituye una referencia importante para las personas que desean profundizar en el conocimiento de la tecnología blockchain y su creciente impacto en los mercados financieros. El reconocimiento de Bitget en esta publicación demuestra su relevancia y su creciente influencia en el sector global de blockchain.

Para obtener más información sobre la cuarta edición de La Revolución Financiera de las STO, pulse aquí.

