2025 年 EAACI 大會 -「在過敏症、哮喘和臨床免疫學領域突破界限：地球健康一體化，共創可持續未來」

蘇黎世, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Academy of Allergy and Clinical Immunology (歐洲過敏症及臨床免疫學學會，EAACI) 欣然宣布 2025 年 EAACI 大會將於 6 月 13 日至 16 日在英國格拉斯哥舉行。 今年的主題是「在過敏症、哮喘和臨床免疫學領域突破界限：地球健康一體化，共創可持續未來」("Breaking Boundaries in Allergy, Asthma, and Clinical Immunology: Integrating Planetary Health for a Sustainable Future")，重點關注環境變化與過敏性疾病之間的關鍵聯繫。

卓越科學與全球合作

2025 年 EAACI 大會匯集來自世界各地的頂尖專家，是有利於在過敏症和免疫學領域建立人脈關係和促進合作的盛會。 代表團將共同參與尖端研究簡報會、交流會議，以及把握與同儕建立聯繫的寶貴機會，攜手為該領域塑造未來。 請瀏覽相關科學計劃，以了解詳情。

優越場地及註冊詳情

大會將在英國最大的綜合會議和展覽中心蘇格蘭會展會議中心 (Scottish Event Campus，SEC) 舉行。 該會展會議中心位於格拉斯哥心臟地帶，具備最先進的設施和有利於科學交流的環境氣氛。

格拉斯哥是佳德河畔 (River Clyde) 一座充滿活力的城市，以其引人注目的建築、當代藝術場景和著名的音樂場地而聞名，是舉辦這一具有里程碑意義的活動的理想地點。

標準註冊費用有效期至 4 月 18 日，為 EAACI 會員、非會員、長者、青少年、學生、護士和實驗室技術人員設定的費率各有不同，確保該領域的所有專業人士都能受惠。

業界活動及展覽

2025 年 EAACI 大會為業界領導者提供展示過敏症和免疫學創新成果的獨家平台。 展區將展示尖端產品和療法，透過動態演示和引人入勝的活動，促進代表團與業界合作夥伴之間進行交流。

特別亮點：Allergy Run 2025

大會還舉辦一項令人振奮的特色活動：「Allergy Run 2025」，這個社群活動旨在讓人們進一步了解過敏症、哮喘和免疫學，同時提倡健康的生活方式。 請繼續關注有關參與方式的詳細資訊！

註冊詳情及更多資訊

請瀏覽 2025 年 EAACI 大會網站，了解完整日程並預留席位。 在社交媒體上關注 EAACI，以獲悉最新動態。

關於 EAACI

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (歐洲過敏症及臨床免疫學學會，EAACI) 是致力在過敏症及免疫學領域追求卓越的頂尖專業機構。 如欲了解詳情，請瀏覽 https://eaaci.org。

聯絡方式：communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

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