A.P. Møller - Mærsk A/S – Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 18. marts 2025





Generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S afholdtes tirsdag den 18. marts 2025 som fuldstændig elektronisk generalforsamling i henhold til nedenstående dagsorden.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Niels Kornerup til dirigent.

Dagsorden

Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

Formanden afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt.

Der træffes beslutning om decharge.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge.

Der træffes beslutning om anvendelse af overskud og udbyttets størrelse, bl.a. i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens forslag om resultatdisponering som angivet i den godkendte årsrapport og udlodning af USD 2.437 mio. i udbytte til aktionærerne, svarende til i alt DKK 1.120 pr. aktie à nominelt DKK 1.000, blev godkendt.

Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse.

Vederlagsrapporten blev fremlagt og godkendt.

Der træffes beslutning om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 15 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Bemyndigelsen skulle gælde til og med den 30. april 2027.

Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgik i henhold til vedtægterne Marc Engel, Kasper Rørsted, Arne Karlsson, Bernard L. Bot og Amparo Moraleda.

Marc Engel, Kasper Rørsted, Bernard L. Bot og Amparo Moraleda blev genvalgt til bestyrelsen.

Endvidere blev Xavier Urbain valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen bestod herefter af:

Robert Maersk Uggla, Marc Engel, Kasper Rørsted, Marika Fredriksson, Thomas Lindegaard Madsen, Julija Voitiekute, Bernard L. Bot, Amparo Moraleda, Allan Thygesen og Xavier Urbain.

Valg af revision.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Valget gjaldt både lovmæssig finansiel og bæredygtighedsrapportering.

Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling i 2026 at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

Aktionærforslaget vedrørende offentliggørelse af due diligence processer inden for menneskerettigheder blev ikke vedtaget.

Aktionærforslaget angående våbentransport blev ikke vedtaget.

Generalforsamlingen hævedes.

Kontaktperson: Head of Board Secretariat, Anne Pindborg, tlf. nr. 33 63 36 61





