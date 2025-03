Ontex publiceert Jaarverslag 2024

Gereglementeerde informatie

Aalst, België, 18 maart 2025 – Ontex Group NV, een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten publiceert vandaag zijn Jaarverslag 2024 en bijhorende documenten. Dit verslag geeft een overzicht van Ontex’ transformatietraject, met een focus op de financiële en niet-financiële prestaties van 2024, de inzet voor duurzame innovatie, bedrijfsgroei en operationele uitmuntendheid.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, verklaarde: “Ik ben trots om ons Jaarverslag 2024 voor te stellen. Nu we terugblikken op het afgelopen jaar, het tweede jaar van ons transformatietraject, is Ontex competitiever en winstgevender, heeft minder schulden en genereert een sterkere kasstroom terwijl we fors investeren in toekomstige groei en innovatie. Deze prestaties zijn het directe resultaat van de toewijding en passie van onze medewerkers en de samenwerking met partners over de hele wereld.”

Het verslag biedt een uitgebreid overzicht van de financiële resultaten, milieu-impact, maatschappelijke initiatieven en governancepraktijken van Ontex in de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Daarnaast geeft het inzicht in het leiderschap en de strategische koers van het bedrijf.



Het volledige Jaarverslag 2024 en ondersteunende documenten zijn nu online beschikbaar in het Engels en het Nederlands: https://ontex.com/investors/annual-report-2024/.

Contact

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via retailers en zorgverleners. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.000 mensen tewerk en is aanwezig in 17 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. Ontex staat genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

Bijlage