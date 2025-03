Guerbet x Intrasense : DUOncoTM Bone : premier algorithme d’IA marqué CE pour la détection automatique des lésions osseuses sur les scanners CT .

DUOncoTM Bone : premier algorithme d’IA marqué CE pour la détection automatique des lésions osseuses sur les scanners CT

La première Intelligence Artificielle marquée CE pour la détection des lésions osseuses

Une première mondiale : une solution novatrice attendue par l’ensemble de la profession médicale

Enrichissement de DUOncoTM, gamme d’IA intégrable aux systèmes d’imagerie médicale





Montpellier, France, le 18 mars 2025. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant et sécurisant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, et Guerbet (FR0000032526 GBT), leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, annoncent l’obtention du marquage CE sous MDR (Medical Device Regulation) de DUOnco™ Bone, une solution innovante d’intelligence artificielle, la première au monde dédiée à la détection et à la localisation des lésions osseuses sur les scanners thoraco-abdomino-pelviens (TAP).

Alexandre Salvador, Directeur Général d’Intrasense, déclare : « Ce marquage CE est une étape clé qui valide l’expertise d’Intrasense et de Guerbet dans le développement de solutions d’IA pour une imagerie médicale de référence en oncologie. Ensemble, nous développons et apportons sur le marché des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins du terrain. DUOnco™ Bone vient renforcer notre portefeuille produits en offrant aux radiologues un outil précis et efficace pour la détection des lésions osseuses. Sa flexibilité en tant que solution autonome permet également d’enrichir les offres de nos partenaires, qu’il s’agisse de vendeurs de PACS ou de plateformes marketplace, en apportant une valeur ajoutée différenciante. »

Un impact majeur pour l’imagerie en oncologie

La détection précoce des lésions osseuses est un enjeu clinique majeur en oncologie car ces lésions sont fréquemment sous-détectées en raison du volume important d’images à analyser et de la complexité des structures osseuses. Malgré les avancées technologiques en imagerie médicale, les études montrent que jusqu’à 30 % des métastases osseuses ne sont pas détectées sur les scanners1, faisant de l’os l’un des sites les plus fréquents d’erreurs diagnostiques en imagerie scanner2.

DUOnco™ Bone, co-développée par Intrasense et Guerbet, est la première solution d’IA ayant reçu le marquage CE pour la détection des lésions osseuses sur les images de scanners CT. Conçue pour analyser automatiquement les images scanners TAP (thorax-abdomen-pelvis) et détecter les lésions osseuses, la solution s’appuie sur des algorithmes de deep learning de pointe, pour identifier avec précision les anomalies suspectes et fournir leurs coordonnées 3D aux cliniciens. DUOnco™ Bone optimise le flux de travail des radiologues en et accélère l’interprétation des résultats. Cette avancée technologique permet une prise en charge plus rapide et plus sécurisée des patients, notamment en facilitant la détection précoce des lésions osseuses.

Avec DUOnco™ Bone, les établissements de santé bénéficient d’une technologie d’aide au diagnostic de pointe, améliorant la productivité des radiologues, la fiabilité des analyses et la qualité des soins

apportés aux patients. Sur le plan stratégique, cette avancée conforte le positionnement d’Intrasense et de Guerbet comme acteurs majeurs de l’IA en imagerie médicale, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de partenariats et de déploiements à l’international.

Enrichissement de la gamme d’IA à forte valeur médicale DUOnco™

Les solutions DUOnco™ s’intègrent de manière transparente aux flux de travail existants, sans modifier les habitudes des utilisateurs. Conçue pour une flexibilité maximale, la gamme DUOnco™ est également disponible en solution autonome : ses algorithmes d’intelligence artificielle à haute valeur ajoutée médicale en oncologie peuvent être intégrés dans des solutions tierces, s’adaptant ainsi aux besoins des établissements de santé et des éditeurs de logiciels.

Compatible avec les systèmes PACS, viewers tiers, marketplaces et autres infrastructures d’imagerie médicale, DUOnco™ facilite son déploiement, sans contrainte technique ni interruption des workflows cliniques, pour une adoption rapide et une intégration fluide dans les environnements existants.

Liflow® : une intégration native pour une prise en charge optimisée

En parallèle, la gamme DUOnco™ s’intègre nativement dans Liflow®, la plateforme d’imagerie oncologique d’Intrasense. Cette intégration garantit une prise en charge fluide des examens et une centralisation optimale des résultats dans un environnement unifié, accessible depuis un seul outil.

L’ajout de DUOnco™ Bone à l’écosystème Liflow®3 constitue une avancée stratégique majeure, renforçant l’offre d’Intrasense et optimisant le diagnostic des lésions osseuses. Cette innovation marque une étape clé vers une IA toujours plus efficace et intégrée, qui accompagne les radiologues dans leur travail quotidien. D’autres solutions, notamment dans le domaine de l’imagerie pancréatique, viendront prochainement compléter cet ensemble pour offrir une couverture clinique encore plus large.

Pr Nathalie Lassau, professeur des universités-praticien hospitalier de l'université Paris-Saclay en radiologie, radiologue à Gustave Roussy, déclare : « Dans notre pratique, l’évaluation des métastases osseuses est une étape critique qui demande une grande précision en raison de la complexité des examens. DUOnco™ Bone, intégré à Liflow®, apportera un soutien précieux en optimisant notre analyse des images de scanner TAP et en facilitant notre prise de décision. Avec cette assistance intelligente, nous disposons d’un outil qui améliorera notre efficacité pour contribuer directement à l’optimisation du parcours de soin en oncologie. » indique le

À propos d’Intrasense

Expert français de l’imagerie médicale depuis 2004, Intrasense développe et commercialise dans 40 pays des plateformes logicielles facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique.

Myrian®, solution de visualisation avancée en radiologie, met au service de 1200 établissements de santé des applications cliniques d’aide à l’interprétation de tous types images. Depuis 2021, Intrasense développe Liflow®, une nouvelle plateforme dédiée à l’oncologie, pluridisciplinaire et collaborative, permettant d’optimiser la prise en charge et le suivi du patient. Filiale digitale du groupe Guerbet depuis juin 2023, Intrasense poursuit l’enrichissement de ses solutions par l’intégration d’algorithmes d’intelligence artificielle en imagerie médicale. Ses équipes travaillent en étroite collaboration avec les professionnels de santé pour contribuer à sauver des vies.

Plus d’informations sur www.intrasense.fr

À propos de Guerbet

Guerbet est un leader mondial de l'imagerie médicale, dédié à l'amélioration des soins aux patients grâce à l'innovation. Avec près d'un siècle d'expertise, l'entreprise propose un portefeuille complet de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions basées sur l'IA pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle. Guerbet investit 9% de son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le développement, avec des centres d'innovation dédiés en France et aux États-Unis. La société (GBT) est cotée sur Euronext Paris et a déclaré 841 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

Pour plus d’informations : www.guerbet.com

Contacts

INTRASENSE

Chargée des communications

Salomé Sylvestre

Tél. : +334 67 13 01 30

investisseurs@intrasense.fr







GUERBET

Responsable communication

institutionnelle

Matthieu Bruneau

Tél. : +336 78 83 89 96 matthieu.bruneau@guerbet.com SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Analystes & Investisseurs

Foucauld Charavay

Tél. : +336 37 83 33 19







intrasense@seitosei-actifin.com











Relations Presse

Isabelle Dray

Tél. : +331 56 88 11 29

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

1 Ha JY, Jeon KN, Bae K, Choi BH. Effect of Bone Reading CT software on radiologist performance in detecting bone metastases from breast cancer. Br J Radiol 2017; 90: 20160809

2 Kasalak Ö et al. Work overload and diagnostic errors in radiology. European Journal of Radiology 2023, Volume 167, 111032

3 Disponible dans la prochaine version 3.0 de Liflow®

Pièce jointe