Jeunesse, J’écoute continue d’alimenter l’innovation et l’équité en santé mentale des jeunes grâce à un don du Groupe Banque TD

TORONTO, 18 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeunesse, J’écoute (JJE) est ravi d’annoncer un nouveau don de 600 000 $ du Groupe Banque TD (TD). Grâce à ce soutien généreux, JJE continuera de développer des plateformes et des outils innovants, exploitant l’intelligence artificielle pour améliorer la santé mentale et rejoindre plus de jeunes que jamais.

Depuis plus de trois décennies, TD est un allié engagé dans l’avancement de la santé mentale des jeunes, finançant directement des programmes essentiels, tels que les initiatives Autochtones de JJE, y compris les services de soutien en situation de crise et la stratégie d’action Trouver l’espoir. Ce nouveau don, offert dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme de citoyenneté d’entreprise de la Banque, renforce cet engagement en soutenant la technologie et la recherche conçues pour façonner l’avenir de la santé mentale des jeunes au Canada.

« Le don de TD pour soutenir les efforts de JJE en matière d’innovation en santé mentale numérique est véritablement transformateur », a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J’écoute. « Nous sommes extrêmement reconnaissant·e·s du soutien de TD au cours des 33 dernières années. Cet engagement récent témoigne de leur volonté de créer un changement concret et positif tout en adoptant les outils innovants de JJE, qui permettront d’accroître l’accès à des ressources en bien-être plus équitables pour encore plus de jeunes. Ensemble, nous aidons à offrir une expérience de bien-être plus personnalisée à tous les jeunes, afin qu’il·elle·s puissent continuer à libérer leurs émotions. »

Le don de TD renforcera l’accélérateur d’innovation et de recherche appliquée de JJE, accélérateurJJ’E, qui redéfinit la manière dont les jeunes accèdent au soutien en santé mentale et en bien-être. En intégrant des outils d’IA axés sur l’humain, accélérateurJJ’E élimine les obstacles au soutien et garantit un accès équitable aux ressources essentielles pour les jeunes de toutes les communautés du pays.

« Les jeunes d’aujourd’hui évoluent dans un monde complexe, et l’accès aux ressources en santé physique et mentale n’a jamais été aussi crucial », affirme Robyn Small, gestionnaire principale, philanthropie, développement durable et citoyenneté d’entreprise. « Grâce à La promesse TD Prêts à agir, nous sommes fier·ère·s de poursuivre notre soutien de longue date aux initiatives de Jeunesse, J’écoute en faveur de la santé des jeunes. Ce nouveau financement nous permet d’aider à faire progresser leur plateforme conversationnelle alimentée par l’IA, conçue pour mettre les adolescent·e·s en lien avec des outils et ressources essentiels en santé mentale alors qu’il·elle·s traversent cette étape cruciale de leur développement. »

Grâce à ce don, JJE continue d’évoluer, combinant technologie, empathie et expertise clinique pour mieux servir les jeunes. En adoptant l’innovation et en repoussant les limites du possible, JJE redéfinit la santé mentale des jeunes et établit un nouveau standard d’impact transformateur.

Ces avancées ne seraient pas possibles sans la générosité des personnes qui soutiennent JJE. Le don généreux de TD contribuera à assurer que le soutien en santé mentale des jeunes demeure innovant, accessible et tourné vers l’avenir. JJE remercie TD d’aider encore plus de jeunes à libérer leurs émotions en faisant progresser les solutions de santé mentale numérique et en élargissant l’accès au soutien pour tou·te·s les jeunes d’un océan à l’autre.

Faits en bref



Depuis 2020, JJE a comptabilisé plus de 22 millions d’interactions de service à travers le Canada sur ses différentes plateformes.

En moyenne, 75 % des jeunes révèlent à JJE quelque chose qu’il·elle·s n’ont jamais partagé avec personne d’autre.

À propos de Jeunesse, J’écoute

Jeunesse, J’écoute (JJE) est la seule solution de santé mentale numérique au Canada accessible 24 h/24, 7 j/7, gratuitement, confidentielle et multilingue. Que ce soit par le biais des services d’intervention professionnelle, du soutien en cas de crise ou de ressources en santé mentale en libre accès, JJE est un espace de confiance pour les jeunes depuis plus de 35 ans. Peu importe l’émotion ou la préoccupation, grande ou petite, JJE permet aux jeunes de libérer leurs émotions et d’accéder au soutien dont il·elle·s ont besoin, quand il·elle·s en ont le plus besoin. JJE sait que les jeunes et les défis qu’il·elle·s rencontrent évoluent plus rapidement que jamais. C’est pourquoi l’innovation n’est pas seulement ce que nous faisons, c’est ce que nous sommes : un leader mondial en santé mentale jeunesse qui combine la puissance de la technologie et la bienveillance pour mieux soutenir les jeunes. JJE s’appuie avec gratitude sur la générosité des donateur·rice·s, bénévoles, partenaires communautaires, entreprises et gouvernements pour offrir aux jeunes l’espoir dont il·elle·s ont besoin pour s’épanouir dans leur vie. Découvrez-en plus sur JeunesseJecoute.ca.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

