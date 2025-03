MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Property Development integreres i MT Højgaard Danmark

Bestyrelsen for MT Højgaard Holding har besluttet at overføre alle aktiviteter i MT Højgaard Property Development til forretningsenheden MT Højgaard Danmark. Aktiviteterne integreres i MT Højgaard Danmark, der vil videreføre projektudvikling og drift af projekter i Offentligt-Privat Partnerskab, sideløbende med deres fortsatte fokus på at udføre projekter inden for anlæg og infrastruktur, nybyggeri og renovering.

Ved at kombinere de udviklende og udførende kompetencer i én samlet organisation styrkes MT Højgaard Danmarks kompetencer, synergier og position inden for udvikling af større byggeprojekter på dansk grund.

”Med ændringen skaber vi en stærkere sammenhæng i koncernen, udnytter samdriftsfordele og forenkler koncernstrukturen. Grundbanken er nedbragt efter frasalg af en række grunde og ejendomme, og det er et naturligt næste skridt i vores løbende indsats for at forenkle organisationen og fokusere på vores styrkepositioner inden for nybyggeri, anlæg og renovering,” siger Rasmus Untidt, CEO i MT Højgaard Holding.

Samtidig vil integrationen medføre lavere kompleksitet og omkostninger i koncernen samt gøre det nemmere at koordinere og prioritere koncernens kapitalbinding.

Integrationen gennemføres ved en overdragelse af ejerskabet af MT Højgaard Property Development til MT Højgaard Danmark. Koncernen vil derefter have de to forretningsenheder MT Højgaard Danmark og Enemærke & Petersen.

Ved udgangen af 2024 udgjorde MT Højgaard Property Developments ordrebeholdning 403 mio. kr. Beslutningen påvirker ikke eksisterende eller planlagte projekter og serviceopgaver, der vil blive udført af MT Højgaard Danmark.

Integrationen påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2025. Forventningerne er uændret en omsætning i niveauet 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-450 mio. kr.

