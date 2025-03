LyondellBasell en Covestro kondigen permanente sluiting van de PO11-fabriek op de Maasvlakte aan

MAASVLAKTE, Nederland, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) en Covestro hebben gezamenlijk besloten om de productie-eenheid (PO11) voor propyleenoxide en styreen monomeer (POSM) op de Maasvlakte in Nederland permanent te sluiten. Deze beslissing is genomen na een grondige en zorgvuldige afweging en is het gevolg van de voortdurende druk op de winstgevendheid van de Maasvlakte fabriek door de wereldwijde overcapaciteit, een sterke toename van de import uit Azië en de hoge kosten van de Europese productie. Helaas is de verwachting dat deze situatie zal voortduren waardoor er op langere termijn geen winstgevende productie wordt verwacht.

“De sluiting van de PO11-eenheid is een moeilijke beslissing, maar we moeten ervoor zorgen dat alle activa in ons portfolio op lange termijn strategisch bij elkaar passen”, aldus Aaron Ledet, executive vice-president I&D en Supply Chain. “We geven prioriteit aan onze kernactiva die een belangrijke rol spelen in onze technologische differentiatie en circulariteit of een aantrekkelijk rendement bieden boven de kapitaalkosten. We nemen onze verplichtingen tegenover onze werknemers, Europese werknemersvertegenwoordigers, raden en vakbonden erg serieus. We hebben met hen samengewerkt in overeenstemming met deze verplichtingen en zullen dat in de toekomst blijven doen. We willen hen graag bedanken voor de constructieve dialoog. We staan ook voortdurend in contact met klanten, leveranciers en andere partijen in de waardeketen en zullen op de gebruikelijke wijze zaken blijven doen. Er verandert niets aan onze werkrelaties en we blijven ons richten op het bieden van een uitzonderlijke klant- en leverancierservaring.”

“Als onderdeel van onze duurzame toekomststrategie werken we er voortdurend aan om Covestro optimaal te positioneren, om zo een betrouwbare partner voor onze klanten te zijn en concurrerend te opereren in een uitdagende marktomgeving”, laat Hermann-Josef Dörholt, hoofd van de Performance Materials Business Entity bij Covestro, weten. “Vanwege de wereldwijde overcapaciteit, de aanhoudend zwakke vraag en de hoge kosten in Europa hebben we samen met LYB besloten om de PO11-fabriek te sluiten. We zullen LYB ondersteunen om deze verandering zo sociaal verantwoord mogelijk door te voeren. Tegelijkertijd blijven we ons inzetten voor de Europese markt en zullen we klanten blijven voorzien van ons gerenommeerd portfolio polyetherpolyolen.”

De fabriek op de Maasvlakte, een joint venture tussen LYB en Covestro, is sinds 2003 operationeel in de regio Rotterdam. Tussen nu en eind 2026 zal LYB een proces uitrollen om de fabriek veilig buiten bedrijf te stellen en de sloop ervan voor te bereiden.

In 2024 kondigde LYB een strategische herziening aan van de Europese activa van de business units Olefins & Polyolefins (O&P) en Intermediates & Derivatives (I&D). In de strategische beoordeling heeft LYB de stap genomen om de optie te evalueren om een alternatieve eigenaar te zoeken voor de O&P-locaties. Op dit moment zijn er nog geen beslissingen genomen en verschillende uitkomsten blijven mogelijk.

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell (NYSE: LYB) ― een leider in de wereldwijde chemische industrie die oplossingen creëert voor een duurzaam dagelijks leven. Met geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken wij een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te creëren voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en als leider in polyolefine technologieën, ontwikkelen, produceren en verkopen wij hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

Over Covestro

Covestro is een van 's werelds grootste fabrikanten van hoogwaardige polymeermaterialen en hun componenten. Met zijn innovatieve producten, processen en methoden helpt het bedrijf de duurzaamheid en levenskwaliteit op vele gebieden te verbeteren. Covestro levert wereldwijd aan klanten in belangrijke sectoren zoals mobiliteit, de bouw- en woonsector en de elektrische en elektronische sector. Daarnaast worden polymeren van Covestro ook gebruikt in sectoren zoals sport en vrije tijd, telecommunicatie en gezondheid en in de chemische industrie zelf.

Het bedrijf is volledig gericht op de circulaire economie. Daarnaast streeft Covestro ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn wat betreft zijn scope 1- en scope 2-emissies, en de Groep streeft ernaar dat ook zijn scope 3-emissies in 2050 klimaatneutraal zullen zijn. In het boekjaar 2024 genereerde Covestro een omzet van 14,2 miljard euro. Aan het einde van 2024 bezat het bedrijf wereldwijd 46 productielocaties en had het ongeveer 17.500 mensen in dienst (berekend als voltijds equivalenten).

Mediavragen voor LYB Global

LyondellBasell Mediarelaties

Telefoonnummer: +1 (713) 309-7575

E-mail: mediarelations@lyondellbasell.com

Of:

Mediavragen voor LYB Europe

Robert Kleissen, External Affairs Europe

Telefoonnummer: +31 6 273 573 98

E-mail: robert.kleissen@lyondellbasell.com

Mediavragen voor Covestro

Markus Kleine-Beck, Corporate Trade Media Relations

Telefoonnummer: +49 173 2320 686

E-mail: markus.kleine-beck@covestro.com

Svenja Paul, Corporate Media Relations

Telefoon: +49 214 6009 2814

E-mail: svenja.paul@covestro.com

Toekomstgerichte verklaringen van LYB

De verklaringen in dit persbericht met betrekking tot zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen op basis van factoren zoals, maar niet beperkt tot, ons vermogen om onze activabasis af te stemmen op onze strategische doelen en ons vermogen om de beschreven activa veilig te sluiten en af te breken. Aanvullende factoren die ertoe kunnen leiden dat resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen, zijn te vinden in de sectie ‘Risicofactoren’ van ons formulier 10-K voor het jaar afgesloten op 31 december 2023. Deze zijn te vinden op www.LyondellBasell.com op de pagina Investeerdersrelaties en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov. Er is geen garantie dat de acties, gebeurtenissen of resultaten van de toekomstgerichte verklaringen zullen plaatsvinden, of, als dat het geval zal zijn, welke impact ze zullen hebben op onze bedrijfsresultaten of financiële toestand. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum waarop ze zijn gedaan en zijn gebaseerd op de schattingen en meningen van het management van LyondellBasell op het moment dat de verklaringen worden gedaan. LyondellBasell aanvaardt geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken mochten omstandigheden of schattingen of meningen van het management veranderen, behalve zoals vereist door de wet.

Toekomstgerichte verklaringen van Covestro

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op huidige veronderstellingen en prognoses van Covestro AG. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot wezenlijke verschillen tussen de werkelijke toekomstige resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de schattingen die hier worden gegeven. Deze factoren omvatten de factoren die worden besproken in de openbare verslagen van Covestro die beschikbaar zijn op www.covestro.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab7935cb-361b-4c8f-82f7-81f1b6bcd387/nl