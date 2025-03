Rygte i Inside Business

Under henvisning til dagens artikel i Inside Business kan det bekræftes, at der har været rettet henvendelse til bestyrelsesformanden for PARKEN Sport & Entertainment A/S (”PSE”) vedrørende muligheden for en dialog med PSEs storaktionærer om et muligt bud på selskabet.

Henvendelsen blev vurderet som uinteressant, og blev afvist i umiddelbar forlængelse af modtagelsen.

Der har på denne baggrund ikke været nogen dialog med PSE eller PSEs storaktionærer.

Med venlig hilsen

PARKEN Sport & Entertainment A/S

Henrik Møgelmose

Bestyrelsesformand

Attachment