ASSYSTEM : Résultats annuels 2024

Résultats annuels 2024

Chiffre d’affaires : performance solide (+5,2% en organique)

Résultat opérationnel d’activité ( 1 ) : 40,3 M€ (+7,8%), soit 6,6% de marge opérationnelle

: 40,3 M€ (+7,8%), soit 6,6% de marge opérationnelle Dividende 2024 (2) : 1,0€ par action





Paris La Défense, le 18 mars 2025 à 17h35 – Le conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, réuni ce jour, a examiné les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Dominique Louis, Président-directeur général d’Assystem, déclare : « 2024 confirme notre vision et notre ambition sur le long terme : poursuivre notre développement dans le secteur nucléaire, afin de soutenir la croissance de l’énergie bas-carbone et contribuer à l’indépendance énergétique des pays en France et à l’International. La nécessité de développer le nucléaire dans le monde reste entière, permettant à Assystem, troisième société d’ingénierie nucléaire au niveau mondial (3), de conserver une performance solide en 2024 et des perspectives de développement pour les années à venir. »

CHIFFRES CLES

En millions d’euros (M€) 2023 2024 Var. Chiffre d’affaires 577,5 611,3 +5,8% Résultat opérationnel d’activité – ROPA (1) 37,4 40,3 +7,8% en % du CA 6,5% 6,6% +0,1 pt Résultat net consolidé (4) 102,8 7,5 - Endettement net (5) 52,2 49,3 -2,9 M€ Dividende par action (en euro) (2) 12,5 1,0 -

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT 2024

Chiffre d’affaires





En 2024, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem s’établit à 611,3 M€ en croissance de +5,8% par rapport au chiffre d’affaires 2023 (577,5 M€), dont +5,2% en organique, +0,3% d’effet périmètre (impact net de la déconsolidation des activités dans la zone Pacifique et de l’intégration de L&T Infrastructure Engineering Limited (L&T IEL) et de Keops Automation) et +0,3% d’effet de la variation des taux de change.

En France (62% du CA 2024) le chiffre d’affaires à 380,9 M€ contre 374,8 M€ en 2023, progresse de +1,6% au total, dont +3,8% en organique et -2,2% d’effet périmètre (impact net de la déconsolidation des activités dans la zone Pacifique et de l’acquisition de Keops Automation). L’activité Nucléaire (86% du chiffre d’affaires France) conserve une bonne dynamique sur l’année (+7,6%), tirée par les nouveaux projets en développement sur le cycle du combustible, un retour à la normale de l’activité sur le parc installé versus 2023, et ce, malgré le net ralentissement des activités liées au développement du nouveau nucléaire au T4 2024.

Les activités à l’International à 230,4 M€ contre 202,7 M€ en 2023, sont en progression de +13,7%, dont +7,9% en organique, +4,9% d’effet périmètre (intégration de L&T IEL) et +0,9% d’effet de la variation des taux de change. Le Nucléaire représente 50% du chiffre d’affaires à l’International.

Résultat opérationnel d’activité (ROPA)





En 2024, le ROPA consolidé est de 40,3 M€ en croissance de +7,8% par rapport à 2023 (i.e. 37,4 M€ et 36,4 M€ hors impact de l’activité au Pacifique cédée en décembre 2023). La marge opérationnelle d’activité s’établit à 6,6% contre 6,5% sur l’exercice 2023. L’amélioration provient principalement de la meilleure occupation des ressources en France.

Le ROPA en France est de 24,9 M€, soit une marge de 6,5% du chiffre d’affaires, contre respectivement 22,7 M€ et 6,1% en 2023. L’amélioration de la marge opérationnelle d’activité de 0,4 pt est liée à une plus forte occupation des ressources et une meilleure absorption des coûts fixes.

Le ROPA à l’International s’établit à 20,7 M€, soit une marge de 9,0% du chiffre d’affaires, contre respectivement 20,2 M€ et 10,0% en 2023. La baisse de la marge opérationnelle d’activité de 1,0 pt est liée à un volume d’activité plus faible que prévu en Arabie saoudite.

Les frais centraux du groupe (Holding) ont un impact sur le ROPA consolidé de (5,3) M€ en 2024, contre (5,5) M€ en 2023.

Résultat opérationnel et autres éléments du résultat net consolidé





Le résultat opérationnel consolidé 2024 s’élève à 24,3 M€, contre 42,1 M€ en 2023.

Il prend en compte un produit opérationnel non lié à l’activité de 1,7 M€ (contre de 8,1 M€ en 2023), principalement constitué de la reprise de provision relative au litige Crédit Impôt Recherche (CIR) de 2011 et 2012 pour 7,3 M€ en 2024 (contre 4,8 M€ en 2023). L’année dernière, il tenait également compte du résultat de cession des activités Pacifique (pour 4,1 M€).

Les charges relatives aux paiements fondés sur des actions (AGA), incluant le forfait social, s’élèvent à (17,7) M€ contre (3,4) M€ en 2023. Le Groupe a poursuivi la mise en œuvre de son plan de fidélisation de ses ressources-clés destiné à accompagner la croissance de ses activités. Au 31 décembre 2024, Assystem a attribué un total de 985 913 actions aux bénéficiaires des deux plans d’AGA décidés en juillet dernier.

La contribution d’Expleo Group au résultat d’Assystem, qui détient 37,13% du capital et 38,94% des instruments de quasi-fonds propres émis par la société (obligations convertibles à coupon capitalisé), est de (9,6) M€, dont (23,7) M€ de quote-part de résultat net et 14,1 M€ de coupon des obligations convertibles. En 2023, la contribution d’Expleo Group était de 1,5 M€ dont (11,5) M€ de quote-part de résultat net et 13 M€ de coupon des obligations convertibles. La quote-part des pertes non-comptabilisée conformément à IAS 28 du groupe Expleo s’élève à 8,7 M€.

Le résultat financier s’établit à (2,7) M€ en 2024 contre 67,8 M€ fin 2023. Pour mémoire, la cession de la participation de 5% dans Framatome à EDF SA réalisée en janvier 2024 avait entrainé la revalorisation des titres détenus au bilan du Groupe pour correspondre au montant de la transaction soit 205 M€ et la constatation d’une variation de juste valeur de +70,9 M€ comptabilisée en résultat financier en 2023. Le Groupe a perçu le montant de cette transaction en janvier 2024. En 2024, le résultat financier intègre une reprise d’intérêts liée à la provision CIR 2011 et 2012 de 1,3 M€ (contre 1,5 M€ en 2023). Le résultat financier à fin 2023 intégrait également un dividende de 2,6 M€ reçu de Framatome au titre de l’exercice 2022, alors que le résultat financier 2024 intègre un produit de 3,6 M€ relatifs à l’application de la norme IAS 29 (traitement de l’hyperinflation) relatif à la filiale turque du Groupe, sans impact sur la trésorerie du Groupe.

Après prise en compte d’une charge d’impôt de 4,6 M€ en baisse par rapport à 2023 (8,5 M€), le résultat net consolidé s’établit à 7,5 M€ contre 102,8 M€ en 2023.

Informations sur Expleo Group





En 2024, le chiffre d’affaires d’Expleo Group, s’élève à 1 407 M€, en croissance de +1,5 % par rapport à 2023 (i.e. 1 387 M€).

L’EBITDA d’Expleo Group (y compris incidence d’IFRS 16) s’établit à 148 M€ stable par rapport à 2023 (i.e. 148,5 M€), soit respectivement 10,5 % et 10,7% du chiffre d’affaires consolidé.

Le résultat net consolidé part groupe d’Expleo Group avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres s’établit à (47,9) M€, contre 5,7 M€ en 2023.

FREE CASH-FLOW (6) ET ENDETTEMENT NET

Le free cash-flow 2024 (hors incidence de l’application de la norme IFRS 16 et litige CIR) est positif de 30,0 M€, soit 4,9% du chiffre d’affaires consolidé, contre respectivement 20,4 M€ et 3,5% du chiffre d’affaires consolidé en 2023.

L’endettement net (hors IFRS 16) ressort relativement stable à 49,3 M€ au 31 décembre 2024 (contre 52,2 M€ au 31 décembre 2023). Le différentiel de 2,9 M€ se décompose comme suit :

(30,0) M€ d’effet du free cash-flow ;

11,6 M€ d’incidence nette des acquisitions et cessions ;

14,8 M€ de dividendes versés aux actionnaires d’Assystem au titre de l’exercice 2023 ;

(34,2) M€ d’impact de la cession de Framatome en 2023, constitué de 205 M€ de prix de cession encaissé en 2024 et (170,8) M€ de dividendes exceptionnels versés aux actionnaires d’Assystem ;

21,2 M€ de rachat d’actions propres net des cessions de titres. Sur l’exercice 2024, dans le cadre de son programme de rachat d’actions (PRA), Assystem a acquis un total de 446 645 actions ( 7 ) par le biais de son prestataire de services d’investissement ;

par le biais de son prestataire de services d’investissement ; 7,2 M€ de paiement lié au litige CIR, dont 6,4M€ de remboursement attendu de l’administration fiscale à la suite de l’annulation de la quasi-intégralité des redressements (décision du 25 janvier 2025) ;

et 6,5 M€ d’autres flux financiers.





DIVIDENDE PROPOSE AU TITRE DE L’EXERCICE 2024

Au titre de l’exercice 2024, Assystem proposera le paiement d’un dividende ordinaire (stable) de 1,0 € par action à l’approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 23 mai 2025.

PERSPECTIVES 2025

Au regard des tendances observées en ce début d’exercice sur les activités et géographies du Groupe et en tenant compte d’un environnement économique et géopolitique incertain, Assystem se fixe pour objectifs en 2025 :

une légère croissance organique de son chiffre d’affaires consolidé ;

une stabilité de la marge opérationnelle d’activité (8).

Ces perspectives s’entendent hors l’acquisition réalisée en janvier 2025 de Mactech Energy Group, une entreprise britannique de premier plan, spécialisée dans les services à la construction pour l’industrie nucléaire, ayant généré un chiffre d’affaires d’environ 16 M£ en 2024. La société sera consolidée à compter du 1er janvier 2025 dans les comptes du Groupe.

CALENDRIER FINANCIER 2025

19 mars : Résultats annuels 2024 - Réunion de présentation des résultats à 8h30

30 avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

23 mai : Assemblée générale des actionnaires

24 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

16 septembre : Résultats semestriels 2025 - Réunion de présentation le mercredi 17 septembre à 8h30

28 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Fin 2024, les 7 750 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

ANNEXES

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés et individuels (Assystem SA) sont effectuées et les rapports d’audit relatifs à leur certification sont en cours d’émission.

Les variations étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

1/ Detail du chiffre d’affaires et ropa

En millions d’euros 2023 2024 Var. totale Var. organique (2) Groupe (1) 577,5 611,3 +5,8% +5,2% France 374,8 380,9 +1,6% +3,8% International 202,7 230,4 +13,7% +7,9%

(1) Intégrations de la société indienne L&T Infrastructure Engineering Limited (L&T IEL) et de la société française Keops Automation à compter du 1er janvier 2024 et cession des activités dans la zone Pacifique déconsolidées de la zone géographique France depuis le 1er décembre 2023.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

Résultat opérationnel d’activité (ROPA) (3)





En millions d’euros 2023 % du CA 2024 % du CA Groupe 37,4 6,5% 40,3 6,6% France 22,7 6,1% 24,9 6,5% International 20,2 10,0% 20,7 9,0% Holding (5,5) - (5,3) -

(3) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group & MPH (0,8 M€ en 2023 et 0,9 M€ en 2024).

2/ Etats financiers

Compte de résultat consolidé





En millions d’euros 31/12/2023 31/12/2024





Chiffre d’affaires 577,5 611,3 Charges de personnel (401,2) (445,6) Autres produits et charges d’exploitation (119,2) (108,5) Impôts et taxes (1,0) (1,0) Amortissements et provisions opérationnels courants, nets (19,5) (16,8)





Résultat opérationnel d’activité 36,6 39,4





Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées hors Expleo Group et MPH Global Services





0,8 0,9





Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group et MPH Global Services





37,4 40,3





Produits et charges opérationnels non liés à l'activité





8,1 1,7 Paiements fondés sur des actions (3,4) (17,7)





Résultat opérationnel 42,1 24,3 Quote-part des résultats d’Expleo Group (EG)





(11,5) (23,7) Quote-part des résultats de MPH GS (0,1) 0,1 Produits des obligations convertibles EG 13,0 14,1 Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement (5,2) (4,8) Autres produits et charges financiers 73,0 2,1





Résultat avant impôt des activités poursuivies 111,3 12,1





Impôt sur les résultats (8,5) (4,6)





Résultat net des activités poursuivies 102,8 7,5





Résultat net des activités cédées - -





Résultat net consolidé 102,8 7,5 dont :



Part du Groupe 102,0 8,3 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 0,8 (0,8)

Etat de la situation financière consolidée





En millions d'euros





31/12/2023 31/12/2024 ACTIF



Goodwill 125,4 139,3 Immobilisations incorporelles 3,2 2,7 Immobilisations corporelles 11,0 11,5 Droits d'utilisation au titre de contrats de location 30,8 33,7 Immeubles de placement 1,3 2,0 Participations dans des entreprises associées hors Expleo Group 5,8 5,3 Titres Expleo Group mis en équivalence 22,8 - Obligations convertibles Expleo Group 157,2 171,3 Titres et obligations convertibles Expleo Group 180,0 171,3 Autres actifs financiers (1) 218,8 14,2 Impôts différés actifs 7,8 11,4 Actif non courant 584,1 391,4 Clients et comptes rattachés 175,7 191,6 Autres créances 26,6 29,7 Actifs d'impôt courants 2,7 3,2 Autres actifs courants 0,8 1,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie (2) 36,4 31,2 Actifs classés comme détenus en vue de la vente - - Actif courant 242,2 257,1 TOTAL DE L'ACTIF 826,3 648,5





PASSIF 31/12/2023 31/12/2024 Capital 15,7 15,7 Réserves consolidées 362,1 274,9 Résultat net part du Groupe 102,0 8,3 Capitaux propres part du Groupe 479,8 298,9 Participations ne donnant pas le contrôle 2,8 2,0 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 482,6 300,9 Emprunts et dettes financières (2) 85,8 77,3 Dette locative au titre de droits d'utilisation 23,7 26,0 Engagements de retraite et avantages du personnel 17,5 19,4 Provisions non courantes 10,1 1,5 Impôts différés passifs 0,2 0,2 Passif non courant 137,3 124,4 Emprunts et dettes financières (2) 2,8 3,2 Dette locative au titre de droits d'utilisation 9,2 10,0 Fournisseurs et comptes rattachés 37,1 40,6 Dettes sur immobilisations 0,1 0,1 Dettes fiscales et sociales 104,7 121,9 Dettes d'impôt courantes 3,0 1,1 Provisions courantes 4,1 3,2 Autres passifs courants 45,4 43,1 Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la vente - - Passif courant 206,4 223,2 TOTAL DU PASSIF 826,3 648,5

(1) Dont au 31/12/2023, titres Framatome pour 205,0 M€.

(2) Endettement net au 31/12/2024 égal à 49,3 M€ hors incidence de la norme IFRS 16, dont :

- Emprunts et dettes financières non courants et courants : 80,5 M€,

- Trésorerie et équivalents de trésorerie : 31,2 M€.

Tableau de flux de trésorerie consolide





En millions d'euros 31/12/2023 31/12/2024 ACTIVITE









ROPA incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 37,4 40,3 Amortissements et provisions opérationnels courants, nets 19,5 16,8





EBITDA 56,9 57,1





Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité (11,4) 4,1 Impôts versés (8,0) (9,7) Autres flux (1,8) (12,3) Flux nets de trésorerie opérationnels des activités cédées - - Flux nets de trésorerie liés à l'activité





35,7





39,2 Dont : - activités poursuivies 35,7 39,2 - activités cédées - - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT









Acquisitions d'immobilisations, nettes de cessions, dont : (4,7) (4,6) Acquisitions d'immobilisations (5,0) (4,6) Cessions d'immobilisations 0,3 -





Acquisitions de titres de sociétés, nettes de trésorerie acquise (5,7) (11,6) Cessions de titres de sociétés et fonds de commerce - 205,0 Autres mouvements, nets 5,1 0,1 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités cédées 1,4 - Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement





(3,9)





188,9 Dont : - activités poursuivies (5,3) 188,9 - activités cédées 1,4 - OPERATIONS DE FINANCEMENT









Produits et charges financiers nets reçus (versés) (6,2) (5,9) Emissions d'emprunts 9,7 - Remboursements d'emprunts et variations des autres dettes financières (0,9) (9,1) Remboursement de la dette locative au titre de droits d’utilisation* (10,6) (11,8) Dividendes versés (14,8) (185,6) Autres mouvements sur capitaux propres de la mère 0,4 (21,2) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement





(22,4)





(233,6)





VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 9,4 (5,5)





* Incluant la charge financière.

3/ Evolution de l’endettement net

En millions d’euros – Hors IFRS 16

Endettement net au 31/12/2023 52,2 Impact du Free cash-flow (30,0) Incidence nette d’impôts des cessions et acquisitions 2024 11,6 Dividendes versés aux actionnaires d’Assystem 14,8 Cession de Framatome, nette des dividendes exceptionnels (34,2) Acquisition et cession d’actions propres 21,2 Paiement litige CIR* 7,2 Autres flux financiers 6,5 Endettement net au 31/12/2024 49,3

* 6,4M€ de remboursement attendu de l’administration fiscale à la suite de l’annulation de la quasi-intégralité des redressements (décision du 25 janvier 2025).

4/ Informations sur le capital

Nombre de titres Au 31/12/2023 Au 31/12/2024 Actions ordinaires émises 15 668 216 15 668 216 Actions d’autocontrôle 788 718 1 200 118 Actions gratuites et de performance en circulation 542 500 1 427 063 Nombre moyen pondéré d’actions 14 851 867 14 757 482 Nombre moyen pondéré d’actions dilué 15 023 967 15 348 869

Actionnariat au 28 février 2025

En pourcentage Actions Droits de vote effectifs HDL Development (1) 57,93% 76,38% Public (2) 33,51% 23,62% Autocontrôle 8,56% -

(1) HDL Development est une holding contrôlée à 95,65% par Dominique Louis, président-fondateur d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85% du capital d’Assystem.

(2) Comprend 0,85% détenus par HDL.

Pièce jointe