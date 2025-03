Neuer Bericht deckt Versäumnisse bei der Klimafinanzierung auf und fordert dringend Lösungen für die Investitionsmigration

LONDON , March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein bahnbrechender Klimafinanzierungsbericht, der heute vom Climate Vulnerable Forum (CVF) und Henley & Partners veröffentlicht worden ist, werden die Mängel bei der Finanzierung dringender Klimaschutzmaßnahmen aufgezeigt und untersucht, wie durch Investitionsmigration lebenswichtige Ressourcen für die Klimaresilienz in den am stärksten gefährdeten Ländern der Welt freigesetzt werden können.

Die CVF, eine internationale Organisation von 70 klimagefährdeten Ländern, die 1,75 Milliarden Menschen – 20 % der Weltbevölkerung – repräsentieren, sind für nur 6 % der globalen Emissionen verantwortlich, sind aber am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen. Bis 2030 werden diese Nationen schätzungsweise 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr benötigen, um Klimaschutzmaßnahmen, Entwicklung und Naturschutz zu finanzieren.

Wie der Generalsekretär der CVF und ehemalige Präsident der Malediven, Mohamed Nasheed, in dem Bericht „Citizenship by Investment: Sustainable Climate Finance for Governments“ betont, ist die globale Klimafinanzierung nach wie vor schleppend, restriktiv und für diejenigen, die sie am dringendsten benötigen, weitgehend unzugänglich. „Während wohlhabende Nationen Klimaschutzmaßnahmen und Finanzierungszusagen hinauszögern, kämpfen Länder an vorderster Front ums Überleben. Das internationale Finanzsystem lässt uns im Stich, und wir brauchen mutige Lösungen, um das Kräfteverhältnis in der Klimafinanzierung zu verschieben. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Länder des Commonwealth of the Virgin Islands bereits 20 % ihres potenziellen BIP-Wachstums aufgrund von Klimaauswirkungen verloren. Wir können uns nicht auf die Wohltätigkeit der Industrienationen verlassen. Es sind dringende Initiativen erforderlich, um einen direkten und sofortigen Zugang zu Klimafinanzierung zu gewährleisten.“

Mobilisierung von privatem Kapital für Klimaresilienz

Durch seine weltweit führende internationale Beratungspraxis für Regierungen bietet Henley & Partners Ländern strategische Beratung bei der Entwicklung, Umsetzung und Verwaltung von investitionsbasierten Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsprogrammen. Bis heute hat das Unternehmen in vielen Bundesstaaten ausländische Direktinvestitionen in Höhe von über 15 Milliarden US-Dollar ermöglicht. Die jüngste Initiative des Landes führte zur Einrichtung des ersten klimabezogenen Bürgerbeteiligungsprogramms, dem Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program.

In seinem Kommentar zu dem Bericht sagt S.E. David W.R. Adeang, M.P., Präsident der Republik Nauru: „Unser Programm finanziert wichtige Resilienzinitiativen – von der Küstenbefestigung bis hin zu modernem Wassermanagement und nachhaltiger Lebensmittelproduktion. Ähnliche Modelle haben die Klimaresilienz in kleinen Inselstaaten wie Grenada und Antigua und Barbuda gestärkt, aber Naurus Modell ist das erste, das die Klimaanpassung in den Mittelpunkt stellt. Die Innovationen, die wir gegen den Anstieg des Meeresspiegels umsetzen, können dazu beitragen, globale Strategien für Resilienz zu entwickeln.“

Laut UN haben kleine Inselstaaten unter den Entwicklungsländern (SIDS) in den letzten fünf Jahrzehnten klimabedingte Verluste in Höhe von 153 Milliarden US-Dollar erlitten, obwohl sie weniger als 1 % der globalen Emissionen verursachen. Die finanzielle Belastung dieser Nationen wird durch eine Finanzierungslücke von 34 Milliarden US-Dollar für die Anpassung an den Klimawandel weiter verschärft. Diese Herausforderungen werden noch verschärft durch die Tatsache, dass 70 % der SIDS über dem Niveau nachhaltiger Verschuldung liegen und die Schäden durch Klimakatastrophen in diesen Regionen von 2011 bis 2022 um 90 % gestiegen sind.

Dr. Jürg Steffen, CEO von Henley & Partners, dazu: „Durch die Mobilisierung internationaler Investitionen können wir sofortige, nicht verschuldete Finanzmittel für klimaresistente Projekte bereitstellen und so gefährdeten Nationen eine entscheidende finanzielle Rettungsleine bieten, während Investoren gleichzeitig die Möglichkeit erhalten, globale Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Um die Finanzierungslücke im Klimaschutz zu schließen, müssen wir neu darüber nachdenken, wie sich private Vermögen und Kapital mit dem öffentlichen Finanzierungsbedarf überschneiden.“

Von Staatsschulden zu Staatsbeteiligungen

Der Bericht beschreibt, wie Investitionsmigrationsprogramme strukturiert werden können, um Investitionsmigrations-Resilienzfonds (IMRF) zu schaffen, die privates Kapital in kritische Klimaresilienzprojekte lenken, ohne die Staatsverschuldung zu erhöhen. Durch die Verknüpfung dieser Programme mit Stiftungen für Naturkapital können Länder nachhaltige Einnahmequellen sichern, um den Küstenschutz, Initiativen zum CO2-Ausgleich und den Ausbau der blauen Wirtschaft zu finanzieren. Zu den erfolgreichen Modellen dieses Ansatzes gehören die Nutzung von Blue Bonds, Ökotourismus und Märkten für Emissionsgutschriften, um Mittel für die Anpassung an den Klimawandel und die wirtschaftliche Diversifizierung zu generieren.

Jean Paul Fabri, Chief Economist von Henley & Partners, erklärt, dass „effektive IMRFs wie Staatsfonds funktionieren werden, die darauf abzielen, wirtschaftliche Schwankungen zu reduzieren, langfristige Nachhaltigkeitsinitiativen zu finanzieren und ein finanzielles Polster gegen klimatische und wirtschaftliche Herausforderungen zu bieten. Sie unterscheiden sich jedoch von traditionellen Modellen, indem sie Klimafinanzierung, Risikomanagement und wirtschaftliche Entwicklung in ihre Unternehmensführung einbeziehen.“

„Viel zu lange wurde den klimagefährdeten Nationen gesagt, sie sollten sich anpassen, zurechtkommen und aushalten – als wäre Widerstandsfähigkeit einfach eine Frage des Willens und nicht eine Frage der Investitionen“, betont Sara Jane Ahmed, Managing Director von CVF und V20 Finance Advisor im CVF-V20-Sekretariat. „Durch die Finanzierung der Klimaresilienz hilft die Welt nicht nur gefährdeten Nationen – sie erschließt Märkte, stärkt Volkswirtschaften und gestaltet eine gemeinsame Zukunft. Die Zukunft gehört nicht denen, die warten, sondern denen, die mutig genug sind, sie zu gestalten.“

