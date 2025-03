Tecan publiziert Traktanden zur Generalversammlung 2025

Verwaltungsrat wird sieben bisherige Mitglieder zur Wiederwahl vorschlagen

Karen Huebscher stellt sich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Myra Eskes, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak wiederum als Mitglieder des Vergütungsausschusses vorgeschlagen

Bericht über nichtfinanzielle Belange erstmals mit Prüfungsbescheinigung zur Genehmigung unterbreitet

Gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie beantragt, die soliden Geldzufluss und anhaltend positive Geschäftsaussichten widerspiegelt





Männedorf, Schweiz, 18. März 2025 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute die Traktanden zur Generalversammlung vom 10. April 2025 publiziert.

Karen Huebscher, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2012, hat entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Lukas Braunschweiler, Präsident des Verwaltungsrats, kommentiert: «Ich möchte Karen Huebscher, auch im Namen des gesamten Verwaltungsrats, meinen Dank für ihre jahrelange engagierte Mitarbeit und die wertvollen Beiträge aussprechen, die sie zum Wachstum und zur Entwicklung von Tecan geleistet hat.»

Alle weiteren derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden den Aktionärinnen und Aktionären zur Wiederwahl für eine Amtszeit von einem Jahr vorgeschlagen: Myra Eskes, Oliver Fetzer, Matthias Gillner, Christa Kreuzburg, Monica Manotas, Daniel R. Marshak sowie Lukas Braunschweiler für das Präsidium.

Für den Vergütungsausschuss beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Myra Eskes, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak. Vorbehältlich ihrer Wiederwahl ist vorgesehen, dass Myra Eskes den Vorsitz des Vergütungsausschusses von Christa Kreuzburg übernimmt. Oliver Fetzer wird dem Ausschuss nicht weiter angehören.

Nachhaltigkeitsberichterstattung weiterentwickelt

Den Aktionärinnen und Aktionären von Tecan wird an der diesjährigen Generalversammlung zum zweiten Mal ein Bericht über nichtfinanzielle Belange zur Genehmigung unterbreitet. Zu diesem

Bericht, der als Teil des Geschäftsberichts 2024 am 12. März 2025 publiziert wurde, hat die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, erstmals eine begrenzte Prüfung durchgeführt, die sich auf ausgewählte Indikatoren konzentriert. Die Prüfungsbescheinigung markiert für Tecan einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, der zusätzliche Transparenz und Verbindlichkeit sicherstellt.

Gleichbleibende Dividende beantragt

Aufgrund des soliden Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2024 und der weiterhin positiven Geschäftsaussichten wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d.h. CHF 1.50, wird wiederum aus der vorhandenen Kapitaleinlagereserve ausbezahlt und unterliegt somit nicht der Verrechnungssteuer.

Wichtige kommende Termine

Ein qualitatives Update für das erste Quartal 2025 wird am 12. Mai 2025 veröffentlicht.

Der Bericht zum ersten Halbjahr 2025 wird am 12. August 2025 veröffentlicht.

Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2025 wird am 13. Oktober 2025 veröffentlicht.





Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt rund 3'300 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

