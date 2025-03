CSL reconnu comme l’un des Meilleurs employeurs de Montréal pour la septième année consécutive

MONTRÉAL, 18 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de solutions de transport maritime durable, est fier d'être nommé l'un des Meilleurs employeurs de Montréal, et ce, pour la septième année consécutive. Cette distinction fait suite à la nomination de CSL comme l'un des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes pour la quatrième année d’affilée, soulignant l'engagement continu de CSL à promouvoir le talent et à favoriser l'épanouissement et la satisfaction des employés.

« Nous devons cette reconnaissance au dévouement et au travail acharné de chaque CSLer », a déclaré Stéphanie Aubourg, cheffe des ressources humaines chez CSL. « Notre succès repose sur une culture de diversité et de collaboration, où chaque employé, à tous les niveaux, est encouragé et soutenu pour atteindre son plein potentiel. Nous apprécions les perspectives uniques que chaque membre de l'équipe apporte, et c'est leur engagement qui nous fait progresser. »

CSL favorise un environnement de travail inclusif et dynamique avec un accent particulier sur le bien-être des employés, offrant des modalités de travail flexibles, des programmes de santé complets et des opportunités de développement professionnel et de formation. L'engagement de l'entreprise en matière de développement durable et d'engagement communautaire renforce davantage la motivation des employés et la fierté qu'ils éprouvent à l'égard de leur travail.

« Si vous êtes à la recherche d'un environnement stimulant et innovant où vous pouvez avoir un impact réel, CSL est l'entreprise pour vous », a ajouté Mme Aubourg. « Nous offrons des projets passionnants et des opportunités à l'échelle mondiale aux personnes prêtes à contribuer à l'avenir du transport maritime. »

Les Meilleurs employeurs de Montréal est un concours annuel organisé par Mediacorp Canada Inc. qui reconnaît les entreprises de la région de Montréal qui se distinguent de leurs pairs en offrant un milieu de travail exceptionnel.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

