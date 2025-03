Fusion af Bæredygtige Klimaaktier KL under Investeringsforeningen Bankinvest med Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL under Værdipapirfonden BankInvest

Be­styrelsen for Investeringsforeningen BankInvest og bestyrelsen for BI Management A/S på vegne af Værdipapirfonden BankInvest har pr. den 18. marts 2025 oprettet en fælles fusionsplan vedr. fusion af afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL (SE-nr. 43727974) under Investeringsforeningen BankInvest (CVR-nr. 26220092) og afdeling Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL (SE-nr. 13436061) under Værdipapirfonden BankInvest, med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest har desuden udarbejdet en fusionsredegørelse, der supplerer fusionsplanen.

Fusionen er betinget af, at den vedtages på den ordinære generalforsamling i Investerings­fore­ningen Bank­Invest den 29. april 2025, samt at fusion­en efte­rfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Fra den 21. marts 2025 vil der på Investeringsforeningen BankInvest, Bæredygtige Klimaaktier KL’s (den ophørende afdeling) kontor på Bredgade 40, 1260 København K, i overensstemmelse med § 6, stk. 1, i be­kendt­gørelse om fusion og spaltning af danske UCITS, være fremlagt følgende dokumenter til eftersyn:

Fusionsplan;

Fusionsredegørelse for den ophørende afdeling;

Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling;

Seneste årsrapport for den ophørende afdeling og den fortsættende afdeling.

Dokumenterne vil ligeledes fra den 21. marts 2025, kl. 10.00 være at finde på www.bankinvest.dk.

København, den 18. marts 2025

Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest