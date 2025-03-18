UCLA 教授 Alex Nascimento 关于区块链和证券型代币发行的著作中介绍了 Bitget 的特点

塞舌尔共和国维多利亚, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 在《STO金融革命》 (The STO Financial Revolution) 第四版中亮相，该书由领先的区块链研究专家、UCLA 教授 Alex Nascimento 所著。 该书全面介绍了区块链、加密货币以及 Web3 技术，为广大企业和投资者提供了有关合规筹资的实用见解以及应用案例。

该书的第四版与行业内的专家合作撰写而成，展示了对 Bitget、DWF Labs、联合国儿童基金会 (UNICEF)、BTG Pactual 和 Polymath 等领先组织进行的案例研究。 第四版重点介绍了区块链领域的主要发展，同时也展示了区块链解决方案如何改变全球金融。 包括 UCLA 在内的多家学术机构均将本书用作在快速发展的数字经济领域中培养未来专业人才的重要资源。

“将区块链技术和 Web3 原则纳入全球教育框架，对于培养能够适应日益去中心化数字环境的新一代人才至关重要。 通过赞助像我们的教材这样的区块链教育项目，Bitget 发挥出了超越商业的重要作用，成为一项技术普及的推动者，而这项技术则有望重塑我们对货币、治理和数字自治的基本理解。” UCLA 区块链课程教师、硕士及工商管理硕士 Alex Nascimento 在接受采访时表示。

本书中对 Bitget 的案例研究重点介绍了该公司在区块链生态系统中的战略角色，以及其为提高数字金融工具的可及性所做的努力。 有关该公司的专题概述了 Bitget 如何通过实用且安全的解决方案推动区块链技术的普及，同时也重点介绍了其在 Web3 领域的各项举措。 通过阅读本书，读者将能更加近距离地了解使 Bitget 在加密货币行业崭露头角的创新与发展。

《STO 金融革命》第四版记载了有关区块链进展和新兴趋势地最新信息，使之成为全球学术界人士、投资者和行业专业人士的宝贵资源。 通过展示 Bitget 的贡献，该书进一步确立了其在为数字金融和代币化生态系统的未来提供实用见解方面的相关性。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 认为：“《STO 金融革命》是我最喜欢的书，能被它选作素材对 Bitget 而言十分重要。 能够入选这本书对我们来说是莫大的荣誉，书中突出了 Bitget 的坚定立场和快速发展，这与我们推动区块链技术普及边界的目标相契合。 随着我们不断开拓创新、提供新的加密货币解决方案，我们在推进 Web3 生态系统方面的作用将比以往任何时候都更为重要。”

本书的发行将为那些希望深入了解区块链技术及其对金融市场日益增长影响的人提供了重要参考。 而 Bitget 能在本书中获得认可，也彰显了该公司在全球区块链领域的相关性及其日益增长的影响力。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。

Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛 LALIGA 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔跤世界冠军） Samet Gümüş （拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望藉此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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