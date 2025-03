Novo relatório expõe falhas no financiamento climático e apela a soluções urgentes de migração de investimento

LONDRES , March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um relatório inovador sobre financiamento climático, divulgado hoje pelo Climate Vulnerable Forum (CVF) e pela Henley & Partners, destaca as falhas no financiamento de ações climáticas urgentes e explora como a migração de investimento pode desbloquear recursos vitais para a resiliência climática nas nações mais vulneráveis do mundo.

O CVF, uma organização internacional de 70 países vulneráveis ao clima representando 1,75 bilhão de pessoas — 20% da população global — é responsável por apenas 6% das emissões globais, mas enfrenta os impactos mais graves do colapso climático. Até 2030, essas nações precisarão de cerca de USD 500 bilhões anualmente para financiar ações climáticas, desenvolvimento e preservação da natureza.

Como o secretário-geral do CVF e ex-presidente das Maldivas, Mohamed Nasheed, aponta no relatório Citizenship by Investment: Sustainable Climate Finance for Governments (Cidadania por investimento: financiamento climático sustentável para governos), o financiamento climático global permanece lento, restritivo e amplamente inacessível para aqueles que mais precisam. “Embora as nações ricas atrasem a ação climática e os compromissos de financiamento, os países da linha de frente são deixados lutando pela sobrevivência. O sistema financeiro internacional está nos falhando e precisamos de soluções ousadas para mudar o equilíbrio de poder no financiamento climático. Nas últimas duas décadas, os países do CVF já perderam 20% de seu potencial de crescimento do PIB devido aos impactos climáticos. Não podemos confiar na caridade das nações industrializadas. Iniciativas urgentes são necessárias para garantir acesso direto e imediato ao financiamento climático.”

Mobilizando capital privado para resiliência climática

Através de sua prática de consultoria governamental internacional líder global, a Henley & Partners tem fornecido consultoria estratégica a países sobre o desenvolvimento, implementação e gestão de programas de residência e cidadania baseados em investimento. Até o momento, a empresa facilitou mais de USD 15 bilhões em investimento estrangeiro direto em muitos estados. Sua iniciativa mais recente levou ao estabelecimento do primeiro programa de investimento em cidadania relacionado ao clima, o Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program (Programa de Cidadania para Resiliência Econômica e Climática de Nauru).

Comentando no relatório, S. Excia. Hon. David W.R. Adeang, M.P., Presidente da República de Nauru, diz “nosso programa financia iniciativas críticas de resiliência – desde reforço costeiro a gestão modernizada de água e produção sustentável de alimentos. Modelos semelhantes fortaleceram a resiliência climática em pequenos estados insulares como Granada e Antígua e Barbuda, mas o de Nauru é o primeiro a colocar a adaptação climática em seu núcleo. As inovações que implementamos contra a elevação dos mares podem ajudar a moldar estratégias globais para a resiliência.”

De acordo com a ONU, os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) sofreram USD 153 bilhões em perdas relacionadas ao clima nas últimas cinco décadas, apesar de contribuírem com menos de 1% das emissões globais, e o fardo financeiro sobre essas nações é ainda mais exacerbado por uma lacuna de financiamento para adaptação climática de USD 34 bilhões. Agravando esses desafios, 70% dos PEID excedem os níveis de dívida sustentáveis, e os danos causados por desastres climáticos nessas regiões aumentaram 90% de 2011 a 2022.

Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, diz “ao mobilizar investimento internacional, podemos fornecer financiamento imediato e sem dívidas para projetos de resiliência climática, oferecendo uma tábua de salvação financeira crucial para nações vulneráveis, ao mesmo tempo em que permitimos que investidores apoiem a ação climática global. Repensar como a riqueza e o capital privados se cruzam com as necessidades de financiamento público é fundamental para preencher a lacuna de financiamento climático.”

De dívida soberana a capital soberano

O relatório descreve como os programas de migração de investimento podem ser estruturados para criar IMRFs (Fundos de Resiliência de Migração de Investimento) que canalizem capital privado para projetos críticos de resiliência climática sem aumentar a dívida nacional. Ao vincular esses programas a fundos fiduciários de dotação de capital natural, os países podem garantir fluxos de receita sustentáveis para financiar a proteção costeira, iniciativas de compensação de carbono e a expansão da economia azul. Modelos bem-sucedidos dessa abordagem incluem o uso de blue bonds, ecoturismo e mercados de crédito de carbono para gerar fundos para adaptação climática e diversificação econômica.

O Economista-Chefe da Henley & Partners, Jean Paul Fabri explica como, “IMRFs eficazes operarão como fundos soberanos, com o objetivo de reduzir flutuações econômicas, financiar iniciativas de sustentabilidade de longo prazo e fornecer uma proteção financeira contra desafios climáticos e econômicos. No entanto, eles diferem dos modelos tradicionais por incorporar financiamento climático, gestão de risco e desenvolvimento econômico em sua governança.”

“Por muito tempo, as nações vulneráveis ao clima foram orientadas a se adaptar, lidar e suportar – como se a resiliência fosse simplesmente um ato de vontade, em vez de uma questão de investimento”, insiste Sara Jane Ahmed, Diretora-Geral do CVF e Conselheira Financeira do V20 no Secretariado CVF-V20. “Ao financiar a resiliência climática, o mundo não está apenas ajudando as nações em risco – está desbloqueando mercados, fortalecendo economias e moldando um futuro compartilhado. O futuro não pertence àqueles que esperam, mas àqueles ousados o suficiente para construí-lo.”

